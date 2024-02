Demo in Brilon: Über 1000 Menschen protestieren gegen AfD

In Brilon gehen über 1000 Leute am Freitag abend auf die Straße, um gegen rechts und die AfD zu demonstrieren.

Brilon. „Kein Mensch ist illegal“: Mit bunten Schildern machen sich die Briloner bei einer Demo mit über 1000 Personen für die Demokratie stark

Mindestens 1000 Menschen haben sich am Freitagabend nach Brilon aufgemacht, um gegen den Rechtsruck zu demonstrieren. Nach dem das Ergebnis einer Recherche zu Remigrationsplänen des AfD Umfeld öffentlich geworden war, hat es in zahlreichen Städten gut besuchte Demonstrationen gegeben. In Brilon wurde die Veranstaltung durch die Jungsozialisten organisiert: Mit den Worten: „Wir machen den Unterschied“ eröffnete eine Juso Sprecherin die Veranstaltung auf dem Marktplatz: „Ich finde es wirklich beeindruckend, wie viele Menschen heute unserem Aufruf gefolgt sind. Wir müssen als Gesellschaft breit in der Mitte zusammenstehen“, so der Appell. Der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ist ebenfalls begeistert und begrüßt die Besucher mit einem Wortspiel: „Willkommen in Brilons Mitte“ und meint damit nicht nur den zentralen Veranstaltungsort.

„Alternative für Dumme“: Eine Demonstrantin auf dem Briloner Marsktplatz positioniert sich eindeutig gegen die AfD. Foto: Franz Köster / WP

Lesen Sie auch

Die Menge der Briloner Demonstranten füllen den Marktplatz und die Einkaufsstraße. Über 1000 Menschen nehmen teil. Foto: Franz Köster / WP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon