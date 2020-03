Am Samstag, 5. April ist es wieder soweit, die mittlerweile siebte Kneipennacht steigt in Brilon – vermutlich. Denn die Sorge um das Coronavirus könnte den Veranstaltern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aktuell ist aber geplant, dass das Festival stattfindet.

Längst ist dieser beliebte Event eine gute Gelegenheit für viele Briloner - und nicht nur die – einen ausgiebigen Bummel durch die Briloner Kneipenszene zu unternehmen, die an diesem Abend völlig von der Musik beherrscht wird. Wie schon in den letzten Jahren erwarte man wieder mehr als tausend Gäste, so Bernd Böhne vom Organisator, BwieB Kultur & Entertainment.

Einige Betriebe nicht dabei

Böhne: „Wo bekommt sonst an einem Abend so viele Musikrichtungen als bei der Briloner Kneipennacht geboten. Sein Dank galt deshalb auch dem Hauptsponsor, der Volksbank Brilon-Büren- Salzkotten ohne die eine solche Veranstaltung finanziell nicht zu stemmen sei.

Er räumte allerdings auch ein, dass in diesem Jahr einige gastronomische Betriebe aus organisatorischen Gründen (Bexkeller und Hotel am Wallgraben) oder geschlossen seien, wie das „Törchen“ nicht mitmachen. Böhne: „Aber die sieben die mitmachen, haben es in sich“.

Die Organisatoren der Briloner Kneipennacht sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Foto: Joachim Aue

Schließlich wolle sich die heimische Gastronomie wieder einmal beweisen, an diesem für Brilon ganz besonderen Wochenende, so Tommy Hillebrand vom Bürgerzentrum Kolpinghaus und verwies darauf, dass samstags der Autosalon und sonntags „Brilon blüht auf“ stattfindet. Da wird bekanntlich die neue Waldfee vorgestellt.

Kontakt mit Gesundheitsamt

Derzeit sieht der Cheforganisator keinen Anlass, die Kneipennacht wegen des Coronavirus ausfallen lassen, schließlich handele es sich um einen ganz normalen Samstag mit Musikdarbietungen. Sollte allerdings seitens der Gesundheitsbehörden ein Veto eingelegt werden, beuge man sich selbstverständlich dieser Anordnung.

Das Konzept einer solchen Kneipennacht ist bekanntermaßen recht einfach: Einmal zahlen (beim ersten Lokal für 15 Euro oder im Vorverkauf für 10 Euro) und dann ab auf die Piste. Hinein in die erste Kneipe, das Restaurant, die Gaststätte oder auch die Pizzeria. Letztendlich haben die Partyhungrigen doch die Qual der Wahl. Gerade im Bereich rund ums Rathaus, wo man mitunter nur die Straßenseite wechseln muss.

Das Programm im Überblick

•Celtic Corner mit „The Top Dogs“ und irischen Songs und Balladen

•Pizzeria Nido mit „Salva“ und viel Show und internationalen Klassikern

•Kump und dem „Hollywood Cut“ und ihrer ultimativer 80er Glam & Hair Metal Tribute Show

•Tommy‘s Restraurant und Five Minutes Left mit Aktuellem und den 80ern und 90ern

•Foyer Kolpinghaus mit Stefan & Stefan, den beiden Entertainern und Rampensäuen

Ein wenig außerhalb sollte der Gast einen Besuch in zwei weiteren Lokalen auf keinen Fall versäumen:

•Stadtschenke mit den Country Boys und ganz viel Rock, Pop, Rock’n Roll und Oldies

•Labyrinth mit „Ich & Du“ und ihrer unglaublichen Vielfältigkeit

Bei diesem abwechslungsreichen Programm kann sich eigentlich keiner beklagen!“ Darin waren sich die Gastronomen bei der Vorstellung der Kneipennacht in der Pizzeria Nido einig.

Sie weisen auch darauf hin, dass sie den Einlass nicht immer sofort garantieren können und eventuell Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen.

Die Eintrittsbändchen

Bändchen für den Eintritt gibt es im Vorverkauf für 10 Euro in allen beteiligten Lokalitäten, in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten sowie bei Getränke Bergmann und der BWT, Derkere Straße 10. An der Abendkasse kosten die Bändchen 15 Euro, es gibt sie bei den Kontrolleuren.