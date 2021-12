Crowdfunding: Nur noch 200 Euro bis zum Reitparcours Bigge

Bigge. Auf der Zielgeraden: Damit das Crowdfunding-Projekt „Reitparcours“ in Bigge realisiert werden kann, fehlen nur noch 200 Euro.

Welch schöne vorweihnachtliche Nachricht für den Förderverein als Initiator, für alle Beschäftigten und Bewohner des Josefsheimes sowie für Besucher von außen: Nur noch knapp 200 Euro, dann ist das gesteckte Ziel der Crowdfunding-Aktion für einen Trail-Parcours am Franziskushof oberhalb von Bigge erreicht:

Am Freitag, 10. Dezember, um 10 Uhr zeigte das Spenden-Barometer 11.333 von nötigen 11.500 Euro an! Damit ist rund eine Woche vor dem geplanten Ablauf der Crowdfunding-Aktion am 18. Dezember die angesetzte Spendensumme in greifbarer Nähe. „Wir freuen uns sehr über das Engagement des Freundes- und Fördervereins für das Josefsheim. Mit diesem Trail-Parcours können wir unser tiergestütztes Therapieangebot auf dem Franziskushof zielgenau für Leistungsberechtigte des Josefsheims aber auch für externe Besucher erweitern. Allen Spendern und dem Freundes- und Förderverein danken wir von Herzen“, betont Josefsheim-Geschäftsführer Gerhard Freund.

Summe muss vollständig erreicht werden

Allerdings: Die angesetzte Summe muss auch wirklich vollständig erreicht werden, sonst wird aus dem Crowdfunding nichts, so lauten die Regeln. Aber das müsste ja zu schaffen sein. Wer noch mithelfen möchte: Es reicht schon ein Betrag von fünf Euro, um dabei zu sein.

„Wenn die Summe erreicht ist, können wir starten!“, freut sich Peter Loesmann, 2. Vorsitzender vom Freundes- und Förderverein des Josefsheims. Und wenn sogar noch mehr gespendet würde? Dann wäre das umso schöner, sagt Loesmann. Das Projekt werde insgesamt auf jeden Fall teurer werden als die 11.500 Euro, „und wir müssen zum Beispiel auch noch diverse Brandschutzauflagen am Franziskushof erfüllen“.

Des Weiteren ist langfristig noch ein integrierter Reitplatz geplant. „Deswegen freuen uns über jeden Cent, der darüber hinaus geht, und jede Spende wird sinnvoll investiert werden, in den Franziskushof oder zum Beispiel auch in das Café Sonnenblick, das wir weiter offenhalten wollen“, unterstreicht Peter Loesmann.

Für Bewohner und für die Allgemeinheit

Beide Einrichtungen des Josefsheims dienen sowohl den Bewohnern als auch der Allgemeinheit. Mit der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten hat Loesmann bereits besprochen, dass das Josefsheim-Projekt ein wenig länger auf der Plattform „Viele schaffen mehr“ bereitsteht, auch für Kurzentschlossene, die vielleicht knapp vor dem Fest noch ein paar Euro spenden möchten.

„Es wird noch bis Weihnachten möglich sein, uns über die Plattform zu unterstützen“, betont Loesmann. Um auf die Plattform zu gelangen und spenden zu können, kann man einfach den nebenstehenden QR-Code scannen oder den Link https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/barrierefreier-trailpacours eingeben. Das Josefsheim würde sich freuen…

