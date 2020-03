Brilon/Olsberg. In Brilon fällt „Brilon blüht auf“ mit Vorstellung der Waldfee dem Coronavirus zum Opfer. Es gibt viele weitere Absagen in Brilon und Olsberg.

Die Stadt Brilon hat am Donnerstagabend mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus bis Mitte April alle städtischen Veranstaltungen abgesagt.

Das teilte Bürgermeister Dr. Christof Bartasch auf Anfrage der Westfalenpost mit. Zu den abgesagten Veranstaltungen zählen Autosalon, Kneipennacht und Brilon blüht auf mit Vorstellung der 17. Briloner Waldfee am verkaufsoffenen Sonntag. Die Veranstaltungen zählen zu den beliebten Freiluft-Veranstaltungen und Events in Brilon. Vor wenigen Tagen hatte es noch geheißen, Brilon blüht auf werde definitiv stattfinden. Auch an der Kneipennacht wurde noch vor kurzen festgehalten.

Auch Events im Kolpinghaus betroffen

Die Absagen betreffen auch alle größeren Veranstaltungen im Bürgerzentrum Kolpinghaus. Ob die Termine nachgeholt werden können, ist noch fraglich, so der Bürgermeister.

Luke Mockridge in Olsberg fällt aus

Auch in Olsberg werden einige Veranstaltungen abgesagt. In Olsberg trifft es zum Beispiel ein zweites Mal die Fans des Komikers, Moderators und Schauspielers Luke Mockridge. Im Frühjahr 2019 musste der Termin wegen Fernseh-Aufzeichnungen verschoben werden. Den Auftritt am 2. April in der Konzerthalle bringt nun Corona zu Fall. Jörg Fröhling, Sprecher der Stadt Olsberg: „Die Stadt wird die Veranstaltung per Ordnungsverfügung untersagen.“ Rund 1200 Karten waren verkauft worden. Solche Entscheidungen sind momentan auch für die Veranstalter nicht einfach.

„Eine solche Situation hat es in über 30 Jahren, in denen wir in der Branche tätig sind, noch nicht gegeben“, sagt Franziska Kickermann vom phono-forum in Menden, eine Agentur, die schon viele Stars in die Region geholt hat. Im Falle von Mockridge sei man mit allen Beteiligten bemüht, eine Lösung zu finden. Fans und Karteninhaber werden um Gelduld gebeten.