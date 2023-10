Ein ausgewogenes und leckeres Frühstück gefällig? Wir haben die besten Tipps in Brilon und Umgebung für Sie zusammengefasst.

Hochsauerlandkreis. Brilon, Olsberg, Willingen: Hier lässt es sich in tollen Lokalen lecker frühstücken. Ob Buffet oder süße Etageren - hier kommt Ihre Übersicht.

Lust auf ein leckeres Frühstück?

Ob herzhaft oder süß – in und um Brilon gibt es einige Adresse für ein gutes Frühstück.

Wir haben einige Frühstück-Tipps in einer Übersicht zusammengefasst.

Wo lässt es sich in und rund um Brilon gut frühstücken? Wir haben einige Tipps zusammengefasst, wo man in Brilon, Olsberg oder Willingen gut frühstücken kann. Es handelt sich hierbei um Tipps der Redaktion, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Frühstücktipps sind jedoch willkommen.

Frühstückstipp in Brilon: Im Buiterling Hotel gibt es eine große Auswahl

Ein vielfältiges Frühstücksangebot wird im Buiterling Hotel angeboten. Ob Käse und Wurst, Eier in verschiedenen Variationen, selbstgemachte Marmelade oder frisches Obst mit Joghurt und Müsli – hier wird jeder fündig. Auf kleinen Etageren erwarten die Gäste ihre individuell zusammengestellten Frühstücks. Sogar vegane Speisen über vegetarische bis hin zu glutenfreien werden angeboten. Auch Gäste, die nicht im Hotel übernachten, können hier frühstücken – reservieren sollten sie bis 18 Uhr am Vortag. Der Preis beträgt dann pro Person 22,50 Euro inklusive zwei Kaffee- oder Teespezialitäten und einem Glas Saft.

Adresse: Bahnhofstraße 1, Brilon

Bahnhofstraße 1, Brilon Weitere Infos: https://www.buiterling.com/

Frühstücktipps in Brilon: Im Buiterling Hotel in Brilon gibt es ein breites Frühstücksangebot. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Hotel Rech: Am Wochenende wird das Frühstücksangebot erweitert

Ebenso reichhaltig ist das Angebot im Hotel Rech – hier wird das Frühstück allerdings in Buffetform angeboten. Täglich von 7 bis 10 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 10 Uhr kann hier geschlemmt werden. Für Nicht-Hotelgäste kostet das Buffet 14 Euro, am Wochenende steigt der Preis auf 16 Euro, weil das Angebot erweitert wird - Stichwort Eierspezialitäten. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 02961 97540.

Adresse: Hoppecker Straße 1, Brilon

Hoppecker Straße 1, Brilon Weitere Infos:https://www.hotel-rech.de/

Frühstück in Olsberg: Kreativ-Frühstück im Hotel Haus Keuthen

Das „Kreativ Frühstück“ gibt es im Hotel Haus Keuthen in Olsberg. Das beinhaltet neben den Klassikern – Brot, Brötchen, Aufschnitt, Marmeladen und Honig – auch noch Lachs, Tomate-Mozzarella sowie Appetizer und Horsd’oeuvre. Dazu gibt es verschiedene Eiervarianten. Mittwochs bis freitags kostet das Kreativ-Frühstück 23,50 Euro pro Person, am Wochenende und an Feiertagen 27,50 Euro. Um vorherige Reservierung unter 02962 2451 wird gebeten.

Adresse: Elleringhauser Str. 57, Olsberg

Elleringhauser Str. 57, Olsberg Weitere Infos: https://www.hotel-haus-keuthen.de/kreativ-fruehstuck/

Café Deimel in Olsberg: Für Biker und Gourmets

Auch im Olsberger Café Deimel wird das Frühstück ganz individuell auf die Gäste abgestimmt. Für Biker auf der Durchreise gibt es ein ordentlich belegtes Brötchen und einen Pott Kaffee - sieben Euro kostet der Spaß. Zwischen Vital- und Sauerland-Variante wartet dann das Gourmet-Frühstück: Im 18,50 Euro teuren Paket sind auch Sekt und Räucherlachs mit drin.

Adresse : Hauptstraße 71, 59939 Olsberg-Bigge

: Hauptstraße 71, 59939 Olsberg-Bigge Weitere Infos: https://cafe-deimel.de/fruehstueck/

Frühstücken in Willingen: Hotel Edelweiss

Eier, Früchte, Kaffee, Tee, Mini-Frikadellen oder Lachs: Das Frühstücksbuffet im Hotel Edelweiss in Willingen bietet ein breites Angebot. Erwachsene zahlen hier 18 Euro, Kinder 12.

Adresse: Am Dicken Stein 6a, Willingen

Am Dicken Stein 6a, Willingen Weitere Infos:https://www.mein-kleines-edelweiss.de/fruehstueck/

