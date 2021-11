„Den Job gelebt“: Heinz Bickmann dankt als OV Madfelds ab

Brilon-Madfeld. 16 Jahre war Heinz Bickmann Ortsvorsteher von Madfeld. Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine herausragende Arbeit wurde ihm jetzt gedankt:

„Er ist ein Vorbild an Einsatzfreude und Hartnäckigkeit und hat in seiner 16-jährigen Amtszeit viel bewegt und erlebt“, zollte Horst Kurzer (Vorstandsmitglied „1000 Jahre Madfeld“) dem im Vorjahr verabschiedeten Ortsvorsteher Heinz Bickmann großen Respekt. In der historischen Madfelder Dorfscheune, mit ihrer ganz besonderen Geschichte, wurde es Samstagabend voll. Bei einem Umtrunk verabschiedete Madfeld den verdienten Ortsvorsteher mit einem Jahr Pandemieverspätung und man merkte, dass jeder froh war, ihm jetzt endlich offiziell für 16 Jahre Einsatz Danke sagen zu können. Jeder schien dankbar dafür zu sein, wie sehr sich der immerhin 82-jährige Senior unermüdlich für seinen Ort und die Madfelder eingesetzt hatte.

Lesen Sie auch:Erste Kliniken im Sauerland führen 2G-Regel für Besucher ein

Dank für unermüdlichen Einsatz

Gekommen waren auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Ehrenbürgermeister Franz Schrewe um Heinz Bickmann für 16 Jahre als Ortsvorsteher und Ratsherr von 2004 bis 2020 Dank zu sagen. Sein vor einem Jahr gewählter Nachfolger Egbert Haarhoff begrüßte die vielen Gäste. Dann richtete Franz Schrewe Grußworte an Heinz Bickmann. „16 Jahre hast Du Madfeld im Stadtrat vertreten und immer für alle ein offenes Ohr gehabt. Heute ist es an der Zeit, Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz zu danken. Danke für 1.000 Stunden Arbeit, Danke für die unzähligen Gespräche, die Du zum Wohle Madfelds geführt hast. Ich bin sicher, dass Du dem Dorf und Verein „1000 Jahre Madfeld“ auch weiterhin mit ehrenamtlichem Engagement erhalten bleibst.“

Zu seiner Amtszeit habe er feststellen müssen, dass „nicht mehr alles was Gold ist, noch glänzt“, zog Heinz Bickmann eine kleine Bilanz. „Die Grundschule wurde geschlossen, weil die Schülerzahlen nicht stimmten. Hart getroffen hat uns auch die Schließung der Sparkassenfiliale. Aber durch ein Treffen mit dem Bürgermeister und der Sparkasse hat das Dorf dann wenigstens einen Bankautomaten bekommen. Auch die Waldtage fanden plötzlich nicht mehr in Madfeld statt“, bedauerte er. „Aber wenigstens habe der angeschaffte Defibrillator schon etliche Menschenleben gerettet.“

Lesen Sie auch:Marsberg: Immer mehr Corona-Fälle in ungeimpfter Familie

Den Job gelebt

Bürgermeister Dr. Bartsch betonte in seinen Grußworten, dass Vieles in den Jahren geschehen sei. „Madfeld hat ein Hallenbad, als einziges Dorf noch eine Tankstelle und es gab lange noch einen Arzt im Dorf. Aber es ist typisch für Heinz, dass er mit dem hadert, was nicht gelungen ist. Aber nicht damit prahlt, dass ihm in 16 Jahren als Ortsvorsteher und 21 Jahren Ratsarbeit in der Stadt Brilon viel gelungen ist. Und zwar mit Nachdruck, wenn man ihn vorne rausschickte, kam er hinten wieder rein“, so Dr. Bartsch. „Ob es das Projekt Dorfscheune war oder andere Dorfprojekte, der Motor war immer wieder Heinz Bickmann. Wir unterstützen Madfeld stadtseitig immer gerne, zumal dieses besondere Dorf am Weitesten von Brilon gelegen ist.“ Heinz Bickmann beklage, dass Brilon Madfeld 1975 den Wald genommen habe, „aber inzwischen wird uns allen der Wald genommen“. Dank sagte der Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit und 21 Jahre Ratsarbeit. In den Fraktionen und Gremien, „überall war er vertreten.“ Dank gelte auch seiner Ehefrau. „Es geht nur mit einer starken Familie, einer starken Frau.“

„Kein Dorf wird stark, wenn es nicht starke und engagierte Menschen hat und man kann mit Recht behaupten, dass Madfeld ein starkes Dorf ist“, meinte Horst Kurzer vom Verein „1000 Jahre Madfeld“, den Heinz Bickmann ins Leben gerufen hat. „Er hat immer mit großem persönlichen Einsatz das Leben in Madfeld mitgestaltet, die Wogen zwischen politischen Gegnern geglättet, und loyal zwischen Madfeld und der Stadtverwaltung vermittelt. Dabei sei es ihm immer um die Sache gegangen und nicht darum, sich selbst zu profilieren. Er hat stets fair für seine Ziele gerungen, war aber auch offen für Kompromisse, sofern sie sich für alle Seiten als tragfähig erwiesen.“, erklärte Kurzer. „Heinz hat seinen Job weit über die eigentlichen Aufgaben eines Ortsvorstehers hinaus verrichtet, oder besser gesagt, „gelebt“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon