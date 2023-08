Dank eines Tipps: Markus Kaiser wird Medebachs Schützenkönig

Medebach. Markus Kaiser holt den Vogel in Medebach von der Stange und wird neuer Schützenkönig. Geschafft hat er das mit einem Geheim-Tipp.

Immer am ersten Wochenende im August steht das normale Leben in Medebach still. Dann übernehmen für drei Tage die Schützen das Regiment in der Hansestadt. Für mehrere tausend Medebacher ist das Schützenfest das Fest der Feste überhaupt und für zahlreiche ehemalige immer ein guter Grund, die alte Heimatstadt am ersten Sonntag im August zu besuchen. Und seit dem, sehr gut besuchten, Vogelschießen und nach eineinhalb Stunden Dauerbeschuss hat Medebach auch wieder einen neuen Regenten: Den 40-jährigen selbstständigen Fliesenleger und Ofenbauer Markus Kaiser. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katja regiert er nun die kommenden und aufregenden zwölf Monate als Schützenkönig in Medebach.

Dieses Wappentier wurde erstmalig von Marvin van Dyck

Lesen Sie auch aus Medebach:Fantastischer Festumzug: Über 40 Bilder aus Medebach

Lesen Sie auch aus Medebach:Neuer König in Medebach: Die besten Fotos vom Vogelschießen

Lesen Sie auch aus Medebach:Medebach – die beeindruckendsten Bilder vom ersten Festzug

Bis zum Schluss war das Schießen überaus spannend und ein Finalisten-Sextett, bestehend aus Markus Lübbert, Markus Köster, Ralf Sprenger, Peter Schnellen, Michael Schäfer und Markus Kaiser schenkte sich nichts. Nachdem sich Timo Jackowski die Krone gesichert hatte, das Zepter an den Schützenhauptmann Thoms van Dyck gegangen war und Frank Köster den Apfel geschossen hatte, jagte Markus Kaiser die insgesamt 342. und entscheidende Kugel in den Schützenvogel. Dieses Wappentier wurde erstmalig von Marvin van Dyck erbaut und hat die Feuertaufe bestens bestanden. Überglücklich verriet der neue König Markus Kaiser nach dem Schießen: „Den entscheidenden Tipp für den Königsschuss bekam ich vom amtierenden Medeloner König Mark Schmidt, der mir riet auf Kopf oder Schwanz zu zielen, nicht wie alle anderen auf den Korpus. Daraufhin hielt ich auf den Kopf und keiner war überraschter als ich, dass dieser Schuss der entscheidende Treffer werden würde.“

Auch Bürgermeister Thomas Grosche freute sich unter der Vogelstange

Das neue Schützenkönigspaar Markus und Katja Kaiser wird vom Straßenrand aus bejubelt. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus / WP

Das ist dann wohl gelebte intrakommunale Zusammenarbeit. Auch Bürgermeister Thomas Grosche freute sich unter der Vogelstange: „Sehr schön, dass mal eine Küstelbergerin Königin in Medebach ist.“ Die Kinder des neuen Königspaares, Leonard, Lilith und Henri dürfen sich nun Königskinder nennen und Henri fuhr bei den großen Festzügen am Samstag- und Sonntagnachmittag auch superstolz mit seinen Eltern im festlich geschmückten offenen Landauer mit. Dabei präsentierte sich das Königspaar in Höchstlaune mit seinem imposanten Hofstaat den zahlreichen, begeistert applaudierenden Zuschauern am Straßenrand.

Der neue Geckkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft ist Mathis Hoffmeister

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Am Sonntagvormittag schossen die Jungschützen auf den Geck. Mit dem 276. Schuss war das Schießen beendet: Der neue Geckkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft ist der 17-jährige Mathis Hoffmeister. Markante Höhepunkte bildeten Sonntagabend, zum Abschluss des Festes, die Große Polonaise und der Tanz der ehemaligen Königinnen und Könige in der Medebacher Schützenhalle. Viel später dann klang das Fest in prächtiger Feierlaune mit Tanzmusik, des Musikvereins Züschen, der an allen drei Festtagen für tolle Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgte, aus.

Lesen Sie auch:Tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Willingen Open-Airs

Lesen Sie auch:NRW-Ministerin Ina Scharrenbach watscht Winterberg ab

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon