Daniel Schulte neuer Oberst bei St. Magnus Niedermarsberg

Marsberg. Bei der Schützenbruderschaft St. Magnus Niedermarsberg endete eine Ära. Michael Martin, seit 2014 Oberst, gab das Amt ab. Es wurde emotional.

Die St. Magnus-Schützenbruderschaft Niedermarsberg hat einen neuen Schützenoberst. Am Samstag wählten sie in der Generalversammlung Daniel Schulte zu ihrem ersten Mann. Der 45-jährige Personal-Recruiter beim LWL ist verheiratet und war seit 2022 stellvertretender Hauptmann der Kompanie Bülberg. Als ehemaliger Trommler und Tambour Major beim Spielmannszug war er schon früher kein unbekanntes Gesicht in Marsberg. Zuletzt zeigte er bereits im Veranstaltungsausschuss der Bruderschaft und bei dessen Magnuskurier, wie sehr sein Herz für die Schützenbruderschaft schlägt. Er stand zur Wahl auf Vorschlag des Gesamtvorstandes. In seiner Antrittsrede betonte er, dass er sich der „Verantwortung absolut bewusst“ sei, „tiefen Respekt, aber keine Angst vor der bevorstehenden Aufgabe“ habe.

Die letzten zehn Jahre waren die intensivsten und ereignisreichsten Jahre meines Lebens. Michael Martin

Neuer Schützenoberst in Marsberg: Die schönsten Bilder Neuer Schützenoberst in Marsberg: Die schönsten Bilder Die St. Magnus-Schützenbruderschaft Niedermarsberg hat einen neuen Schützenoberst. In der Generalversammlung wählten sie Daniel Schulte zu ihrem ersten Mann. Sein Vorgänger Michael Martin bekam "Standing Ovations" zum Dank. Foto: Regina Schmidt / WP

Es war insgesamt eine Versammlung mit allerlei Gefühlsregung, emotionalen Worten des Abschiednehmens, Neubeginns, Dankbarkeit und Verbundenheit. Michael Martin, seit 2014 Oberst der Schützenbruderschaft, hatte sich bereits vor zwei Jahren entschieden, das Amt in neue Hände zu übergeben. Private und berufliche Gründe veranlassten den Leiter des Amtes für Ordnung und Bürgerdienste der Stadt Marsberg zu diesem Schritt, da er das Amt nicht ausüben könne, wie es sein eigener Anspruch sei.

„Mit einem lachenden und weinenden Auge habe ich entschlossen loszulassen, so Martin. „Die letzten zehn Jahre waren die intensivsten und ereignisreichsten Jahre meines Lebens. Ihr könnt viel bewegen, wenn Ihr Euch traut“, waren seine Worte an die 250 anwesenden Schützen in der Schützenhalle. Er schloss mit den Worten, es sei ihm eine Ehre, Schützenoberst von St. Magnus gewesen zu sein. Mit langanhaltenden stehendem Applaus dankten ihm alle anwesenden Schützenbrüder.

Erinnerung an Tragödie im Jahr 2015

Major Frank Bender bedankte sich bei Michael Martin für seine Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. Auch in schwierigen Zeiten sei Verlass auf ihn gewesen. Mit ihm an der Spitze, sei es der Schützenbruderschaft nach der Tragödie im Jahr 2015, bei dem der damals amtierende Schützenkönig ums Leben gekommen war, und der Corona-Pandemie gelungen, auf Kurs zu bleiben. Sodann ernannte Bender den scheidenden 1. Vorsitzenden Michael Martin zum Ehrenoberst der Schützenbruderschaft St. Magnus. Im Anschluss spielten der Musikverein Marsberg und der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr den großen Zapfenstreich zu seinen Ehren und verabschiedeten Michael Martin damit feierlich.

Fakten zur Schützenbruderschaft

1066 Mitglieder zählt die Bruderschaft in vier Kompanien.

Zahlreiche Veranstaltungen, mit denen die Schützenbruderschaft zum gesellschaftlichen Leben in Marsberg beiträgt: z.B.

■das Inselfest in der Gerbergasse

■das Paulinenquellenfest am 1. Mai

■das Konzert der Gruppe Brings

■die Coming Home Party der Jungschützen

■die Frauensitzung zum Karneval im Josefskeller.

