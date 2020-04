Corona: Wo man in Marsberg trotz Ladenschließung kaufen kann

Marsberg. Fast alle Einzelhändler in Marsberg mussten wegen der Corona-Gefahr schließen. Die WP informiert, wo online und telefonisch bestellt werden kann.

Einzelhändler haben in Marsberg wegen Corona geschlossen, bieten aber weiterhin Dienste an. Bei diesen Händlern in Marsberg kann man online oder telefonisch bestellen:

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Handarbeiten Spieß: Mode für Kids, Wolle, Kindermoden, Handarbeiten. Telefonisch erreichbar Montag bis Freitag 9.30 bis 12 Uhr, 14.30 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr, 02992 2738.

La Fleur Floristik - Silke Erkel: Lieferung und Bestellung von Blumen, von 11 bis 12 Uhr (täglich), Tel.: 02992 4450 oder zu jeder anderen Zeit unter 0170 9666697.

Parfümerie Malinowsky: Erreichbar unter Tel.: 0174 3215739, E-Mail: malinowsky@gmx.de.

Textilhaus Pape, Beringhausen: Erreichbar: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Tel.: 02991 488.

Schuhhaus Wegener, Marsberg: Bestellungen im Onlineshop unter www.schuh-wegener.de. Telefonisch zu erreichen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie samstags von 10 Uhr bis 12 Uhr unter 02992/1211, kontakt@schuh-wegener.de.

Schuhhaus Borghoff, Bredelar: Online-Shop unter www.borghoff-Bredelar.de. Bring- und Berater-Service für Kinderfüße an. Hotline montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr, 0175 4477423. Die Orthopädie ist weiterhin geöffnet, montags bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr, samstags geschlossen. Tel. 02991 259.

Schatzinsel Rentrop: Ausgabe und Entgegennahme von Reparaturen und Serviceleistungen von 9 Uhr bis 12 und von 14 Uhr bis 18 Uhr in einem separaten Raum in der oberen Passage: Verschickt portofrei Gutscheine in Absprache unter 02992 2277.

Brillen & Optik Kemmerling: Für Notfälle dienstags und donnerstags von 11 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Auch außerhalb unter Tel. 0171 8583637.

Brillen-Jurga: Für Notfälle geöffnet, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr,samstags von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Notfällen zu erreichen: für die Augenoptik: Klaus Hüwel: 0160 93104081, für die Hörakustik: Reinhold Bielefeld: 0151 1752095.

Burhan Pizza & Döner: 02992 908923, Abholservice nach Vorbestellung:12 bis 20 Uhr (Ruhetag Dienstag).

Landgasthof Mücke: 02992 2629, Abholservice nach Vorbestellung:12 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr (täglich).

Annas Hütte, Bredelar: 02991 9619520, Liefer- und Abholservice: 11 bis 20 Uhr (täglich), Lieferservice.

Charisma-Grill, Bredelar: 02992 6599511, Liefer- und Abholservice: Dienstag bis Donnerstag: 11 bis 22 Uhr, Freitag bis Samstag: 11 bis 23 Uhr, sonn- und feiertags: 12 bis 22 Uhr, Lieferservice in alle Ortsteile. Angebot für Abholer: Döner für 3 Euro statt für 4 Euro.

Eiscafé Venezia: Tel. : 02992 8451, Abholservice: 13 bis 20 Uhr (täglich), Bestellung telefonisch oder per WhatsApp (0174 9511468).

Fleischerei Bickmann: 02992 2328, Abholservice: 8.30 Uhr bis 19.00 Uhr (außer sonntags), Vorbestellung ratsam, Speisekarte auf der Website.

Gasthof Dirkes, Bredelar: 02991 363, Abholservice: Vorbestellung am Vortag.

Gasthof Zum Diemeltal, Helminghausen: 02991 200, Liefer- und Abholservice: Mittwoch bis Freitag von 17.30 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Lieferung innerhalb von Helminghausen. Speisekarte auf der Website.

Ging Seng – China-Restaurant, Marsberg: 02992 8086, Abholservice nach Vorbestellung:12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr (täglich).

Hammer Grill, Bredelar: 02991 908400, Abholservice:11 bis 15 Uhr und 17 bis 19 Uhr (täglich). Telefonische Vorbestellungen werden ab 10.30 und ab 16.30 Uhr entgegen genommen.

Istanbul Döner & Pizza: 02992 907905, Abholservice: 12 bis 22 Uhr (täglich), Lieferservice: ab 17 Uhr (täglich), Lieferservice in alle Ortsteile.

Magnus-Café: 02992 9039977, Abholservice: Montag bis Freitag 11.30 bis 13 Uhr, Lieferservice: Montag bis Freitag 11.30 bis 13 Uhr.

Marsberger Pizza: 02992 7699256, Abholservice: 11 bis 22 Uhr (täglich).

Marsberger Treibhaus: 02992 9728988, Abholservice: 11 bis 21.30 Uhr (täglich), Lieferservice:12 bis 21.30 Uhr (täglich).

Pizzeria Mamma Mia, Westheim: 02994 966444, Abhol- und Lieferservice: 15 bis 21 Uhr (Montag Ruhetag), Lieferservice.

R7 – Diner: Telefon: 02992 6599640, Liefer- und Abholservice: 11 bis 19 Uhr (täglich), Lieferservice.

Schwarz-Brenner, Bredelar: 0160 8000440, Liefer- und Abholservice: samstags bis sonntags 17 bis 20 Uhr ,Bestellungen telefonisch oder per WhatsApp, Lieferservice: Bredelar und Beringhausen (ab 30 Euro.)Pizzeria Dolce Vita Erlinghausen: Auslieferservice nur in Erlinghausen donnerstags bis samstags von 18 Uhr bis 21 Uhr, Vorbestellung ab 17.30 Uhr, Tel. 02992 7699906.