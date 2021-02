Die Polizei sucht das Diebespaar nach dem Unterwäsche-Diebstahl in Marsberg.

Polizei Damenunterwäsche in Marsberg gestohlen: Kamera filmt Paar

Marsberg. Ein Mann und eine Frau sollen Unterwäsche im hohen Wert aus dem Marktkauf Marsberg gestohlen haben. Es gibt Bilder einer Überwachungskamera.

Am 22. August 2020 entwendete ein bislang unbekanntes Paar Unterwäsche aus einem Supermarkt an der Straße „An der Ziegelei“ in Marsberg. Es entstand ein hoher Beuteschaden. Die beiden Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zur Täterfahndung wurde die Veröffentlichung der Bilder durch das Amtsgericht Arnsberg angeordnet.

Die beiden Tatverdächtigen. Foto: Polizei NRW

Zur Tatzeit entwendete eine unbekannte Tatverdächtige Unterwäsche im Marktkauf Marsberg. Sie und ein unbekannter Tatverdächtiger kamen mit einem Pkw zu dem Marktkauf, anschließend nahmen beide je einen Einkaufswagen und trennten sich. Der Tatverdächtige kaufte ein und die Frau probierte Unterwäsche an, die sie nicht zurück legte.

Anschließend trafen sich die beiden wieder in dem Laden und tauschten Waren, die in den Einkaufswagen lagen aus. Anschließend bezahlte der Tatverdächtige Lebensmittel (auch von der weiblichen Tatverdächtigen) und beide verließen mit Abstand zueinander den Laden, ohne die Unterwäsche zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte die fragliche Wäsche auch nicht in der Umkleide wieder finden.

Die Beschreibung der Täter

Weibliche Tatverdächtige: dunkle Haare, kräftige Statur, ca. 165 cm großweiße Flip-Flops, weiße Shorts, weißes T-Shirt; schwarzer Mund-Nasen-Schutz; große schwarze Umhängetasche mit Stern

Männlicher Tatverdächtiger: graue Haare, kräftige Statur, ca. 175 cm groß, dunkele Schuhe, dunkele Shorts, blau-weiß kariertes Kurzarmhemd, grüner Mund-Nasen-Schutz

Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden Tatverdächtigen?

