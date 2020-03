COVID-19 Coronavirus: Große Ausbildungsbörse in Brilon wird abgesagt

Die nächste große Veranstaltung im Sauerland fällt dem Coronavirus zum Opfer. Die Ausbildungsbörse in der Schützenhalle Brilon wird abgesagt.

Olsberg/Brilon. Die nächste Absage einer Großveranstaltung im Altkreis Brilon: Die für den 18. März in der Schützenhalle Brilon geplante gemeinsame „Ausbildungsbörse“ der Städte Brilon und Olsberg findet nicht statt.

Wegen der „unklaren Lage rund um das Coronavirus“ haben sich die Veranstalter zu diesem Schritt entschlossen: So wie die Entwicklung derzeit ist, könne niemand sagen, „wie sich die Situation am Veranstaltungstag darstellt“. Die Vorbereitung der mit 125 Ausstellern größten Ausbildungsmesse der Region waren bereits weit fortgeschritten. Man habe mit rund 1500 Besuchern gerechnet.

Kreisgesundheitsamt rät von der Durchführung von Großveranstaltungen

Wie Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon, auf Anfrage der WP sagte, hatten bereits mehrere Firmen ihre Teilnahme für die Messe, die am 18. März stattfinden sollte, abgesagt. Vor allem Unternehmen mit Konzernstruktur verzichten und untersagen ihren Niederlassungen und den Mitarbeitern das Mitwirken an derartigen Veranstaltungen.

Das Kreisgesundheitsamt rät grundsätzlich von der Durchführung von Großveranstaltungen ab. Daher habe es für die Veranstalter keinen Entscheidungsspielraum. Die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg ist mit 125 Ausstellern die größte Ausbildungsmesse dieser Art in der Region. Die Veranstalter rechneten mit 1.500 Besuchern. Für 2021 ist die Durchführung wieder vorgesehen.

Ganze Reihe von Absagen wegen Coronavirus

Unter anderem waren am Montag bereis die HSK-Sportlergala und die Meisterfeier der Handwerkskammer abgesagt worden. Auch die die Valentinsfete in Freienohl findet nicht statt. Nach Rücksprache mit dem Hochsauerlandkreis hatte auch der Vorstand des Kreisschützenbunds Brilon die für 7. März in Scharfenberg geplante Versammlung abgesagt.