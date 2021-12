Dank Spenden von WP-Lesern: Maxi hat jetzt seinen „Maddox“

Brilon/Bad Wünnenberg. Maximilian Borghoff darf dank der WP-Spendenaktion seinen Assistenzhund Maddox in den Armen halten. Wie es jetzt weitergeht.

Endlich kommt zusammen, was zusammengehört! Für den 10-jährigen Maximilian Borghoff aus Bad Wünnenberg war Weihnachten schon am 13. Dezember. Der größte Wunsch des Kindes ging an diesem Tag in Erfüllung. Knapp zwei Wochen nach seinem Geburtstag durfte der Junge seinen Assistenzhund Maddox in den Armen halten. Der Labrador wurde speziell zum Autismusbegleithund ausgebildet und wird Maxi jetzt jeden Tag begleiten. Vorausgegangen war vor einem Jahr eine beispiellose Spendenaktion der WP Brilon für den Jungen.

Mehr als 30.000 Euro spendeten Leser der Westfalenpost Brilon

Zur Erinnerung: Vor Weihnachten 2020 hatten unserer Leser mehr als 30.000 Euro gespendet, damit Maxi seinen Begleithund, bekommt, der ihn erdet. Der auf ihn aufpasst, damit er nicht einfach auf die Straße läuft. Der ihn beruhigt und auffängt, wenn das innere Hamsterrad mal wieder auf 180 ist. Der ihm Freund, Begleiter und Therapeut ist. Mit dem er toben, kuscheln, lachen und weinen kann. Maxi ist anders als die meisten anderen. Er ist besonders und besonders liebenswert. Er ist Autist. Maxi musste sich in den vergangenen Wochen sehr in Geduld üben. Das Training und die spezielle Ausbildung des Hundes nahmen viel Zeit in Anspruch. Jetzt war Trainerin Selina Haase vom Rehahundeverein Rostock eigens für einige Tage in der Familie, damit alle Kommandos sitzen.

Auch Maxis Eltern müssen lernen, mit dem Hund zu arbeiten und umzugehen Die Ausbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen: der Verein wird sich weiterhin um die Familie kümmern. Wenn sich alles etwas eingespielt hat, werden wir Maxi und Maddox noch einmal besuchen. Bis dahin, nochmals vielen Dank an alle. die für das Traumpaar gespendet haben. wi

