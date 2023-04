Das Sauerland erwartet eine wilde Wetter-Achterbahnfahrt

Hochsauerland. Der Frühlingsmonat Mai wird zunächst unbeständig. Vor allem nachts wird es in weiten Teilen des HSK ziemlich kalt, tagsüber ist es wechselhaft.

Das Hin und Her beim Sauerländer Frühlingswetter geht auch in den kommenden Tagen weiter. Nach einem weitgehend freundlichen Maifeiertag ziehen am Dienstag wieder Regenschauer über das Hochsauerland hinweg. Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich nach kalten Nächten aber wieder häufiger die Sonne. Auch danach und rund um das 1. Maiwochenende bleibt es bei Temperaturen, die eher etwas zu kühl für die Jahreszeit sind. Das Wetter zeigt sich dazu allerdings recht freundlich und die trüben Phasen sind eher kurz. Mit einer Jacke in den Früh-, und Abendstunden lässt sich diese Zeit also gut auch im Freien verbringen.

Das Wetter auf dem Berg

Der April endete am Sonntag mit einem weitgehend freundlichen Wandertag. Selbst auf den Bergen kletterten die Temperaturen mal etwas deutlicher über die 10 Grad-Marke. Auch der Maifeiertag am Montag zeigt sich überwiegend nett mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Auch in Winterberg können die Temperaturen rund 15 Grad erreichen und damit ein offizielles Frühlingsniveau. Bereits am Abend und in der Nacht zu Dienstag wird es aus Norden wolkiger und einige Regenschauer fallen. Diese bringen vorübergehend eine spürbare Abkühlung, so dass tagsüber die 5 Grad-Marke auf dem Kahlen Asten nur mit Mühe erreicht und überschritten werden kann. Zum Nachmittag dürften die Wolken dann aber wieder etwas länger und häufiger auflockern. Sie kündigen eine recht kalte Nacht zum Mittwoch an, in welcher die Temperaturen teils bis zum Gefrierpunkt oder sogar knapp darunter absinken. Am Tag zeigt sich die Sonne für etwa 7-9 Stunden und die Temperaturen erreichen mit Mühe etwa 7 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es nochmals frisch, in den Tallagen kann es leichten Bodenfrost geben. Tagsüber zeigt sich die Sonne für längere Zeit und rund 10 Grad sind wieder drin.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Maifeiertag ist einer der wichtigsten Freizeittage im Jahr und so wird das Wetter besonders aufmerksam bedacht und behandelt. In den vergangenen Jahren war es hinsichtlich der Temperaturen nie richtig warm, sprich 20 Grad oder mehr, doch das Wetter zeigte sich dazu einigermaßen wandertauglich. So wird es auch in diesem Jahr wieder sein, denn ein Zwischenhoch begleitet uns durch den Tag und die Sonne zeigt sich neben einigen Wolkenfeldern für längere Zeit. Dazu klettern die Temperaturen auf rund 13 Grad in den Gipfellagen und auf bis 18 Grad in Marsberg. Der Wind ist nur schwach unterwegs und bis zum Abend bleibt es trocken. Dann allerdings ziehen mehr Wolken mitsamt einiger Regenschauer auf, welche sich zum Dienstagmorgen noch intensivieren. Die Temperaturen erreichen bei einem frischen Nordwestwind nur noch mit einiger Mühe rund 10 Grad. In der Nacht zu Mittwoch lockern die Wolken wieder auf und die Temperaturen sinken teilweise bis zum Gefrierpunkt ab. Örtlich ist auch leichter Frost möglich. Tagsüber setzt sich die Sonne für längere Zeit durch und die Temperaturen erreichen wieder mehr als 10 Grad. Am Donnerstag sind auch rund 15 Grad drin und es bleibt weiter trocken.

Das Wetter für den Nordkreis

Auf ganz Deutschland bezogen war der April der nasseste seiner Art seit 2008. Auch rund um Brilon und Olsberg regnete es an vielen Tagen und so startet die Natur erstmals seit längerer Zeit wieder mit einem guten Wasserhaushalt in die warme Jahreszeit. Sobald die Temperaturen nun also deutlich ansteigen werden die Bäume und Wälder sehr schnell grün werden, sie explodieren quasi. Der Maifeiertag ist ein solcher Tag und die Werte erreichen immerhin rund 18 Grad. Man sollte diesen Feiertag aber genießen, denn bereits am Abend und in der Nacht zu Dienstag ziehen mit einer Winddrehung auf Nord wieder Regenschauer durch, die am Tag eine deutliche Abkühlung mit sich bringen. Die Temperaturen klettern dann nur noch mit Mühe bis an die 10 Grad heran, oft bleibt es auch frischer. Zum Nachmittag setzt dann wieder eine Wetterbesserung ein, die am Mittwoch für bis zu 10 Sonnenstunden sorgt. Wir erkaufen uns diese freundliche Phase allerdings mit einer sehr frischen Nacht, die örtlich nochmal für leichten Frost sorgen kann. Auch die Nacht zu Donnerstag ist frisch mit Bodenfrost. Tagsüber dürfte sich die Sonne aber ebenso für längere Zeit durchsetzen können und die Wolken bleiben harmlos. Die Gefahr eines Schauers ist am Nachmittag sehr gering, in der Regel bleibt es trocken.

Trend: Richtiges Frühlingswetter ist auch rund um das 1. Maiwochenende nicht zu erwarten. Neben freundlichen Phasen muss immer wieder auch mit Regenschauern gerechnet werden. Die Nachmittagstemperaturen pendeln sich meist zwischen 10 und 16 Grad ein.

