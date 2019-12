Leser der WP Brilon unterstützen den Warenkorb

Frohe Weihnachten, liebe Leser! Das Fest der (Nächsten-)liebe kann für Sie, für uns und für die Kunden der Warenkörbe im Altkreis kommen, dank Ihrer Hilfe! Mehr als zwei Kombis voller Spenden für die Warenkörbe. Das ist unsere Bilanz zur Sammelaktion für Bedürftige.

Es ist wieder gut gelaufen, liebe Leser! Darüber freut sich Birgid Schultze-Neumann, Caritas-Verantwortliche für den Warenkorb Brilon, mit ihren Kollegen und Kolleginnen. Und besonders darüber, dass so viele an so außergewöhnliche Sachen gedacht haben, die man auch zum Leben braucht. Zum Beispiel Baby-Windeln. Oder Nudeln. Oder Deo und Duschgel, Küchenrolle und Marmelade. Das alles sind Dinge aus dem Supermarkt, die nur selten aussortiert werden, weil sie lange oder gar endlos haltbar sind. Dinge, die aber jeder trotzdem braucht.

Von Geldspenden werden Lebensmittel gekauft

„Wenn uns Spendengelder zur Verfügung stehen, kaufen wir haltbare Lebensmittel wie Zucker, Mehl, an Ostern gerade Eier, aber auch jetzt wieder“, sagt Birgid Schultze-Neumann. Noch überlegt sie, ob sie wirklich Eier kaufen sollte, denn dann genau, wenn sie welche besorgt hat, kommen nach Murphys Gesetz plötzlich auch welche aus den Geschäften zurück.

Jan Haselhorst, Kevin Kretzler und Melanie Matuschek (von links) vom WP-Team helfen runtertragen zum Auto. Foto: Sonja Funke

Die Organisation eines Warenkorbs ist vielfältig, seit ca. zehn Jahren ist sie in Brilon für den Caritasverband aktiv: „Natürlich jeden Mittwoch bei der Ausgabe, aber ich organisiere auch die Berechtigungsscheine, plane den Einkauf, unterstütze Aktionen wie ‘Ein Teil mehr’ in den Supermärkten.“ Auch letztere Aktion sei in diesem Jahr super gelaufen, freut sie sich.

Hilfsbereitschaft steigt zu Weihnachten

Und: „Gerade vor Weihnachten ist die Hilfsbereitschaft zu spenden viel größer, auch Geldspenden für unseren Zukauf. Menschen kommen auch einfach vorbei und bringen mir Geld. Ich bedanke mich dann hinterher immer noch mal. Ich will das unbedingt noch ein bisschen mehr honorieren, das ist ja nicht selbstverständlich!“Schon montags ist der Warenkorb gut gefüllt, wird das geholt, was nicht sofort verderblich ist. Zum Beispiel besagte Eier, wenn es welche gibt. „Mittwochs werden dann noch mal die aktuellen Sachen geholt, vor allem Backwaren“, sagt Birgid Schultze-Neumann. Während für das Abholen, die Touren, mehr die Männer zuständig sind, helfen viele Frauen im Verkauf.

Mit den Kunden ins Gespräch kommen

Neben der eigentlichen Ausgabe wissen sie alle, wie wichtig es für ihre Kunden ist, ins Gespräch zu kommen. Und: Gerade alte Menschen tun sich schwer, etwas anzunehmen und wenn, dann sind sie nicht pingelig. „Wenn ich sie anspreche, heißt es immer, wir kommen mit allem aus. Wenn ein totaler Engpass ist, kommen manche dann doch. Sie meckern dann aber nie. Sie sind mit allem zufrieden, es fehlt ihnen gar nichts“, schildert Schultze-Neumann. Besonders begeistert seien Senioren über Obst und Gemüse: „Sie können aus allem was machen, nehmen den Apfel mit einem braunen Flecken einfach und sagen: ,Kann ich doch wegschneiden’.“ Kriegs- und Nachkriegserfahrungen prägen bis heute.

Mitarbeiter bekommen auch Einblick in die Privatsphäre

Birgid Schultze-Neumann, Caritas-Koordinatorin für den Warenkorb Brilon. Foto: Sonja Funke

Die Ehrenamtlichen lernen alle Menschen kennen, in jeder Facette, so wie sie selbst ja ganz unterschiedlich sind. Sie erleben auch Trauriges. „Wenn die alten Leute als Ehepaar gekommen sind und dann einer verstirbt und der andere dann irgendwann doch wiederkommt und dann sagt, was passiert ist, das nimmt einen schon mit“, sagt Schulze-Neumann.

Mittlerweile erfahren die Mitarbeiter dies auch schon früh, denn über Handy sind viele Kunden miteinander vernetzt, melden Kranke oder leider auch Verstorbene ab.

