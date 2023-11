Das bietet der Wintermarkt im Briloner Museum Haus Hövener

Brilon. Im Museum Haus Hövener in Brilon findet der zweite Wintermarkt statt – inklusive Leckereien. Die Details des Programms.

Der zweite Wintermarkt im Museum Haus Hövener wird wieder etwas ganz Besonderes. Er lockt sicher nicht nur kleine und große Besucherinnen und Besucher aus Brilon und den Dörfern herbei, sondern auch Touristen aus den Nachbarstädten. Ab dem 17. November wird das Stadtmuseum drei Tage lang auf allen Etagen bis unter das Dach zu einem Haus der Handwerkskünste und einzigartiger Weihnachtsgeschenke, die fast alle in der Region angefertigt wurden.

Weihnachtsgeschenke für alle Generationen zu kaufen

In jedem Raum bietet ein anderer heimischer Hobby-Handwerker selbst hergestellte Waren an. Da gibt es viel zu sehen und schöne, exklusive Weihnachtsgeschenke für alle Generationen zu kaufen. Damit will das Briloner Stadtmuseum ein Alleinstellungsmerkmal in der Region schaffen. Beim Wintermarkt wird auch eine ganz alte Tradition zum Leben erweckt, denn das Haus Hövener wurde 1803 als Wohnhaus und Kolonialwarengeschäft gebaut. Später wurde es zum Bergamt und dann ein Museum.

Vielseitiges Angebot im Briloner Museum Haus Hövener

Über 20 Aussteller werden ihre Werkstücke und Waren anbieten. Es gibt ein vielseitiges Angebot: Holzarbeiten (Karsten Hertig), Porzellan, Papierkunst und Karten (Edeltraud Eschenbüscher), zwei Imker-Honigstände, Öle von der Almetaler Ölmühle, gefriergetrocknete Früchte, Filzengel (Heike Fritz), Messer, Stoffschmiede (Claudia Ester), Häkeltiere (Christiane Conze), Socken (Sabine Freund), Steckenesel und Blechtiere (Museum), Stoffartikel-Handmade in Brilon (Monika Wiegelmann), große Metall-Dekoherzen (Caritas), Metall-Tannenbäume (Daniel Bornemann) und vieles mehr. Und der Kekskreator (Gregor Stapper) backt im Obergeschoss Plätzchen und lockt die Leute mit köstlichem Duft ins Haus.

Der Drechsler und die Spinnerinnen aus Düdinghausen sind auch dabei

Auch vor dem Museum und im Museumsgarten wird viel los sein. Gespannt sein darf man auf den Verein „Das Stammbuch der Lippegans“, der am Sonntag das Haus- und Nutztier vorstellt. An allen Tagen zeigt eine Seilerei vor dem Museum ihr altes Handwerk. Der Drechsler und die Spinnerinnen aus Düdinghausen sind auch dabei. Und im Haus Hövener lädt eine Ausstellung historischer Postkarten zu besinnlichen Momenten abseits vom Trubel ein. Da gibt es jeden Tag viel Interessantes für die ganze Familie zu erleben. Im Museumsgarten brennen gemütliche Schwedenfeuer und schon allein das kulinarische Angebot macht Lust auf einen Bummel über den Wintermarkt.

Freitag wird es Schmalzbrote von Angelika Jacobi geben, Samstag Bratwurst vom Grill. Sonntag können Besucher eine deftige Suppe aus der Gartenhütte genießen und Kaffee, Kuchenbuffet und Getränke soll es an allen drei Tagen des Marktes geben. Am Sonntag verkauft die Gewandschneiderei sogar in historischer Gewandung den Kuchen.

Öffnungszeiten

Zum 2. Wintermarkt öffnet das Museum Haus Hövener am Marktplatz vom 17. November bis 19. November

• Freitag: 11 bis 18 Uhr

• Samstag, 10 bis 18 Uhr

• Sonntag, 11 bis 18 Uhr

