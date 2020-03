Seit Freitag Nachmittag (27.3.) können Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen Mittel aus dem Landesprogramm „NRW-Soforthilfe 2020“ beantragen.

Und die ersten Antragsteller aus Winterberg hätten ihre Bescheide bereits in der Hand, teilte Tourismusdirektor Michael Beckmann am späten Montagvormittag (30.3.) der WP mit. „Das scheint wirklich schnell und unbürokratisch zu funktionieren. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind sehr positiv.“

Das passt zur Ankündigung von NRW-Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart, der am Freitag versichert hatte, dass NRW-weit bereits übers Wochenende 700 Mitarbeiter der Bezirksregierungen solche Anträge bearbeiten würden. Überweisungen sollen ab Mittwoch erfolgen, doch seien schon die Bewilligungen „aus Sicht der Banken praktisch Bargeld“.

Aufseiten der Winterberg Tourismus- und Wirtschaft GmbH sei zuvor überlegt worden, den Unternehmen auch Hilfe beim Stellen der Anträge anzubieten. Doch das habe sich als nicht notwendig herausgestellt. Tatsächlich ist der Antrag, der online unter www.soforthilfe-corona.nrw.de auszufüllen und abzuschicken ist, deutlich einfacher, als es Förderanträge in gewöhnlichen Zeiten sind.

Die Firmen oder Selbstständigen füllen lediglich ein einseitiges Onlineformular mit Angaben zu ihrem Unternehmen, der Kontoverbindung und der Zahl ihrer Beschäftigten aus und legen per Klick in einige Kästchen dar, dass und warum sie sich zum Kreis der berechtigten Empfänger zählen. Am Montag war das Formular kurz vor Mittag „wegen Wartungsarbeiten“ zwar kurz offline, um 12 Uhr aber wie angekündigt wieder erreichbar.

Corona wälzt Arbeit der WTW völlig um

Wie hoch in Winterberg genau der Anteil der kleinen Betriebe und Solo-Selbstständigen ist, kann Beckmann nicht beziffern. „Aber von den 1600 Betrieben, die unseren Newsletter beziehen, gehören sicher viele dazu.“

Altkreis Brilon Hotlines und Webseite Corona-Hotline für Winterberger Betriebe: (02984) 8203 Allgemeine Corona-Hotline: (02981) 9250999 (Anrufbeantworter), E-Mail: coronahilfe@winterberg.de Gesammelte Infos der WTW für Betriebe und Bürger: www.winterberg.de/corona

Die Umwälzungen in der täglichen Arbeit treffen allerdings auch die WTW selbst, berichtet Beckmann, der sich derzeit von einer Covid-19-Erkrankung erholt. Seine Mitarbeiter seien soweit möglich allesamt im Homeoffice – und alle seien von ihren gewöhnlichen Beschäftigungen abgezogen, so Beckmann.

Zwar bereite man sich auch auf die Zeit nach der Coronakrise vor. Aber derzeit braucht es weder eine Gästebetreuung noch Werbung für das Ferienziel Winterberg. Beckmann: „Im Moment geht es nicht um schöne Bilder.“

Stattdessen konzentrierten sich seine Mitarbeiter darauf, Informationen zu sammeln und die Unternehmen über digitale Kanäle wie Newsletter und soziale Medien mit Informationen und Hilfestellungen zu versorgen. Auch eine Telefonhotline wurde eingerichtet. Dort säßen die Mitarbeiter, die normalerweise in der Gästebetreuung tätig seien.

Sie helfen Firmen und Bürgern bei Fragen, leiten Hilfsangebote weiter und erklären, welche Stellen bei welchen Fragen zuständig sind. Die Resonanz sei gut: Auf allen Telefonleitungen habe man bis zum vergangenen Freitag 1100 Anrufe gezählt.

Website und Hotlines eingerichtet

Weitere Mitarbeiter durchforsteten ständig das Internet nach den neuesten wirtschaftsrelevanten Informationen und kümmern sich darum, diese übersichtlich und ansprechend aufzubereiten.

So bietet die städtische Web-Unterseite winterberg.de/corona bereits eine große Menge an Infos und Links für Unternehmen und Bürger – auch zum Soforthilfe-Antragsformular und zur Hotline des Gesundheitsamts. Über 8000 Mal sei die Seite bis Ende vergangener Woche aufgerufen worden, meldet die WTW.

Auf der Seite sind auch die Nachbarschaftshilfen – wie Einkaufsservices für alte und kranke Mitbürger – die sich in zahlreichen Dörfern und in der Kernstadt gebildet haben, aufgelistet. Ebenso wie die gastronomischen Betriebe, die einen Liefer- oder Abholservice eingerichtet haben. Wer sich auf die Liste aufnehmen lassen möchte, kann sich an die Hotline oder an coronahilfe@winterberg.de wenden.

Noch keine Neuigkeiten gibt es indes bezüglich der Termine Großveranstaltungen, die wegen der Corona-Krise abgesagt werden mussten. Weder für das Winterberger Stadterlebnis noch für das iXS Dirt-Masters-Festival gebe es schon einen konkreten Ausweichtermin, teilte Michael Beckmann mit. Darum werde man sich kümmern, wenn „wieder Luft dafür“ vorhanden sei.