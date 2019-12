Das sind die Vorsätze Sauerländer Jugendlicher für 2020

Von Felicitas Hendrichs

Hand auf’s Herz. Wie viele von euren guten Vorsätzen für 2019 habt ihr wirklich in die Tat umgesetzt? Habt ihr endlich mit dem Rauchen aufgehört? Mehr gelesen? Weniger Zucker gegessen oder häufiger mal das Auto stehen lassen? In den meisten Fällen sinkt unsere Motivation diese am Jahresanfang gesteckten Ziele durchzusetzen. Besonders Fitnessstudios können ein Lied davon singen. Nie können sie so viele Neuanmeldungen verbuchen wie im Januar. Nach einigen Wochen bis Monaten verschwinden aber viele Kunden wieder von der Bildfläche.

Die Redaktion der WP wollten mal von euch wissen, welche Pläne ihr für das Jahr 2020 habt und wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung!

Lucy Kinkel (17), Schülerin: „Ich mache mir immer viele Vorsätze für ein kommendes Jahr. Dieses Mal habe ich jedoch meine Erwartungen zurück geschraubt, weil ich die Hälfte nicht durchhalten würde. Da ich gerade mein Abi mache, will ich weiterhin gute Noten erzielen um später ein gutes Zeugnis zu bekommen. Auch sollte mein Zimmer des Öfteren mehr aufgeräumt sein, besonders meine Kleidung sollte im Kleiderschrank und nicht auf dem Teppich liegen. Mein größter Vorsatz für 2020 ist, den Kontakt mit all meinen Freunden, die dieses Jahr ebenfalls ihr Abitur machen und ins Ausland gehen, beizubehalten und immer für sie da zu sein, wenn auch nur über Skype oder WhatsApp.“

Pascal Lenz (18), Praktikant in einer Hotelküche: „Ein ganz wichtiger Vorsatz für das Jahr 2020 ist für mich, dass ich mit dem Rauchen aufhöre. Außerdem will ich im kommenden Jahr im Anschluss an mein Praktikum die Ausbildung zum Koch beginnen. Da es einem sehr guten Freund von mir psychisch nicht besonders gut geht, möchte ich ihn dazu bringen, dass er sich endlich professionelle Hilfe holt. Mehr Vorsätze habe ich für 2020 eigentlich nicht. Man sollte sich schließlich auch nur solche Dinge vornehmen, die man auch wirklich erreichen kann.“

Info Nur gute Vorsätze? Den meisten Menschen fällt es schwer, die gefassten Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen. Psychologen raten dazu, dass die angestrebten Ziele zwar anspruchsvoll, aber auch realistisch sein sollten. Also weder zu leicht noch zu schwierig. Außerdem sollten sie spezifisch, also klar formuliert, messbar und terminiert sein.

Alena Jaufmann (17), Schülerin: „Erstmal ist mir wichtig einen guten Schulabschluss zu schaffen. Danach würde ich gerne meine Ausbildung zur Hotelfachfrau beginnen. Ich habe bereits ein Praktikum in diesem Bereich gemacht und habe damals entschieden, dass der Beruf zu mir passt. Außerdem möchte ich mein Leben generell ein bisschen umkrempeln und mich mehr auf mich selber fokussieren. Im Jahr 2019 habe ich eigentlich keine Vorsätze umgesetzt, aber ich habe mir auch nicht wirklich welche vorgenommen. Das soll im kommenden Jahr 2020 auf jeden Fall anders werden!“

Malena Weiß (21), Erzieherin im Kindergarten: „Mein Jahr 2019 war ziemlich facettenreich. Ich habe neue Freunde gefunden, bin von zu Hause ausgezogen, habe meine Berufsausbildung abgeschlossen und arbeite nun in einem festen Job. Ich bin gespannt darauf was 2020 auf mich zukommen wird. Als Jahresvorsatz habe ich mir vorgenommen weiterhin klimaschonend zu leben und mehr an einer bewussten, tierproduktfreien Ernährung zu arbeiten.“