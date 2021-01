Der Hochsauerlandkreis liegt beim Geburtenzuwachs landesweit an vierter Stelle.

Babys Das Jahr 2021 startet in Brilon mit einem Geburten-Boom

Brilon Der HSK hatte 2020 NRW-weit den vierthöchsten Geburtenanstieg. Großen Anteil hat das Maria Hilf in Brilon. Und 2021 geht es so weiter:

Brilon. Der Hochsauerlandkreis hat im vergangenen Jahr den vierthöchsten Geburtenzuwachs in ganz Nordrhein-Westfalen gehabt. 2310 Babys kamen hier zur Welt, 102 mehr als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt IT NRW am Montag mitteilte, wird der HSK mit dieser Steigerung um 4,6 Prozent nur noch von Bochum + 4,7 Prozent, Mönchengladbach und dem Kreis Coesfeld (jeweils + 5,5) sowie Spitzenreiter Kreis Höxter mit + 8,4 Prozent übertroffen.

Dessen außerordentliche prozentuale Steigerung basiert allerdings auf einer der landesweit niedrigsten Geburtenanzahl überhaupt. Die lag im nördlichen Nachbarkreis im Jahr 2019 nämlich lediglich bei 1172, das ist der niedrigste Wert für einen Kreis in NRW. Nur in den Städten Remscheid (1069 Geburten) und Bottrop (1043) gab es noch weniger neue Erdenbürger.

In der Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte Rückgang

Die Statistiker weisen darauf hin, dass die Zahlen für das vergangene Jahr auf einer Schätzung basieren. Für insgesamt 14 der landesweit 31 Kreise und sechs der 22 kreisfreien Städte erwarten sie einen Anstieg gegenüber dem Jahr 2019. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik 2020 mit weiteren Angaben wie z. B. zum Alter der Mütter oder zu Mehrlingsgeburten stehen voraussichtlich im Juni 2021 zur Verfügung.

606 Geburten im vergangenen Jahr

Konkrete Zahlen liegen für die zentrale Entbindungsstation des Altkreises Brilon, das Maria Hilf-Krankenhaus in Brilon, vor. Am Schönschede erblickten im vergangenen Jahr 606 Babys das Licht der Welt, sieben mehr als in 2019. Letztes Baby des vergangenen Jahres war ein Junge, Iven. Um 17.33 Uhr war es Silvester soweit. Der Briloner Neubürger war dabei 51 Zentimeter groß und wog 3610 Gramm.

Und bereits sechs Kinder im neuen Jahr

Auch in diesem Jahr hatte das Team der Geburtshilfe rund um Dr. Thomas Laker schon allerhand zu tun gehabt. Dort landete der Storch bis zum Beginn de neuen Woche bereits sechsmal. Erster neuer Erdenbürger des Jahres 2021 ist der kleine Semih aus Olsberg. Am Neujahrstag um 19.05 Uhr kam er zur Welt. 53 Zentimeter war er groß, 3510 Gramm brachte er auf die Waage.

