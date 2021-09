Das Wetter im HSK zwischen Spätsommer und Frühherbst

Hochsauerlandkreis. Wie wird das Wochenendwetter im HSK? Unser Wetterexperte weiß, ob ein Regenschirm gebraucht wird und wann man eine Jacke einpacken sollte.

Ruhiges Wetter an der Grenze zwischen Spätsommer und Frühherbst erwartet uns im Hochsauerlandkreis rund um das Wochenende. Dabei bestimmen aber Hochdruckgebiete unsere Witterung und so bleibt es überwiegend trocken und die Sonne kann sich neben einigen Wolkenfeldern immer wieder mal durchsetzen.

Das Wetter auf dem Berg

Bisher zeigte sich dieser September eindeutig der freundlichen Seite gewogen, denn 13 meist trockenen und oft auch sonnigen Tagen standen lediglich drei trübe Tage mit Regenschauern oder auch Gewittern gegenüber. So hat die bisherige Sonnenscheindauer bereits fast ihr Soll zum Monatsende erreicht und in Sachen Niederschlägen ist rund um den Kahlen Asten bisher nicht mal ein Viertel der Normalmenge gefallen. In dieser Hinsicht wird es auch in den kommenden Tagen kaum Nachschub geben, denn Tiefdruckgebiete haben sich wieder aus unserer Region bewegt und stattdessen dominiert rund um das Wochenende ein kräftiges Skandinavienhoch die Verhältnisse. Es führt also vor allem ab Samstag trockenere östliche Luft in unserer Region, die allerdings nach und nach etwas kälter wird. So steigen die Temperaturen am Freitag noch auf Werte um 17 Grad, zum Sonntag und Montag sind es dann meist nur noch um 14 Grad und in den Nächten werden häufiger einstellige Werte gemessen. Dazu ziehen nach einem wolkigen Freitag zum Samstag kaum noch Wolken durch, es ist also überwiegend freundlich. Am Sonntag nehmen diese aber wieder zu, Regenschauer bilden sich aber kaum, auch am Montag ändert sich daran nur wenig.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In vielen Jahren beobachtet man kurz nach der Monatsmitte des Septembers den ersten etwas deutlicheren Vorstoß von kühlerer Herbstluft, die nachfolgend vor allem in den Tälern für Bodenfrost oder sogar den ersten Luftfrost der Saison sorgt. Auch in diesem Jahr deutet sich für den Beginn der kommenden Woche ein Zustrom von frischer Festlandsluft aus Osteuropa an, welche in den dann meist sternenklaren Nächten Im Bereich der Medebacher Bucht für Temperaturen bis nahe 0 Grad sorgen könnte. Zuvor bleiben die Nächte noch milder, wenn sie nun auch schon häufiger unter die 10 Grad-Marke sinken werden. Tagsüber kann mit etwas Glück noch mal die 20 Grad-Marke erreicht werden. Es wird nun aber zunehmend schwieriger in diese Bereiche zu kommen, denn die eher südlichen Winde haben vorerst ausgedient und stattdessen lenkt das Hoch über Nordeuropa Luft aus Russland zu uns, die sich mit den nun kürzer werdenden Tagen schon recht deutlich abgekühlt hat. Diese Luft ist allerdings so trocken, dass ich auch am Wochenende nur in absoluten Ausnahmefällen mal ein Regenschauer bilden kann. Meist haben wir es also mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu tun. Der Wind weht dazu meist schwach bis mäßig.

Das Wetter für den Nordkreis

Der September ist in der Regel die Zeit, wo die ersten Prognosen für den kommenden Winter veröffentlicht werden. Diese bedienen sich unterschiedlichster Methoden, allgemein können Sie aber meist nicht mehr als einen ganz groben Trend abzeichnen, welcher sich dann letztlich oftmals sogar als falsch erweist. Wirft man aber doch einen Blick auf die aktuellen Prognosen, so zeigen viele davon etwas kältere Aussichten als dies in der Regel in den vergangenen Jahren gemacht wurde, so dass also hiernach längere Winterphasen mit Schnee zu erwarten wären. Der September geht dagegen rund um Brilon und Olsberg ruhig weiter, der Freitag und das Wochenende bringen ein Mix aus Wolkenfeldern und längeren sonnigen Abschnitten. Am freundlichsten ist dabei aus heutiger Sicht der Samstag, welcher für 6 bis 8 Stunden Sonne sorgen kann und zudem noch für Temperaturen von knapp 20 Grad. Zum Sonntag sinken die Werte dann meist auf 16 - 18 Grad ab und dazu können zeitweise einige Wolkenfelder durchziehen. Die Schauergefahr bleibt aber insgesamt gering und dazu hat der Wind bereits in der Nacht zu Sonntag auf östliche Richtungen gedreht. Diese Windrichtung bringt uns auch zum Start in die neue Woche trockene, dabei aber recht kühle Luft und so kann es in den Nächten deutlicher unter die 5 Grad-Marke hinab gehen.

Trend

In der ersten Hälfte der neuen Woche hält sich weiterhin das Hochdruckgebiet über Skandinavien und bringt trockene und recht kühle Luft ins Sauerland. Nachts muss mit Bodenfrost gerechnet werden, tagsüber sind es meist um 15 Grad. In der zweiten Wochenhälfte könnte es dann aus Westen etwas unbeständiger werden.

