Das sind die schönsten Biergärten im HSK

Brilon/Marsberg/Winterberg/Olsberg. Die letzten Sommertage genießen: Für ein Getränk in den milden Abendstunden gibt es viele schöne Biergärten im HSK. Wir zeigen eine Auswahl.

Wer den Sommer bei milden Temperaturen und sonnigen Abendstunden gemütlich bei einem kalten Getränk ausklingen lassen möchte, findet rund um Brilon, Marsberg, Winterberg und Olsberg zahlreiche schöne Biergärten. Verträumte Kulissen, uriges Fachwerk-Idyll und geselliges Kneipen-Ambiente unter freiem Himmel - bei den vielen Biergärten findet sich etwas für jeden Geschmack. Wir zeigen eine Auswahl der schönsten Biergärten - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die schönsten Biergärten in Brilon

Hotel Wallgraben: Einen gemütlichen Biergarten bietet das Hotel am Wallgraben in Brilon. Die Speisekarte ist mit Pasta, Fleisch- und Fischgerichten ebenso wie mit vegetarischen Angeboten vielseitig aufgestellt. Gegen den Durst gibt es verschiedene Aperitifs, Wein und Bier vom Fass.

Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags 18 bis 23 Uhr, freitags und samstags 18 bis 0 Uhr, montags 12 bis 13:30 Uhr.

Adresse: Strackestraße 23 in Brilon.

Das Hotel am Wallgraben aus der Luft: Der Biergarten lädt zum Verweilen ein. Foto: Hans Blossey

Puzzles: Seit dem Frühjahr 2023 hat die ehemalige Ratsschänke in Brilon ein neues Gesicht: Wirtin Nadine Jaeger hat den Betrieb übernommen und führt ihn unter dem neuen Namen „Puzzles“. Besucher des Puzzles können sich auch hier auf ein Kaltgetränk und Snacks vor romantischer Fachwerkkulisse freuen.

Öffnungszeiten: mittwochs bis samstags ab 17 Uhr.

Adresse: Petrusstraße 1 in Brilon.

Nadine Jaeger vor ihrer Kneipe „Puzzles“. Foto: Rebekka Siebers

Irish Pub „Celtic Corner“: Direkt am Briloner Marktplatz lädt das Irish Pub zum Verweilen ein. Neben irischem Bier und Whiskey stehen auch andere alkoholische und alkoholfreie Getränke auf der Karte.

Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags ab 19 Uhr.

Adresse: Strackestraße 2 in Brilon.

Hiebammen Hütte: Unmittelbar am Rothaarsteig gelegen ist die Hiebammen Hütte ein beliebtes Ausflugsziel. Zwischen Holzhütten und mitten im Grünen gibt es ein wechselndes Angebot an Speisen und Getränken. Donnerstags gibt es Buffet. Um telefonische Reservierung wird gebeten.

Öffnungszeiten: donnerstags ab 17 Uhr, freitags und samstags ab 12 Uhr und sonn- und feiertags ab 11 Uhr.

Adresse: Burhagener Weg in Brilon .

. Kontakt: Tel.: 02961 793700, Email: hiebammen-huette@web.de

Ein attraktives Wanderziel: Die Hiebammen-Hütte bei Brilon. Foto: WP

Brockmanns Hütte: Ebenfalls am beliebten Rothaarsteig im Wald liegt Brockmanns Hütte. In idyllischem Ambiente und urigem Waldhütten-Charme kann man hier das ein oder andere Getränk genießen.

Öffnungszeiten: sonntags 12:30 bis 17:30 Uhr.

Adresse: Am Schönschede in Brilon.

Forsthaus Waldsee: Ein stilechtes Sauerländer Ausflugsziel ist das Forsthaus Waldsee. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entstand am Strandbad der Bedarf nach Kaffee, Kuchen, Getränken und Speisen – also nahm das Forsthaus 1936 seinen Betrieb auf. 2018 wurde die Seescheue für Feiern und Gesellschaften neugebaut.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 15 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag 11:30 Uhr bis 20 Uhr.

