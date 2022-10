Das sind die neuen Pflegeprofis im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis/Bigge/Winterberg. Nicht nur das Fachwissen, sondern tiefgreifende Veränderung macht die Absolventen der Bildungsakademie im HSK aus. Wer sie sind:

In der Bildungsakademie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Hochsauerland gGmbh sind 46 Absolventinnen und Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege nach erfolgreichem Abschluss ihrer intensiven Ausbildung in ihren Beruf verabschiedet worden.

25 Absolventinnen und Absolventen aus dem Klinikum Hochsauerland sowie dem Ausbildungspartner Sauerlandklinik Hachen nahmen ihre Examenszeugnisse am Bildungscampus des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg in Empfang. 21 Absolventinnen und Absolventen aus dem Klinikum Hochsauerland sowie den Ausbildungspartnern Elisabeth-Klinik, Bigge, Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft sowie St. Franziskus-Hospital Winterberg feierten ihr Examen am Standort der Bildungsakademie am St. Walburga-Krankenhaus in Meschede.

Schulleiterin Heidelore Lessig stellte das Wort „Veränderung“ in den Mittelpunkt ihrer Gedanken zur erfolgreichen Verabschiedung der Auszubildenden, dieses habe die letzten Jahre geprägt. Lessig rief dazu u.a. die Veränderung und rasante Entwicklung der Ausbildungsstätte, der heutigen Bildungsakademie mit derzeit über 500 Schülerinnen und Schülern und mehr als 30 Lehrkräften an zwei Standorten, in Erinnerung. Was aber noch deutlicher geworden sei: „Sie haben sich in den letzten drei Jahren verändert“, so Schulleiterin Lessig. Allen Absolventen bescheinigte sie eine tolle persönliche und fachliche Entwicklung vom Start bis zum erfolgreichen Abschluss. Veränderung werde auch weiter ein wichtiger Teil des Lebens bleiben.

Die frisch examinierten Pflegeprofis in Arnsberg sind:

Jasmin Dabers, Teuta Dernjani, Anna Lea Edig, Ayat El-Shihab El-Hamdan, Mahmud Gahir,Irina Godun, Nathalie Gubina, Luca Emanuel Haselhorst, Nicolas Hennisge, Denise Hermes,Hanna-Ursula Hohmann, Adriana Janus, Verona Kodraliu, Vivien Christin Kowalewski, Blinera Krasniqi, Anna-Sophie Lehmann, Mladen Maric, Anoja Mayavan, Lara-Michelle Michel,Tobias Neuhaus, Darina Schöner, Svea Velmer, Johann Friederike Weinhardt, CarolinaWieseler und Antonia Sophie Wolter.

Die frisch examinierten Pflegeprofis in Meschede sind:

Hannah Blambeck, Ardita Deda, Daniel Fitzke Lourenco, Rafaela Franco Aleixo, DetjonaGashi, Cynthia Amanda Giesa, Agnes Sophie Hohmann, Jaime Janitschek, Friederike SophieKayser, Melina Klauke, Paula Marquardt, Anita Mazreku, Lea Michelle Niggemann, Leyla NurRanke, Vanessa Roß, Romy Ebere Rudowski, Vanessa Schmidt, Abdullah Sharifi, Bianca Wahl,Tarek Zadach, Kaltrina Zenelaj.

Bewerbungen sind weiter möglich und erwünscht!

Das Klinikum Hochsauerland ist einer der größten Ausbilder und Arbeitgeber der Region. Neben der Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann, der Pflegefachassistenzausbildung und dem Pflegestudium werden zudem auch verschiedene medizinisch-technische, kaufmännische und handwerkliche Ausbildungsgänge angeboten. Ausbildungskurse in der Pflege starten jährlich am 1. April, 1. August und 1. Oktober. Über alle Angebote informiert die Homepage www.klinikum-hochsauerland.de/ausbildung.

