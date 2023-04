Das Sauerland wird von Streifschuss von Polarluft getroffen

Hochsauerland. Eine Warmfront zieht übers Sauerland, doch so richtig setzt sich der Frühling nicht durch. Denn im Mai sacken die Temperaturen im HSK deutlich ab.

Der insgesamt wechselhafte April endet in diesem Jahr standesgemäß mit einem Mix aus regnerischen und etwas freundlicheren Phasen. Dabei ist der Freitag der unfreundlichste Tag, zum Wochenende geht es zunächst nach und nach bergauf im Hochsauerland. Das Wetter am Maifeiertag ist noch nicht ganz sicher, trockene Wanderbedingungen sind aber durchaus möglich. Der Maifeiertag am Montag bildet einen Übergangstag hinzu einer wieder kühleren nördlich geprägte Wetterlage. Diese bringt rund um die Mitte der kommenden Woche nochmals einen Streifschuss von Polarluft in unsere Region, anschließend könnte sich langsam mildere Luft durchsetzen. Ob diese allerdings wirklich im Zusammenhang mit einem klassischen Frühlingsdurchbruch steht, muss noch abgewartet werden.

Das Wetter auf dem Berg

3,5 Grad war am Kahlen Asten das langjährige Mittel der Periode 1961-1990 und seitdem war im April ein stetiger und sehr kräftiger Anstieg zu verzeichnen. In diesem Jahr werden wir auf dem Vater der Sauerländer Berge sehr genau bei diesem alten Klimamittel herauskommen, was uns aufgrund der Erwärmung allerdings als deutlich zu kühl vorgekommen ist. In den vergangenen Tagen zeigte sich die Sonne zwar wieder länger, trotzdem kletterten die Temperaturen rund um Winterberg nur langsam über die Marke von 5 Grad. Dies ändert sich zum Freitag, was wir uns allerdings mit deutlich mehr Wolken und auch mit Regen erkaufen. Dies hängt mit einer Warmfront zusammen, die uns bereits in der Nacht erreicht und dann tagsüber einmal quer über das Sauerland zieht. Sie bringt zeitweise Regen mit sich, trotzdem steigen die Temperaturen bis zum Abend auf etwa 10 Grad an. Bis zum Samstagmorgen bleibt es insgesamt trüb und es kann noch ein wenig regnen. Im Laufe der Mittags-, und Nachmittagsstunden trocknet es dann aber ab und die Sonne kann sich kurz noch zeigen. Für den Sonntag und aus heutiger Sicht auch für den Maifeiertag schaut es dann besser mit zeitweisem Sonnenschein aus.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die Sehnsucht sich nun, wo der Wonnemonat Mai naht, auf die Terrasse zu setzen und den Frühling zu genießen ist bei vielen von uns kaum noch in Worte zu fassen. Allerdings war dies bisher maximal für wenige Stunden möglich. Kurz erreichte das Thermometer am vergangenen Samstag mal Werte von rund 20 Grad, schnell musste man in den vergangenen Nächten aber auch wieder Scheiben kratzen. Dieses Thema ist an den letzten Tagen im April keines mehr, denn wir bekommen es zum Freitag mit feuchter Warmluft zu tun. Mit dieser steigen die Temperaturen bis auf rund 15 Grad an und dies, obwohl sich die Sonne im Tagesverlauf nur selten mal zeigt. Dafür regnet es zeitweise und am Nachmittag auch in Form einiger kräftiger Schauer, hinzu kommt ein böiger Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Dieser lässt zum Samstag wieder ein wenig nach und letzte Schauer ziehen am Vormittag nach Hessen ab. Nachmittags kann sich bei Werten von rund 13 Grad auch ab und an wieder die Sonne zeigen. Der letzte Apriltag stiehlt dem 1. Mai ein wenig die Show, denn es wird ein angenehmer Tag, welcher zum Wandern einlädt. Mit etwas Glück zieht sich diese Phase aber auch noch bis zum Montag.

Das Wetter für den Nordkreis

Sowohl am Mittwoch wie auch am Donnerstag sanken die Temperaturen an unserer Wetterstation im Stadtzentrum von Brilon auf knapp unter 0 Grad. Es waren damit die Frostnächte 5 und 6 in diesem Monat. Empfindliche Pflanzen haben es daher weiterhin schwer und sollten nur mit zusätzlichem Schutz nach draußen gestellt werden. In den kommenden Tagen bzw. Nächten wird die Frostgefahr aber deutlich nachlassen, sie sinkt quasi gegen 0. Schon der Freitag beginnt mit vielen Wolken und auch dem ein oder anderen Spritzer Regen. Die Niederschlagshäufigkeit nimmt im Tagesverlauf zu, auch wenn nicht mit Dauerregen zu rechnen ist. Das Nachmittagswetter zeigt sich sehr wechselhaft mit einigen Schauern, einem böigen Wind und kurzen freundlichen Phasen. Mit bis zu 15 Grad ist es vergleichsweise mild. Diese 15 Grad sind auch das obere Ende der möglichen Werte am Wochenende. Nachdem der Samstag noch mit vielen Wolken und etwas Regen beginnt, sind im Tagesverlauf immer mehr Auflockerungen möglich. In der Nacht zu Sonntag ist es teils klar, teils wolkig und dies ist eine gute Vorlage für einen Sonntag mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Am Maifeiertag nimmt die Bewölkung insgesamt wieder ein wenig zu, man darf aber Hoffnungen auf einen durchaus trockenen Wandertag haben.

Trend: In der kommenden Woche liegt das Sauerland wohl meist im Bereich von recht kühler Luft und gerade rund um die Wochenmitte kann es auch noch leichten Nachtfrost geben. Tagsüber werden oft um oder knapp über 10 Grad gemessen, richtiges Frühlingswetter ist noch nicht in Sicht