Adresse: Am Waldsee 2, 59929 Brilon.

Als "Forsthaus Waldsee" eröffnet das ehemalige Haus Waldsee am Waldfreibad mit neuem Konzept seine Pforten. Foto: WP

Restaurant Van Soest: Auch das Restaurant Van Soest hat einen Biergarten in dem man bei gutem Wetter gemütlich essen und trinken kann. Mitten im Sauerland zwischen Brilon und Willingen gelegen, und in unmittelbarer Nähe zu dem beliebten Rothaarsteigs, befindet sich das Restaurant. Achtung: Vom 4. bis 29. September hat die Gaststätte Betriebsferien.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 17:30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 17:30 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag 11:30 Uhr bis 21 Uhr. Montags und dienstags sind Ruhetage.

Adresse: Schmelterfeld 1a, 59929 Brilon.

Gemütliche Biergärten in Marsberg

Zum Bleichhaus: Im Bleichhaus in Marsberg sagt man selbst: „Das Bleichhaus in Marsberg steht für gutes Essen und Gute Laune.“ Beim Essen ist von Bratkartoffeln über Heringsstipp bis Burger für jeden etwas dabei.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 14 bis 0 Uhr und Sonntag von 10 bis 0 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Adresse: An den Bleichen 1, 34431 Marsberg.

Deutsches Haus: Ob Wiener Schnitzel oder Bratwurst, in der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Marsberg gibt es alles gegen Hunger und Bierdurst. Und neben einem Biergarten auch eine Kegelbahn.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von jeweils 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17 bis 0 Uhr. Samstags ist von 17 bis 0 Uhr und sonntags von 12 bis 14, sowie von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.

Adresse: Hauptstraße 8, 34431 Marsberg.

Biergärten in Olsberg: Hier kann man die Sonne genießen

Kartoffelhaus Nikolausklause: Auch im Olsberger Kartoffelhaus lassen sich im Außenbereich einige gemütliche Stunden verbringen. Auf der Karte stehen Weine und andere Getränke und – wie könnte es anders sein – verschiedene Kartoffel-Gerichte.

Öffnungszeiten: montags und freitags ab 17 Uhr geöffnet, mittwochs, donnerstags und samstags ab 17.30 Uhr. Sonntag und Dienstag ist geschlossen.

Adresse: Kirchstraße 3 in Olsberg.

Betty Martens ist Inhaberin des Kartoffelhauses/Nikolaus Klause in Olsberg. Foto: Jutta Klute

Waldhotel Schinkenwirt: Gekühlte Getränke und leckere Speisen gibt es im Olsberger Waldhotel Schinkenwirt. Idyllischer, umgeben von Wald und Natur, geht es wohl kaum.

Öffnungszeiten: Donnerstags bis dienstags von 12 bis 22 Uhr, mittwochs von 17 bis 21 Uhr.

Adresse: Eisenberg 2 in Olsberg .

. Weitere Infos: 02962 979050, www.schinkenwirt.com

Die schönsten Biergärten in Winterberg

Die Hoheleyer Hütte: Eine schöne Aussicht zum Kaltgetränk gibt es in der Hoheleyer Hütte am Rothaarsteig. Neben deftigen Snacks stehen verschiedene Biere vom Fass, aber auch Lillet „Wild Berry“ oder Spirituosen auf der Karte.

Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags 11 bis 19 Uhr.

Adresse: Hoheleye 17 in Winterberg.

HighFive am Hillebachsee: Das Lokal „HighFive“ liegt direkt am Hillebachsee oberhalb der Wakeboardanlage. Hier können warme Sonnenstunden direkt am Wasser genossen werden. Auf der Karte steht eine breite Getränkeauswahl, mittwochs gibt es immer ein ausgefallenes Tagesgericht.

Öffnungszeiten: Täglich außer dienstags von 12 bis 21 Uhr.

Adresse: Grönebacherstraße 100 in Winterberg.

Die Wassersportanlage High Five in Winterberg-Niedersfeld mit ihrem Café. Foto: Luisa Nieder

