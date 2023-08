Das steckt hinter dem innovativen Feuerwehrhaus in Madfeld

Das neue Feuerwehrhaus in Madfeld ist ein Vorzeigeprojekt für ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. Jetzt wurde es feierlich übergeben.

Die Stadt Brilon hat im Ortsteil Madfeld ein neues Feuerwehrhaus in Holzbauweise errichtet. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch übergab am vergangenen Wochenende nach der kirchlichen Segnung den Schlüssel für das hochmoderne Gebäude mit Vertretern der Planungsbüros, Baufirmen sowie Rat und Verwaltung an die Feuerwehr Brilon.

Im Rahmen des neuen Brandschutzbedarfsplans wurde vom Rat der Stadt Brilon aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel am alten Standort die Errichtung eines Neubaus beschlossen. Er besteht aus der Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, Umkleideräumen, Sanitäranlagen und einem Schulungsraum nach der aktuellen DIN-Norm. Daneben wurden die erforderlichen PKW-Stellplätze für die Einsatzkräfte und eine Übungsfläche angelegt. In dem Sozialtrakt befindet sich ein Schulungsraum sowie erstmals Umkleideräume für Männer und Frauen mit den notwendigen sanitären Anlagen. Die Nutzfläche der Räume beträgt rund 385 m² und der Bruttorauminhalt rund 1.967 m³.

Moderne energetische Standards

Mit der Baumaßnahme können jetzt alle modernen Sicherheitsvorgaben an Feuerwehrhäuser erfüllt und die heutigen energetischen Standards erreicht werden. Durch den Holzbau wurde das Gebäude ressourcenschonend und klimafreundlich errichtet. Durch die präzise Vorfertigung der Wand - und Dachelemente konnten für den Rohbau besonders kurze Baustellenzeiten und eine schnelle Projektumsetzung gewährleistet werden. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Batteriespeicher, welcher im Falle eines Stromausfalls das Gerätehaus mit Strom versorgt, wird ebenfalls noch eingebaut. Sie versorgt zukünftig auch die Luft-Wärmepumpe des Gebäudes weitgehend mit Strom.

In seiner Rede ging Dr. Bartsch besonders auf die ehrenamtliche Leistung ein: Auch im Ehrenamt müssen die notwendigen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben erfüllt werden. Das neue und moderne Feuerwehrhaus in Madfeld bietet der Löschgruppe ab sofort optimale Bedingungen in Bezug auf räumliche und technische Ausstattung und deutlich verbesserte Einsatzmöglichkeiten. Damit kann effektiv auf Notfälle reagiert und Madfeld mit den Ortsteilen unserer Stadt noch besser und sicherer geschützt werden.

Unterkunft für die Nothelfergruppe

Das neue Gebäude ist auch Unterkunft für die Nothelfergruppe Madfeld. Die Notfallhelfer rücken in Madfeld und Umgebung als so genannte First Responder aus. Sie bilden als Ersthelfer ein zusätzliches Glied in der Rettungskette bei Einsätzen des Rettungsdienstes und leisten bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt qualifizierte erste Hilfe.

Im November 2021 erfolgten die ersten Auftragsvergaben für die Fachplanerleistungen. Über weitere 18 Ausschreibungen für Handwerkerleistungen knüpften hieran an. 18 Firmen waren letztendlich am Bau beteiligt. Was am 30. März 2022 mit einem Spatenstich begann, endet nun im August 2023 mit der Einweihung und Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms NRW 2021 wurde ein Sonderaufruf zur Förderung von Feuerwehrhäusern in kleinen Orten und Ortsteilen bis 10.000 Einwohnern veröffentlicht. Das Land gewährt aus diesem Programm eine Zuwendung von 250.000 Euro für das Madfelder Feuerwehrhaus. Nach Schlussrechnung der gesamten Maßnahme belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 1.077.000,00 Euro.

