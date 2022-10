Das ist der neue Vorsitzende vom Sauerländer Heimatbund

Marsberg. Nachdem Elmar Reuter sein Amt abgegeben hat, ist der neue Vorsitzende des Sauerländer Heimatbundes einstimmig gewählt worden.

Michael Kronauge ist neuer Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes. In der Mitgliederversammlung, die in der Schützenhalle Obermarsberg veranstaltet wurde, erhielt er das einstimmige Votum der Teilnehmer. Er löst Elmar Reuter ab, der das Amt zwölf Jahre lang inne hatte.

Gemeinsames Frühstück für die Mitglieder

Die Mitgliederversammlung startete mit einem gemeinsamen Frühstück, musikalisch untermalt von den den Klängen des Spielmannszuges Obermarsberg unter der Leitung von Benedikt Reuter.

Elmar Reuter begrüßte die Mitglieder in Obermarsberg – der Stadt auf dem Berge – im Jubiläumsjahr 1250 Jahre Obermarsberg und hob die vielen Veranstaltungen hervor, die von der Dorfgemeinschaft gemeinsam mit ehrenamtlichem Engagement gemeistert wurden und werden.

Mitgliederversammlung des Sauerländer Heimatbundes in der Schützenhalle Obermarsberg: Ein neuer Vorsitzender ist gewählt worden. Foto: Christine Zeitler

Es folgten die Grußworte von Thomas Schröder, Bürgermeister der Stadt Marsberg, der stolz von dem Jubiläumsjahr berichtete und den Zusammenhalt im Ort hervorhob. Es sei eine schöne Heimatverbundenheit zu spüren – was ja auch den Leitsätzen des Heimatbundes entspräche, „das liebens- und lebenswerte unserer Heimat zu erhalten, einzelne Dörfer miteinander zu Vernetzen und Traditionen und geschichtlich Bedeutendes für die nächsten Generationen zu erhalten“. Schröder bedankte sich im Namen der Stadt Marsberg bei Elmar Reuter für seine zwölf Jahre als Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes und überreichte ihm ein Präsent.

Über den Begriff Heimat nachdenken – was ist Heimat?

Detlev Steinhoff, Vorsitzender des Fördervereins Historisches Obermarsberg, regte in seiner Rede an, über den Begriff Heimat nachzudenken. Was ist Heimat? Was bedeutet Heimat eigentlich? Was ist Heimat für dich? Er lud die Teilnehmer ein, seine Heimatstadt in den Exkursionen, die am Nachmittag folgten, kennenzulernen.

Im Tätigkeitsbericht hob Reuter besonders die gute Redaktionsarbeit für die Zeitschrift „Sauerland“ hervor – unter den erschwerten Bedingungen in der Pandemie. In der ganzen Zeit konnten neun Ausgaben veröffentlicht werden. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen, neue Mitglieder sind stets sehr willkommen.

Einstimmige Wahl für Kronauge als neuen Vorsitzenden

Auf den Kassenbericht folgten die Wahlen, bei denen Michael Kronauge einstimmig als Vorsitzender gewählt wurde, er löst Elmar Reuter nach zwölf Jahren ab. Michael Kronauge ist 68 Jahre alt, war 22 Jahre Bürgermeister in Hallenberg. Der weitere Vorstand wurde wieder gewählt. Die stellvertretende Geschäftsführerin Birgit Haberhauer-Kuschel sowie Landrat Dr. Karl Schneider dankten Elmar Reuter für „die großartige Arbeit“.

Den Festvortrag hielt Christof Sommer (Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW) zum Thema „Herausforderungen für die Zukunft des ländlichen Raumes“. Das Rahmenprogramm bot nach dem Mittagessen verschiedene Exkursionen rund um Marsberg an. Abschließend gab es noch einen ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Kathrin Günther und Pastor Christian Elbracht.