Waren für drei Wochen

Die Artikel der WP-Sammelaktion werden in Brilon über drei Wochen verteilt, denn es gibt drei Gruppen, die den Warenkorb nutzen können, jede Woche eine. „In einer Gruppe sind um die 60 Ausweise mit 1 bis 8 Personen pro Ausweis, es kommen erfahrungsgemäß 40 pro Ausgabe“, sagt Schultze-Neumann. Und sie erlebt auch immer wieder besondere Momente, „zum Beispiel besondere Dankbarkeit, letzte Woche hatte ich es noch, dass jemand sagte: „Da freue ich mich aber, dass ich das auch noch bekomme, danke schön!“ Solche Momente gibt es weniger oft. Mehr sehen die Mitarbeiter aufgrund der Mimik und Gestik ihrer Kunden, dass sie glücklich über das Erhaltene sind. Zum Beispiel, wenn Kunden sagen: „Ravioli oder Eintopf, das wäre jetzt was!“ Und dann steht die Dose tatsächlich im Regal - dank Zukaufs, dank der Spendenaktionen.

Senioren-WG Radlinghausen sprach Einladung zum Kaffee aus

Joghurts, Obst, Gemüse, Brot, Gebäck und Brötchen gibt’s in der Regel aus den Supermärkten, den Rest kauft der Warenkorb dazu. „Zucker oder Kaffee gibt es höchstens mal, wenn mit den Cuttermesser versehentlich Pakete aufgerissen wurden.“ Alle Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien in Brilon machen mit. Die Kunden zahlen pro Erwachsenem einen Euro, maximal (für etwa eine Großfamilie) 3,50 Euro. Der Einkauf für ein Kind kostet 50 Cent. Und genug ist immer da, nur eben auf die obigen Zutaten begrenzt.

Christliche Nächstenliebe wird auch durch Zusammensein weitergegeben, darum fand Schulze-Neumann eine Aktion des Mehrgenerationenhauses in Radlinghausen sehr schön: „Sie haben unsere Kunden und auch Ehrenamtliche, die alleine sind, zum Kaffeetrinken eingeladen. Alle haben sich riesig gefreut!“

„Ohne Ehrenamtliche läuft gar nichts“

Überhaupt, die Ehrenamtlichen. Auch sie brauchen Austausch, ihre Arbeit soll unbedingt gewürdigt werden, das liegt ihr vor allem am Herzen. „Wir machen zum Beispiel auch eine Weihnachtsfeier, einen gemütlichen Abend, immer Ende November, mit Tombola und warmem Essen und Trinken im Caritas-Haus“, sagt Schultze-Neumann.

Altkreis Brilon In Brilon Ausgabe immer mittwochs „Die Ausgabe in Brilon ist mittwochs ab 11 Uhr, eine erste Truppe Helferinnen kommt zum Sortieren um kurz nach acht, die zweite kommt ab 11 Uhr zur Ausgabe“, erklärt die Birgid Schultze-Neumann. Auf ihrer Liste stehen gut 35 bis 40 Ehrenamtliche, von denen auch schon welche montags zum Abholen der ersten Waren im Einsatz sind.

Ihre Mithelfer sollen gerne kommen, denn das geben sie dann auch an die Kunden weiter. „Ohne Ehrenamtliche läuft gar nichts, was nützt es mir, wenn die Ware in den Geschäften steht, aber keiner sie abholt und dann verteilt?“, fragt sie. Ein angelächelter Kunde, gibt auch Gutes weiter, die beste Werbung für den Warenkorb, besonders für jene, die sich zieren, zu kommen: „Den Weg auch zu uns zu finden, dass verdient schon Anerkennung genug!“

Wiedersehen macht Freude - Nichtwiedersehen aber auch

Und gibt es denn auch Kunden, die sich abmelden, weil sie den Warenkorb nicht mehr brauchen? „Das passiert auch. Wir freuen uns riesig, wenn einer sagt, ich habe jetzt einen festen Job, wollte mich abmelden, und komme demnächst nicht mehr. Das ist schon besonders und wir sagen dann auch, sie sollen auf jeden Fall weiterkommen, bis der Lohn richtig fließt.“ Sechs bis sieben Personen im halben Jahr, schätzt Schultze-Neumann, melden sich aus diesen Gründen ab.

So viele gute Wünsche hat sie - für ihre Ehrenamtlichen, für die Kunden. Was aber wünscht sie sich für sich selbst für ihre Arbeit im Warenkorb: „Ich würde mich sehr freuen, wenn das Thema Armut sensibler in den Blick gerät. Jeder kann arm werden – auch unverschuldet. Ich wünsche mir also mehr Solidarität und Zusammenhalt.“