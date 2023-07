Das sind die Highlights beim Kinderfest in Winterberg

Winterberg. Im Aktiv- und Vitalpark in Winterberg startet am Sonntag, 6. August das Kinderfest. Für die Kleinen wird dort ein spektakuläres Programm geboten:

Die Botschaft ist klar und eindeutig: Es darf, kann und soll nach Herzenslust getobt, gehüpft, gelacht, gesungen, getanzt und vor allem ausgiebig gespielt werden! Wo? Im Aktiv- und Vitalpark Winterberg. Denn genau dorthin lädt der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern am Sonntag, 6. August, zum großen Kinderfest. Dann verwandelt sich der Park im Herzen der Kernstadt in eine einzige Spielwiese mit ganz vielen spannenden Spiel- und Spaßelementen sowie einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Eingeladen sind alle kleinen und großen Familien, Einheimische und Gäste ab 10 Uhr.

Der Aktiv- und Vitalparks ist der Austragungsort für das Kinderfest. Foto: Stadt Winterberg

Buntes Familienerlebnis

Bis 17 Uhr hat der Stadtmarketingverein mit vielen Partnern ein buntes Familien-Erlebnis auf die Beine gestellt. Langeweile? Wird dabei sicher nicht aufkommen, verspricht der Verein. „Früh da sein lohnt sich und ist angesichts des ersten Glanzlichtes auf der Bühne fast ein Pflichtprogramm. Denn bereits um 10.30 Uhr wird herrH auf seinem Mitmachkonzert an der Konzertmuschel für das erste Highlight sorgen. Ein toller Auftakt, um danach nicht nur die weiteren Programm-Punkte auf der Bühne zu genießen, sondern auf eine spannende Entdeckungsreise im Aktiv- und Vitalpark zu gehen. Wir freuen uns total auf einen außergewöhnlichen Tag mit lachenden Kinderaugen“, sagt Nicole Müller, Projektmanagerin des Stadtmarketingvereins Winterberg.

Nach intensiven Vorbereitungen in den vergangenen Monaten sei es den Organisatoren gelungen, einen Mix aus Bühnenprogramm und Spielangeboten zu kreieren. Neben dem Mitmachkonzert des bekannten Kinderliedermachers herrH um 10.30 Uhr wird das Tanzstudio Alberti mit der Ballett-Aufführung „Raupe Nimmersatt“ um 13 Uhr an der Musikmuschel begeistern. Beats von Life by Ergopraxen um 14 Uhr sowie die Kindermodenschau um 15 Uhr – organisiert von Zeitlos, Outdoor 842 und dem DRK-Kindergarten – sind zwei weitere echte Highlights am Nachmittag auf der Bühne.

Viel Zeit um sich auszutoben

Vor, nach und zwischen den Darbietungen auf der Bühne bleibt viel Zeit, sich richtig auszutoben auf dem großzügigen Kinderfest-Areal. Spiel und Spaß garantiert zum Beispiel Lutz Katerbau mit der XXL-Kistenrutsche, dem Barfußweg, Curling und einer über zehn Meter langen Holzkugelbahn, wie der eine oder andere sie vielleicht schonmal in den Alpen gesehen hat. Doch das ist längst noch nicht alles. Der DRK-Kindergarten wird Tattoos kreieren, die Offene Tür bietet Mitmachaktionen wie ein Scharadespiel an und eine Hüpfburg wird von der Sparkasse aufgebaut. Außerdem wird dem Nachwuchs Kinderschminken, Kinderyoga, ein Geschicklichkeitsparcours des Talentschuppen sowie der Rodelstart des BSC Winterberg und eine Mini-Schanze des Skiklubs Winterberg mit einem Parcours in der Nordischen Kombination geboten, sagt der Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Marius Tampier.

Außerdem gibt es nicht nur für die Kleinen ordentlich etwas auf die Gabel. „Auch dafür ist selbstverständlich gesorgt. Unter anderem bietet die Winterberger KfD Waffeln und Kaffee an. Currywurst und Pommes sowie Crêpes und ein Getränkestand dürfen definitiv nicht fehlen. Wir möchten uns schon jetzt bei allen Beteiligten bedanken, die das Kinderfest bereichern und uns großartig unterstützen“, sagt Nicole Müller. Es sei alles angerichtet für einen „großartigen Kinderfest-Tag“ am 6. August im Aktiv- und Vitalpark. Der Eintritt ist frei.

