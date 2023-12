Darum ist Gewerbegebiet-Erweiterung so wichtig für Olsberg

Olsberg Geplant ist die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hohler Morgen“ bei Bigge schon lange. Jetzt geht es voran. Das ist der aktuelle Stand.

Im Sommer war der erste Spatenstich für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Hohler Morgen“ in Olsberg. Inzwischen hat sich auf dem Areal zwischen Bigge und Gevelinghausen einiges getan. Wir haben bei der Stadt Olsberg nachgefragt, wie es dort jetzt weitergeht.

Strategische Bedeutung für Stadtentwicklung

Derzeit sind im Bestandsgebiet bereits zwölf Unternehmen ansässig. Dazu erklärt die Stadt, dass dies auch die Notwendigkeit einer Erweiterung verdeutliche, denn die Stadt habe vermehrt Anfragen von interessierten Unternehmen bekommen. „Die Erweiterung des Gewerbegebiets ist somit von strategischer Bedeutung für die Stadtentwicklung“, so die Pressestelle auf Anfrage der WP. Und Olaf Karte, der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Olsberg macht deutlich, wie wichtig zusätzliche Gewerbeflächen für Olsberg sind: „Es liegen bereits Anfragen vor. Wir sehen die Erweiterung als einen notwendigen Schritt in die richtige Richtung. Die Attraktivität der Stadt Olsberg als Wirtschaftsstandort wird nachhaltig gesteigert. Gleichzeitig erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich an diesem neuen Standort zukunftsweisend aufzustellen – mit einem Anschluss an das Bundesfernstraßennetz und Glasfaser-Anschluss.“

Erdarbeiten für Plateaubildung abgeschlossen

Nachdem im Sommer dieses Jahres mit dem symbolischen ersten Spatenstich ein wichtiger Schritt getan wurde, sind die Erdarbeiten für die Plateaubildung im Erweiterungsteil des Gewerbegebiets „Hohler Morgen“ inzwischen abgeschlossen. Bauausführendes Unternehmen ist die Firma Franz Trippe GmbH. Der Straßenbau wird, so kündigt die Stadt Olsberg an, im Frühjahr 2024 beginnen. Bereits jetzt haben potenzielle Investoren die Gelegenheit, Grundstücke zu erwerben. Der Quadratmeterpreis für die Grundstücke beträgt 85 Euro inklusive Erschließung und Plateaubildung. „Dabei ist die sehr gute Lage der Gewerbeflächen in Nachbarschaft zur A46 und die moderne Infrastruktur zu berücksichtigen“, so die Stadt.

Planungsverfahren

Die Erweiterungsfläche umfasst insgesamt ca. 4,5 ha. Die reine Gewerbefläche für neue Unternehmen und Betriebe ist ca. vier ha groß. Das Areal grenzt direkt an das bestehende Gewerbegebiet in Bigge an und erstreckt sich in Richtung Gevelinghausen. Die Planungen für die westliche Erweiterung laufen bereits seit einigen Jahren. Um die Erweiterung umzusetzen, mussten zunächst Verfahren für den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan- und die Umlegung eingeleitet und abgeschlossen werden. Der Rat der Stadt Olsberg hat im Vorfeld Leitlinien für die Zuteilung der Gewerbegrundstücke beschlossen. So sollen beispielsweise keine Gewerbeflächen an Betriebe mit großem Flächenbedarf vergeben werden, die dann aber nur sehr wenige Arbeitsplätze schaffen. Auch ökologische und Nachhaltigkeitsüberlegungen werden in den Leitlinien - sowie in der künftigen Bauleitplanung generell - eine wichtige Rolle spielen.

Im bestehenden Gewerbegebiet „Hohler Morgen“ sind bereits zwölf Firmen ansässig. Foto: Jutta Klute / Brilon

Weitere Gewerbegebiete

Das Gewerbegebiet wird auf der Internetseite der Stadt Olsberg vorgestellt. Danach liegen die verfügbaren Flächengrößen zwischen 2000 und 9000 Quadratmetern. Neben dem Gewerbegiet „Hohler Morgen“ gibt es über das Stadtgebiet verteilt weitere Gewerbegebiete: Bigge Süd, Bigge West, Stadionstraße Bigge (Fa. Oventrop), „In der Rahmecke“ und das Gewerbegebiet Olsberg Ost, wo unter anderem die Firma Olsberg angesiedelt ist. In diesen Bereichen gibt es laut homepage der Stadt keine Freiflächen. Außerdem gibt es Gewerbegebiete in Assinghausen und in Bruchhausen. In Bruchhausen ist nach Angaben auf der Homepage der Stadt eine Erweiterung möglich. Die Stadt Olsberg teilt mit, dass sie noch über weitere Sonderflächen am Bahnhof Olsberg sowie einen potenziellen Hotelstandort westlich des Ortes Gevelinghausen verfügt. Südlich des Bahnhofes Olsberg, unmittelbar neben dem neu gestalteten Omnibusbahnhof (ZOB) befindet sich eine 5000 Quadratemeter große Fläche, die voll erschlosen und sofort bebaubar ist.

Für Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in der Erweiterung des Gewerbegebiets Hohler Morgen haben, steht Thomas Rösen unter thomas.roesen@olsberg.de oder unter Tel. 02962 / 982 253 als Ansprechpartner zur Verfügung.

