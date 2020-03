Marsberg. Auch in evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Marsberg liegt das Gemeindeleben wegen des Coronavirus brach. Sie bieten Alternativen an.

„Als Kirchengemeinden sind wir natürlich und ganz besonders in dieser Zeit für Sie da, wenn auch unter veränderten Vorzeichen. Schmerzlich trifft uns das Verbot öffentlicher Gottesdienste“, so Propst Meinolf Kemper aus Marsberg zur Krise rund um das Coronavirus.

Katholische Kirchengemeinde

So entfallen alle Gottesdienste im Pastoralen Raum Marsberg bis auf weiteres. Sondergottesdienste (Beerdigungen, etc.) werden im Einzelfall abgesprochen. Die Kirchen sind weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet und laden zum Gebet ein.

Messe bei Youtube

Montags bis freitags um 18 Uhr, samstags und sonntags um 10.30 Uhr wird eine heilige Messe, die von den hiesigen Priestern im Wechsel für alle Lebenden und Verstorbenen, für Gesunde und Kranke gefeiert, im Internet auf dem Youtube Kanal „Pastoraler Raum Marsberg“.

Auf der Homepage des Pastoralen Raumes (www.katholische-kirche-marsberg.de) wird auf die Übertragung von Gottesdiensten in Internet, Radio und Fernsehen hingewiesen. Zusätzlich wird aus Marsberg montags bis freitags ab 18 Uhr, samstags und sonntags ab 10.30 Uhr eine heilige Messe, die von den hiesigen Priestern im Wechsel für alle Lebenden und Verstorbenen, für Gesunde und Kranke gefeiert wird, im Internet auf dem Youtube Kanal „Pastoraler Raum Marsberg“ übertragen. Die bestellten Messintentionen werden an den entsprechenden Tagen von den Priestern in ihrer stillen Messe gefeiert.

Ältere Menschen nicht vergessen

Weiterhin können Messen wie gewohnt per Briefumschlag, oder Mail, bzw. telefonisch zu den üblichen Bürozeiten im Pfarrbüro bestellt werden. Die Pfarrbüros aber bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen, der Dienstbetrieb läuft weiter. Kontakt kann über Telefon oder E-Mail mit der jeweiligen Sekretärin aufgenommen werden. „Dadurch können wir gewährleisten, dass wir für Sie weiterhin erreichbar sind und unsere Dienstleistungen aus den Büros auf diese Weise aufrechterhalten können“, so Propst Kemper.

In der Sakristei der Propsteikirche wird täglich von 17 Uhr bis 17.30 Uhr Gelegenheit zum Beicht- und/oder Seelsorgegespräch angeboten. Die Priester stehen natürlich auch außerhalb dieser Zeit für das persönliche Seelsorgegespräch, die Beichte und selbstverständlich für Krankensalbungen, Versehgänge etc. zur Verfügung. Per Mail oder telefonisch sind alle Hauptamtlichen unter den bekannten Daten erreichbar. Im Notfall hilft das St.-Marien-Hospital, Tel. 02992-6050, weiter.

Pfarrheime geschlossen

Propst Kemper: „Insbesondere wollen wir in dieser Zeit nicht die Älteren, Kranken und alleinstehenden Menschen vergessen, die unserer Mithilfe zur Bewältigung des Alltags besonders bedürfen.“ Wer Unterstützung bei Einkäufen, Botengängen und Fahrten z. B. zum Arzt benötigt, kann sich beim Ortsgeistlichen (für Niedermarsberg unter Tel. 0170 2829921) oder der örtlichen Caritas wenden. „Gehen wir mit vereinten Kräften ruhig, besonnen und mit Gottvertrauen durch die vor uns liegende Zeit im Wissen darum, dass jeder Karfreitag in einem Ostermorgen mündet“, so Propst Kemper.

Seit Montag, 16. März bleiben alle Pfarrheime bis auf weiteres geschlossen. Alle Veranstaltungen von Gruppierungen, Gremien oder Verbänden entfallen daher.

Evangelische Kirchengemeinde

Alle Veranstaltungen fallen bis auf weiteres auch in den Gemeindehäusern der evangelischen Kirchengemeinde Marsberg aus. Auch Gottesdienste und Andachten finden zur Zeit nicht statt. Die Emmauskirche Marsberg und die Christuskirche in Bredelar sind tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet.

Beitrag zum Predigt-Text des jeweiligen Sonntags

Weil kein Gottesdienst stattfindet, wird auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.marsberg.ekvw.de) regelmäßig ein Beitrag zum Predigttext des jeweiligen Sonntags zu finden sein. Gern wird dieser auf Anfrage auch per Post zugesandt. Ebenso werden die begonnenen Passionsandachten auf der homepage fortgesetzt.

Besuche des Besuchsdienstkreises und der Pfarrerinnen und Pfarrer werden bis auf weiteres auch nicht stattfinden. Für Beerdigungen gelten besondere Regeln. Auch das Gemeindebüro ist nicht mehr für Publikumsverkehr geöffnet. Die Anliegen können telefonisch an das Büro, Tel. 02992 3347) oder per mail: gemeindebuero.marsberg2@evkirche-so-ar.de mitgeteilt werden.

Bei Bedarf nach einem seelsorglichen Gespräch sind Pfarrerin Günther, unter Tel. 02992 3093, Vikarin Pferdmenges, Tel. 02951 932121) oder Pfarrer Pape, Tel. 02991 962298 erreichbar.

„Menschen, die Unterstützung brauchen, weil sie z. B. Sorge haben, das Haus zu verlassen, können sich ebenfalls telefonisch melden“, so Pfarrer Pape. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, Unterstützung zu organisieren.

Weitere aktuelle Informationen sind auf den Homepages zu finden.