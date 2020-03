Coronavirus: 116 Kranke im HSK – Turbo für Corona-Hotline

Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im HSK ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Der Krisenstab warnt derweil vor „Corona-Betrügern“.

Die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist HSK-weit erneut gestiegen. Der Hochsauerlandkreis vermeldet (Samstag, 21. März, 12 Uhr) 116 Erkrankte, davon sind sechs stationär untergebracht. Die Zahl der bestätigten Verdachtsfälle liegt bei sieben. Am frühen Freitagnachmittag gab es 105 bestätigte Coronavirus-Fälle im Hochsauerlandkreis, am Donnerstag waren 85 Personen nachweislich an COVID-19 erkrankt. Am Mittwoch lag die Zahl der nachweislich Erkrankten im HSK bei 82, am Dienstag bei 80 und am Montag bei 49.

Warnung: Trickbetrüger mit der Coronavirus-Test-Masche

Der Hochsauerlandkreis warnt unterdessen vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter einer Gesundheitsbehörde ausweisen und die Bürgerinnen und Bürger zu Hause auf das Corona-Virus testen wollen.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass keine Gesundheitsbehörde Tests zu Hause durchführt. Bislang gibt es im Kreis noch keinen Fall. „Wenn es jedoch zu Vorfällen kommen sollte, bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 anrufen“, bittet die Kreisverwaltung.

Telekom schafft mehr Kapazität für überlastete Corona-Hotline

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises bedankt außerdem sich bei der Deutschen Telekom, die „schnell und unbürokratisch über das Wochenende die Zahl der Telefonleitungen im Kreishaus Meschede verdoppelt“ habe. Damit stehen ab Montag, 23. März, 120 statt 60 Leitungen zur Verfügung. „Die Erweiterung war auch notwendig, weil die Hotline des Gesundheitsamtes mit mehr als 700 Anrufern täglich nach wie vor hoch frequentiert wird. Es ist schön, wenn Unterstützung so reibungslos funktioniert“, so der Krisenstab.