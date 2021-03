Wintersport-Arena Sauerland Corona-Verordnungen: Skifahren in Winterberg auch an Ostern

Winterberg/Willingen. der Weg ist frei für Wintersport in den Osterferien. Sowohl im Skigebiet Willingen als auch im Skiliftkarussell Winterberg. Die Fakten:

Die Corona-Verordnungen Hessens und von NRW lassen es zu, das Skifahren und Wintersport weiterhin möglich ist heißt es in einer Mitteilung der Wintersport-Arena Sauerland. Einige Lifte in Winterberg sollen sogar über die Ostertage hinweg bis weit in den April hinein laufen.

Willingen

Bis Mittwoch, 31. März, drehen sich in Willingen die Lifte. Ob danach noch ein paar Tage angeboten werden können, wird sobald wie möglich unter www.skigebietwillingen.de bekannt gegeben. Tickets bis 31. März, stehen im Ticketshop zur Auswahl.

Winterberg

Die gesamte Hauptachse mit 14 Liften ist aktiv und wir voraussichtlich bis über die Ostertage hinweg täglich laufen. Tickets sind im Onlineshop haben. Die Kontingente für den April werden sobald wie möglich freigeschaltet. Es ist Schnee genug vorhanden, um voraussichtlich auch nach Ostern noch Wintersport anbieten zu können. In welchem Umfang, an wie vielen Liften, das muss dann je nach Wetterlage geklärt werden. Über das Flutlichtskiangebot wird jeweils kurzfristig entschieden.

Wetter

Für die Höhenlagen der Region melden die Wetterdienste am Samstag etwas Schnee. Nach einem kühlen, in der Nacht frostigen Wochenende steigen die Temperaturen ab Dienstag wieder an. Bei milden Temperaturen und überwiegend trockenem Wetter reduzieren sich die Schneereserven leicht. Zum Ende der Woche zeigt sich erneut die Aussicht auf Nachtfrost. Dann stehen am Morgen feste Pisten bereit.

Auflagen/Onlinebuchungen

Seit drei Wochen bieten die Skigebiet in Winterberg und Willingen erfolgreich und sicher Wintersport an. Die Skigebiete dürfen nur unter strengen Hygieneauflagen, starker Reduzierung der Besucher und Vorabbuchungen der Tickets und Termine öffnen. Für jeden Tag stehen bestimmte Ticketkontingente bereit. Nur mit einem gültigen Ticket gelangen Besucher ins Skigebiet. Die Einhaltung der Auflagen wird kontrolliert. An den Wochenenden sind die Tickets schnell ausgebucht. An den Wochentagen stehen meist noch Kontingente zur Verfügung.

Infos zu Auflagen und Buchungen von Tickets direkt unter www.skigebiet-willingen.de und www.skiliftkarussell.de