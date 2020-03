Coronavirus: Winterberg beendet die Skisaison vorzeitig

Winterberg. In Winterberg laufen ab Montag, 16. März, keine Lifte mehr. Grund: das Coronavirus. Eigentlich sollte die Saison bis in die Osterferien dauern.

Nach 93 Saisontagen stehen ab Montag, 16. März im Skiliftkarussell Winterberg die Lifte still. Nach einem sehr schwierigen Winter haben die Betreiber nicht wegen Schneemangels, sondern aufgrund der allgemeinen Coronavirus-Problematik entschieden, die Saison zu beenden.

Aufwand in den vergangenen Monaten groß

Wettervorhersagen und Schneelage hätten es voraussichtlich zugelassen, Wintersport bis in die Osterferien fortzuführen. Laut den Betreibern habe ein Wintersportangebot in den Osterferien sicherlich nicht die gleiche Bedeutung wie im Dezember, werde jedoch bei Familien gern angenommen und präge das positive Image der Wintersportregion.

„Wir haben in den vergangenen Monaten einen enormen, bislang noch nicht dagewesenen Aufwand betrieben, um unseren Gästen gesunden Sport und eine schöne Zeit zu ermöglichen“ betont Geschäftsführer Christoph Klante. In den vergangenen Monaten war das Skiliftkarussell über viele Tage hinweg das einzige Skigebiet, in dem Gäste Skifahren konnten, auch wenn teilweise nur einige Lifte aktiv waren. „Unser Angebot hat starke wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Tourismus in der Region.“

Zahl der Besucher im März überschaubar

In einem Skigebiet gibt es in dieser Jahreszeit keine Ansammlung von Menschenmengen, selbst in den Liften können Gäste gerade in der Nachsaison gut Abstand halten, heißt es in einer Erklärung des Skiliftkarussells. Zudem herrsche aufgrund vieler Schließungen ein Mangel an Freizeitangeboten. Gäste und Einheimische suchen nach Angeboten.

Schließung, um keine Gefährdung zu riskieren

Dennoch haben sich die Liftbetreiber aufgrund der allgemeinen Corona-Situation entschieden, die Saison zu beenden.

„Wir können die reale Gefahr nicht beurteilen, orientieren uns aber an den Einschätzungen, Prognosen und Empfehlungen von Behörden und Experten.“ Diese Entscheidung sei im Kreis der Betreiber, der aktuell noch aktiven Lifte, getroffen worden. „Wir haben sie uns nicht leicht gemacht. Doch wir tragen ebenfalls Verantwortung für die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter. so Klante und bittet um Verständnis. „Wir wünschen allen Gästen eine gute und gesunde Zeit.“