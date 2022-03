Das Norovirus macht sich wieder im Sauerland breit

Hochsauerland. Corona hat andere Erkrankungen in den Hintergrund gerückt. Aber aktuell macht sich eine andere Krankheit breit. Warum das Norovirus im Kommen ist:

Corona rangiert bei den infektiösen Krankheiten nach wie vor an erster Stelle. Bedingt durch das Tragen von Masken, durch Homeoffice und allgemeine Kontaktbeschränkungen waren zahlreiche andere Infektionen in den Hintergrund geraten. Doch ein Virus scheint wieder an Boden gewonnen zu haben: Das Norovirus ist zurück.

Lesen Sie auch: Firmenchef aus Brilon: Jeder Deutsche kann Putin bekämpfen

Magen-Darm-Erkrankungen haben zugenommen

In diesem Winter haben die durch das Norovirus verursachten Magen-Darm-Infektionen wieder zugenommen. Von Anfang Oktober 2021 bis Ende Januar dieses Jahres erkrankten im Hochsauerlandkreis 122 Menschen. Im gleichen Zeitraum 2020/2021 wurden hingegen nur 18 Fälle registriert. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts hervor, welche die IKK classic ausgewertet hat.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Ein Blick auf die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit zeigt: Generell waren in den ersten sieben Wochen dieses Jahres nur 62 Fälle von infektiösen Erkrankungen gemeldet (im Vorjahreszeitraum waren es 45 und 0 Fälle von Noroviren). Unter den 62 Fällen waren 31 Fälle Mal Norovirus, lediglich zweimal Influenza, je zwei Fälle von Hepatitis B und C, drei Fälle von Ehec, 14 Mal Campylobacteriose (eine durch Bakterien der Gattung Campylobacter verursachte Durchfallerkrankung) und zweimal Kryptosporidiose (ebenfalls eine Durchfallerkrankung).

Ein Desinfektionsspender gegen Keime: Als Schutz vor einer Infektion mit dem ansteckenden Norovirus ist eine besondere Hygiene geboten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mehr Kontaktbeschränkungen, weniger Virusverbreitung

Die Daten deuten darauf hin, dass die Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und Schul- und Kitaschließungen vor rund einem Jahr auch zu weniger Erkrankungen mit dem Norovirus geführt haben“, so Michael Lobscheid von der IKK classic. Zwar schwanke die Zahl der Erkrankungen grundsätzlich von Winter zu Winter, in den Jahren vor der Pandemie seien aber wesentlich mehr Infektionen registriert worden. Mit den Corona-Lockerungen, etwa für Geimpfte, sowie den Schul- und Kitaöffnungen nach den Sommerferien sei die Zahl nun wieder gestiegen.

Lesen Sie auch:Fast 250 Meter: Gigantische Windkraftanlagen im Raum Olsberg

„Die Krankheit ist unangenehm, verläuft in den meisten Fällen aber harmlos. Sie wird häufig über eine Schmierinfektion von Mensch zu Mensch oder indirekt durch Kontakt mit verunreinigten Gegenständen, wie etwa Türklinken oder Treppengeländern, übertragen. Eine Tröpfcheninfektion über die Luft ist aber auch möglich“, so Michael Lobscheid. Damit Erkrankte andere nicht anstecken, sollten sie sehr auf Hygiene achten, sich etwa regelmäßig die Hände waschen und, wenn möglich, eine eigene Toilette benutzen. Noroviren zählen zu den häufigsten Erregern von Magen-Darm-Infekten und verbreiten sich vor allem in den kälteren Herbst- und Wintermonaten. Die Inkubationszeit beträgt nur wenige Stunden. Eine Norovirus-Infektion verläuft schnell und heftig mit Erbrechen, Durchfall und gelegentlichem Fieber. Diese akuten Symptome halten in der Regel ein bis drei Tage an, ansteckend ist das Virus aber mindestens noch zwei Tage nach Abklingen der Beschwerden. Wegen des hohen Flüssigkeitsverlusts sollten Betroffene ohne Vorerkrankungen reichlich trinken. Kinder, Schwangere, ältere Menschen und chronisch Kranke reagieren oft besonders empfindlich auf den Flüssigkeitsverlust, daher sollten sie frühzeitig einen Arzt zu Rate ziehen.

Lesen Sie auch:Interview mit Dirk Wiese: Wie geht es nach dem Krieg in der Ukraine weiter?

Keuchhusten hat sich aktuell ausgehustet

Während das Norovirus wieder im Anmarsch ist, hat die Zahl der Keuchhustenfälle einen erfreulichen Tiefstand erreicht. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im Hochsauerlandkreis nur zwei Infektionsfälle gemeldet. In den vergangenen sieben Wochen steht eine „Null“ in der Auflistung. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es 32 Fälle. Das teilte die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. Auch hier gilt: „Wir gehen davon aus, dass die AHA-Regeln sowie die KiTa- und Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben, denn die Ansteckung erfolgt bei Keuchhusten über kleinste Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen versprüht werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon