„Das Brotbaumregime“ passt zum Briloner Waldbaukonzept

Brilon. An drei Museumsstandorten Brilon, Arnsberg und Schmallenberg Holthause geht es beim „Brotbaumregime“ bis 1. Oktober um die Sauerländer Waldkultur

Unser Wald, braucht er uns wirklich? Viel mehr brauchen wir ihn. Das Dauerwald-Konzept, das der Rat Brilon für seinen Stadtforst vor einem Jahr einstimmig beschlossen hat, macht dies deutlich. Und auch das Ausstellungsprojekt „Das Brotbaumregime“ unterstreicht diesen Fakt aus vielerlei Blickwinkeln heraus. An drei Museumsstandorten – Brilon, Arnsberg und Schmallenberg-Holthausen – geht es noch bis zum 1. Oktober um die Sauerländer Waldkultur. Vielseitig und spannend ist das Projekt, ein Besuch lohnt sich und hilft auch, neue Waldkonzepte besser zu verstehen!

In Brilon gibt es bereits eine deutliche Neuausrichtung

Über die Museen hinaus fanden viele Veranstaltungen bereits auch in Brilon statt, weitere wie zum Beispiel WaldWandelN in Scharfenberg (28. September), der Film „Tomorrow“ im Cineplex Brilon (13. September) oder Führungen durch die Ausstellungen an allen Standorten (23. Und 30. September) stehen für den September noch auf dem Programm. Projektleiterin Theresa Kampmeier lebt eigentlich in Berlin, kommt aber gebürtig aus Arnsberg. Geschockt durch die kahlen Flächen in ihrer Heimat war die Künstlerin vor drei Jahren motiviert, die Sauerländer Wälder zum Fokus ihrer Arbeit zu machen. Ist doch eines ihrer Hauptanliegen, dass Kunst in den Alltag kommt. Vorteil der künstlerischen Herangehensweise an die Waldkultur: Sie ist nicht wertend, sie trägt zusammen, will allerdings bewusst Ökosystem und Kultur näher zusammenbringen. Wer sich drauf einlässt, kann betrachten, teilnehmen, zuhören, selbst interpretieren. Nur Visionen, die gibt das Projekt gerne mit.

Das Brotbaumregime: Kunst um den Wald. Foto: Theresa Kampmeier, VG Bild-Kunst, Bonn, 2022

In Brilon gibt es bereits eine deutliche Neuausrichtung: Ein Auszug aus dem Waldbaukonzept lautet: „Bei aller Betonung der bleibenden Bedeutung der ökonomischen Funktion des Briloner Stadtwalds ist unbestritten, dass diese in Abstimmung zu bringen ist mit den sozialen und ökologischen Funktionen des Waldes, die weiter unten beschrieben werden. Und dass die Anforderungen des Klimawandels auch den Waldbau maßgeblich beeinflussen und verändern, ist bereits dargestellt worden; auch hier werden sich Zugeständnisse ergeben, die vielfach aber auch als Chancen bewertet werden können.“

Eine Hoffnung, die genau auch das Ausstellungsprojekt geben will. Zur Ausstellung gehören Kunstwerke, geschichtliches Material, Beiträge aus der Bevölkerung und auf der Homepage zu findende Interviews mit Menschen aus der Region, die im Wald und mit dem Wald arbeiten. Werner Schubert von der Biologischen Station des HSK kommt genauso zu Wort wie Frank Rosenkranz, Leiter des Regionalforstamtes Oberes Sauerland von Wald und Holz NRW, oder Klaus Bauerdick, Vorsitzender des Waldbauernverbandes im HSK.

Ökosystem Respekt zollen

„Es gibt viele Menschen, die wünschen sich, unter Bäumen beerdigt zu werden. Du fühlst Dich hier wie ein Element in der Schöpfung und das gibt Trost.“ Dieses Eins sein Wollen mit der Natur beschreibt zum Beispiel im FriedWald Möhnesee die Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer, zuständig für Brilon, Marsberg, Bestwig und Olsberg. Sie kennt Veränderungsprozesse und den Weg zum Neuen nur zu gut aus ihrer täglichen Arbeit für die Evangelische Kirche im Sauerland. Sie weiß, begonnene Prozesse müssen zwangsläufig auch umgesetzt werden. Und sie wandert viel, auch im Sauerländer Wald. Für dieses Ökosystem wünscht sie sich Respekt angesichts dessen, „was der Wald schon alles geschafft hat“.

Cineplex Brilon wurde des Projekts Das Brotbaumregime

Im Cineplex Brilon wurde als Teil des Projekts Das Brotbaumregime der Film „Der wilde Wald – Natur Natur sein lassen“ gezeigt, der genau diesen Nationalpark Bayerischer Wald, der seit 50 Jahren besteht, vorstellt. Eine These, die dort, genannt wird: Der Borkenkäfer hat zwar viele Bäume vernichtet, aber gleichzeitig auch zu Neuem, zum Beispiel zur Naturverjüngung, beigetragen.

Der Kinosaal war nahezu ausverkauft. Es waren einige Kommunalpolitiker mit im Raum. Die Diskussion mit Carola Becker, Professorin für Landschaftsplanung, war entsprechend kontrovers, zeigte aber auch eins: Der Abschied vom über Jahrzehnte gewohnten Wirtschafts- und Kulturraum Wald, wie wir ihn kennen, er schmerzt. Dies wird auch in den Interviews klar, die sich allesamt im Netz unter www.brotbaumregime.info finden. Eine wertvolle Sammlung von Eindrücken, Visionen, Kritik. „Das Brotbaumregime kann als Forum dienen und die vielen verschiedenen Positionen selbst sprechen lassen. Für mich als Laiin bleibt der Diskurs auch nach langer Recherche voller Widersprüche und verhärteter Fronten. Ich glaube, dass Austausch, Perspektivwechsel und gegenseitige Unterstützung für eine lebenswerte Zukunft hilfreich und notwendig sind. Dafür sehe ich eine Grundlage bei allen Akteuren: Die tiefe emotionale Beziehung zum Wald verbindet uns alle.““, fasst Theresa Kampmeier zusammen.

Menschen in den Fokus rücken

Das Briloner Waldbaukonzept übernimmt in einigen Teilen die Ideen aus dem Nationalpark-Modell, sieht aber doch auch Lenkung durch den Menschen vor. Und selbstverständlich Möglichkeiten zur Ernte. Das dort definierte Ziel entspricht der seit 1922 in vielen Betrieben erprobten Dauerwaldidee von Alfred Möller. Nachteile: „Die einzelbaumorientierte Bewirtschaftung unter Beachtung natürlicher Prozesse sowie die Holzernte in diesen strukturreichen Wäldern sind personal- und kostenintensiver als die bisher praktizierte naturfernere Altersklassen-Bewirtschaftung. Auch die Holzvermarktung von kleineren Mengen wird schwerer.“ Vorteile: „Deutlich stabilere und gesunde Bestände und eine deutlich erhöhte Resistenz und Resilienz gegen biotische und abiotische Faktoren.“ Außerdem werden Pflanzkosten eingespart und es sind unter anderem keine Schutzmaßnahmen für junge Bäume notwendig. Eine Holzernte auf der gesamten Fläche ist trotzdem regelmäßig möglich. Das Risiko wird durch viele Baumarten gestreut, die Waldbrandgefahr verringert.

„Neue Sägewerkskonzepte zeugen davon, dass sich auch die Holzindustrie auf diese neue Waldbewirtschaftung umbauen kann. Bleibt nur das Problem des gesellschaftlichen Anspruchs auf hohen Ressourcenverbrauch, was billige Wegwerf-Holzprodukte und die Grüne Wende angeht“, sagt Theresa Kampmeier. Sie bringt das Ganze abschließend aus dem Künstlerinnenauge und ganz allgemein auf den Punkt: „Ich glaube, statt technische Lösungen in der Produktion unseres derzeitigen Lebensstils zu suchen, müssen wir uns selbst verändern. Unser Waldprojekt dreht sich deshalb viel mehr um Menschen als um den Wald.“

Weitere Informationen: www.brotbaumregime.info. Mit dem Eintrittspreis von 8 Euro (erm.: 4 Euro) für das Kombi-Ticket kommt man in alle drei Museen Haus Hövener Brilon, Schieferbergbau- und Heimatmuseum Schmallenb.-Holthausen und Sauerland-Museum Arnsberg

