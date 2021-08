Depressionen: In Winterberg finden Betroffene offenes Ohr

Eine junge Frau hat auf dieser gestellten Aufnahme den Kopf vor Verzweiflung in die Hände vergraben. Gerade in den dunklen Monaten kommt es häufig zu Depressionen und Verzweiflung bei labilen Menschen. Foto: Dirk Bauer / WAZ FotoPool

Winterberg. Menschen mit Depressionen befinden sich in einer verzweifelten Lage. Nach einer Corona-Pause finden in Winterberg wieder Gruppentreffen statt.

Manchmal ist es ein traumatisches Erlebnis, manchmal ist es Einsamkeit, manchmal die Verzweiflung über eine als aussichtslos erlebte Situation - viele Menschen, die unter einer Depression leiden oder auch deren Angehörige, wissen einfach nicht mehr weiter. Für sie möchte die Selbsthilfegruppe „One more light - Depressionen und Musik“ in Winterberg eine Anlaufstelle sein.

Bedarf nach Unterstützung steigt

„Gerade durch die Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass der Bedarf nach Unterstützung steigt“, berichtet Birgit Winter, die die Gruppe in Winterberg 2018 gemeinsam mit einem Schulkollegen ins Leben gerufen hat. „Seitdem haben etwa 140 Menschen mit uns Kontakt aufgenommen“, so die 53-Jährige. Sie hat selbst einen schweren Weg hinter sich und weiß aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wie sich die Krankheit anfühlt.

+++Lesen Sie auch: Die kleine offene Tür Winterberg sucht dringend neue Räume +++

Sich gegenseitig auffangen

„In der Gruppe versuchen wir, uns gegenseitig aufzufangen, gemeinsam das Schicksal zu bewältigen. Viele, die zu uns kommen, schleppen ein Trauma mit sich herum“, so die Erfahrung der Winterbergerin. Wichtig sei es, sich Hilfe zu suchen und ein offenes Ohr zu finden.

„Mir hat ein Seelsorger sein Ohr geschenkt. Das hat mir sehr geholfen“, erzählt Birgit Winter. Inzwischen ist sie es oft selbst, die als Kontaktperson der Gruppe Menschen zuhört, die nicht mehr weiter wissen. Doch wichtig sei es ihr, professionelle Ansprechpartner zur Seite zu haben, wie zum Beispiel einen Seelsorger oder den Sozial-Psychologischen Dienst des HSK. Um sich besser zu vernetzen, hat sich die Gruppe der AKIS (Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen) angeschlossen.

Lesen Sie auch:Kommt die Sonne an den letzten Sommer-Tagen zurück?

Wieder regelmäßige Treffen

Durch die Corona-Pandemie waren auch die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe stark eingeschränkt: Statt regelmäßiger Gruppentreffen, wurden in dieser Zeit Telefongespräche und der Austausch über die gemeinsame Whatsapp-Gruppe wichtiger. Besonders bedauert hat Birgit Winter, dass sie während des Lockdowns nicht wie sonst üblich - bei Neuanfragen, die Betroffenen einfach mal zum Gruppentreffen einladen konnte. Das soll sich nun wieder ändern. Ab 15. September sind wieder alle zwei Wochen Gruppen-Treffen geplant.

Regelmäßige Gruppentreffen in Winterberg Ab Mittwoch, 15. September, finden ab 19 Uhr wieder alle 14 Tage Gruppen-Treffen in den Räumen der DRK-Kita, Am Rad 16, in Winterberg statt. Wer Kontakt zu „One more light“ aufnehmen möchte, kann sich telefonisch an Birgit Winter, 0179 3461098 wenden oder eine Mail schreiben: onemorelightproject@gmx.de. Willkommen sind nicht nur Betroffene/Angehörige aus Winterberg, sondern auch aus der Umgebung.

Verschwiegenheits-Erklärung

Ganz wichtig: Wer daran teilnehmen möchte, muss eine Verschwiegenheits-Erklärung unterschreiben. „Das hat bei uns oberste Priorität und da halten sich auch alle dran“, erklärt Birgit Winter. Bei den Treffen wird geredet, zugehört, kreativ etwas erarbeitet und manchmal auch gemeinsam etwas unternommen. Eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Musik. „One more light“ - das ist ein Song der kalifornischen Band „Linkin Park“. Im Refrain heißt es: „Wen kümmert es, wenn ein weiteres Licht ausgeht? Nun, mich kümmert es“. Das Lied steht - in abgewandelter Form - am Anfang eines jeden Treffens. Ein weiteres Ritual: Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin zündet ein eigenes Licht an. Und bevor alle wieder auseinander gehen, kommt noch mal die Musik zum Tragen: „Wir spielen zum Schluss immer ein Mutmacher-Lied“, erzählt Birgit Winter.

Lesen Sie auch: Winterberg: Lidl gibt Eröffnungstermin für Neubau bekannt

Corona - eine schwierige Zeit

Kontakt- und Besuchsverbote, Homeoffice, Lockdown - das seien natürlich Bedingungen, die für Betroffene sehr schwierig sein können. Zunehmend seien es auch jüngere Menschen, die Hilfe brauchen, so die Erfahrung der Winterbergerin. Umso mehr freut sie sich, dass nun die Gruppen-Treffen wieder stattfinden können. Sie möchte allen Mut machen, sich Hilfe zu holen, mit anderen Menschen zu sprechen: „Viele kommen erst, wenn die Situation total eingefahren ist“, so ihre Erfahrung. Ihnen oder auch ihren Angehörigen rät sie: „Traut Euch, Euch Hilfe zu holen.“ Denn sie weiß: „Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber man kann lernen, mit der Situation umzugehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon