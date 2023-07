Darum wird die Hallenberger Musical Night abgesagt

Hallenberg. Die Veranstalter haben sich schweren Herzens entschieden, die für 29. Juli geplante Musical Night auf der Freilichtbühne Hallenberg abzusagen.

Die für den 29. Juli geplante 4. Ausgabe der Hallenberger Musical Night auf der Freilichtbühne Hallenberg muss abgesagt werden. Grund ist, dass im Vorverkauf zu wenig Karten verkauft wurden. Das teilten die Veranstalter am Wochenende mit.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Zu wenig Karten verkauft

Sie erklären, dass sie es sehr bedauern, dass sie nach drei erfolgreichen Ausgaben der Musical Night, nach drei erfolgreichen „Flo & Friends Weihnachtskonzerten“ und zuletzt dem Konzert von Patricia Kelly erstmals ein Konzert absagen müssen. Leider sei der Vorverkauf diesmal nicht so gelaufen, dass die Veranstalter die Finanzierung des Konzerts sicherstellen könnten. Die Zahl der vorbestellten Karten ist demnach sehr weit hinter den Erwartungen und den bisherigen Erfahrungen zurückgeblieben.

Lesen Sie auch:Kindeswohl auch im Sauerland immer häufiger gefährdet

Großes Bedauern

Die Künstler und der Förderverein haben sich, so heißt es in der Pressemitteilung sehr auf diesen Abend gefreut. Der ehrenamtlich tätige Förderverein müsse zwar mit einem Konzert nicht unbedingt Geld verdienen, könne aber auch nichts „drauflegen“. Derzeit seien es schwierige Bedingungen für Konzerte und kulturelle Veranstaltungen. Auch die Freilichtbühne Hallenberg merke das an den Zuschauerzahlen bei der Passion. Über die Gründe könne nur spekuliert werden. Ob es noch immer die Nachwirkungen von Corona seien oder die Veranstaltungsdichte. Momentan werde viel an Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen gespart. Der künstlerischer Leiter Florian Hinxlage und der Förderverein haben bis zuletzt gehofft, das Konzert durchführen zu können. Doch bei bisher nur 160 verkauften Karten müssten die Organisatoren die Reißleine ziehen.

Lesen Sie auch: Wer gibt Rocky aus Brilon eine Chance?

Kartenrückgabe

Bei den über die Freilichtbühne bestellten und per Überweisung bezahlten Karten werde der Kartenpreis automatisch erstattet. Die bei der Sparkasse gekauften Karten können dort zurückgegeben werden. Der Verein bittet um Verständnis für diese Entscheidung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon