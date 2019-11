Das erwartet die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Brilon

Wenn sich der Marktplatz in eine einzige Hüttenlandschaft verwandelt und der große Weihnachtsbaum leuchtet, ist dies das untrügliche Zeichen: „In der Stadt des Waldes steht Weihnachten vor der Tür und die Sparkasse Hochsauerland bittet von Donnerstag, 28. November, bis einschließlich Sonntag, 1. Dezember, zum Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr spielt das illegale Briloner Wappentier, der Esel, eine tragende Rolle. Bekanntlich darf der Esel ja in keiner Krippe fehlen und bietet sich so als Motiv für einen Weihnachtsmarkt geradezu an.

Festliche Stimmung verbreitet der Weihnachtsmarkt in Brilon. Foto: Joachim Aue

Wie jedes Jahr taucht der Lichterschein an den malerischen Fachwerkfassaden den Markt in ein märchenhaftes Flair. Weniger verträumt geht es dagegen mitunter auf der Bühne zu, wo an allen Tagen attraktives Unterhaltungsprogramm läuft – eine Mischung aus Rock, Pop und mitreißenden Shows. Hier trifft Romantik auf Party, wenn die Kids der Briloner Kitas, lokale Chöre und Ensembles, bekannte Kinderliedermacher und angesagte Bands, Romantiker und Party-Fans auf ihre Kosten kommen lassen.

14 liebevoll gestaltete Stände

Am Donnerstag um 16.15 Uhr eröffnen nach Blechbläserklängen Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Sparkassendirektor Ingo Ritter das Weihnachtsdorf. Anschließend lädt herrH gemeinsam mit den Kleinen des Kinderhauses „Rappelkiste“ zum Winter Mitmach-Konzert ein, bevor um 17.30 Uhr die Bühne den Akteuren der Neuen Chorwerkstatt gehört. Am Abend möchte dann die heimische Band Rustikarl mit Punk’n Rock das Publikum in ihren Bann ziehen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Brilon sorgt die Band Rustikarl für Stimmung. Foto: Veranstalter

Auch am Freitag lautet das Motto wieder „Kunst, Kulinarisch, Kreativ“ – eine gute Gelegenheit für die Besucher, das erste Adventswochenende genussvoll einzuläuten. Insgesamt 14 liebevoll gestalteten Stände, darunter einige neue Anbieter, präsentieren Dekoratives für die Weihnachtszeit, den Gabentisch sowie ein gemütliches Daheim. Bereits ab 15 Uhr dürften die Jojos, „Rudolph, der singende Elch“ und die kleinen „Besenbinder“ aus Scharfenberg vor allem die kleinen Weihnachtsmarktbesucher begeistern. Und ab 16.30 Uhr stellen sich die Chöre, die Big Band und die Junior Big Band des Gymnasiums Petrinum vor. Mit aktuellen Charts und unvergessenen Hits geht ab 20 Uhr mit der Band „Live and Famous“ die Post richtig ab.

Am Samstag darf bereits ab 11 Uhr geschlemmt und gestöbert werden. Die Music Factory und ein Vocalensemble sind zu Gast und Volker Rosin will mit den Kitas St. Elisabeth, Petrus und Andreas und St. Maria im Eichholz den Weihnachtmann wecken. Und aus Olsberg rückt die Jazz Police mit heißen Rhythmen an. Ab 20 Uhr nimmt die Band „Das Wunder“ Briloner und Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte.

Von Brilonern für die ganze Region

Am Sonntag werden zur Frühschoppenzeit um 12 Uhr die Sieger der Aktion: „Mit dem Rad zu Tat“ geehrt. Erneut dreht sich das nostalgische Karussell, im Atrium der Sparkasse Hochsauerland ist wieder die Eisbahn aufgebaut und die Mitglieder von „Prima Brilon“ möchten am verkaufsoffenen Sonntag die Kunden von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugen.

Eingerahmt vom Briloner Männerchor und „BBB“ – der Breylske Big Band“ tanzt Heiner Rusche mit den Kindern der DRK-Kita in den Winter. Anschließend lässt es zum Finale das Akustikstudio „2Old To Die Young“ auf der Bühne noch einmal richtig krachen. Gleich vier Tage voller Musik und adventlichem Zauber, einfach abwechslungsreich und außergewöhnlich, gemacht von Brilonern für eine ganze Region, dafür steht der Weihachsmarkt der Sparkasse Hochsauerland.