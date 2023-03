Der blitzartige Aufstieg von Lina Köster bei Egger in Brilon

Brilon. Von der Praktikantin zur Gebietsverkaufsleiterin: Lina Köster aus Medebach erzählt, wie sie bei der Firma Egger in Brilon Karriere gemacht hat.

Angefangen hat Lina Köster bei der Firma Egger vor mehr als neun Jahren als Praktikantin. Damit legte sie den Grundstein für ihre Karriere in dem Briloner Weltunternehmen. Heute ist die 28-Jährige Gebietsverkaufsleiterin und ist verantwortlich für die Küchen-Kunden vor allem im Bereich Ost-Westfalen-Lippe: Ein Job, der viel Flexibilität, Eigenverantwortung und Durchsetzungsvermögen erfordert.

Die Firma Egger ist ein großer Arbeitgeber in der Region. Ausbildungsmöglichkeiten am Standort in Brilon gibt es in acht gewerblich-technischen und in neun kaufmännischen Berufen. Außerdem werden sieben duale Studiengänge angeboten. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Ansprechpartnerinfür Kunden im Küchenbereich

Beim Gang durch die Egger-Ausstellung bekommt man einen Eindruck, wie viele verschiedene Dekore, Farben und Oberflächen es im Küchenbereich gibt. „Wenn man im Außendienst tätig ist, muss man sich natürlich gut auskennen, Trends und Materialeigenschaften kennen und alle Egger-Produkte kennen, die für Küchen relevant sind“, erklärt Lina Köster. Seit fast einem Jahr ist die Medebacherin in diesem Bereich tätig und sehr viel unterwegs. Mehrmals pro Woche ist sie bei den Kunden vor Ort, stellt neue Dekore vor, klärt Anliegen und Fragen, führt Preis- und Bonusverhandlungen und kümmert sich um Reklamationen. An den übrigen zwei Tagen ist sie im Büro in Brilon oder arbeitet im Homeoffice.

Wichtig: Trends und Produkte gut kennen

„Ich begleite praktisch den kompletten Verkaufs-Prozess und bin Ansprechpartnerin für die Kunden“, beschreibt Lina Köster ihr Aufgabengebiet. „Meine Arbeit kann ich mir flexibel einteilen. Das heißt aber auch, dass ich mich gut organisieren muss und eigenverantwortlich arbeite. Und manchmal muss ich auch zeigen, dass ich mich durchsetzen kann, zumal viele meiner Ansprechpartner männlich sind. Da hilft es, wenn sie merken, dass man sich gut auskennt“, so die Erfahrung der Egger-Mitarbeiterin. Das heißt: Als Kundenberaterin muss sie wissen, welche Trends es mit Blick auf Optik, Oberflächenstruktur und Funktionalität gibt, muss heraushören, was die Kunden auch zwischen den Zeilen sagen, auf Messen präsent sein und natürlich Kontakte knüpfen.

Netzwerken

„In meinem Job ist Netzwerken sehr wichtig. Man muss die Ansprechpartner persönlich kennen und die Kunden müssen wissen, dass sie sich an mich mit allen Fragen und Problemen wenden können“, erklärt Lina Köster. Sie ist Teil eines Außendienstler-Teams mit sieben Mitarbeitern, die deutschlandweit in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Wohnen, Schlafen, Küche, Bad usw. unterwegs sind. „Da läuft natürlich sehr viel über Video- und Telefonkonferenzen, aber wir treffen uns auch regelmäßig zu Tagungen“, so die 28-Jährige. Ihre Erfahrung: „Ich glaube, früher gab es im Außendienst ein sehr ausgeprägtes Einzelkämpferdenken. Heute ist der Teamgedanke wichtig, auch wenn jeder von uns sehr viel allein unterwegs ist.“

Duales Studium

Begonnen hat Lina Köster ihre Karriere im kaufmännischen Bereich mit dem Fachabitur am Berufskolleg in Brilon. Im Anschluss hat die Medebacherin zunächst ein einjähriges Praktikum bei der Firma Egger gemacht. Schnell stand der Entschluss fest, bei dem Holzwerkstoff-Spezialisten ein dreieinhalbjähriges Duales Studium zu absolvieren. Konkret hieß das für die Auszubildende: Von montags bis donnerstags Arbeiten im Betrieb, freitags bis mittags zur Berufsschule, danach bis zum Abend und am Samstag Betriebswirtschafts-Studium mit Bachelor-Abschluss (B.A.) in Arnsberg. Lina Köster erinnert sich: „Da hatte ich eine Sechs-Tage-Woche. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit, aber ich habe sehr viel gelernt und es hat sich gelohnt. Ich würde das wieder so machen, weil man durch die Berufspraxis, die man im Ausbildungsbetrieb bekommt, ganz andere Eindrücke mit an die Uni nehmen kann und das Wissen optimal miteinander verknüpft wird.“

Weiterbildungsangebote wichtig

Auch bei der Firma Egger hat sich Lina Köster weitergebildet, zum Beispiel durch ein zweijähriges nationales Führungskräfte-Entwicklungsprogramm. Außerdem hat sie eine Weiterbildung im Bereich Gebietsverkaufsleitung absolviert: „EGGER Talents - Developing Sales People“. Das sei für sie sehr wichtig gewesen, so die Einschätzung der Medebacherin: „Die vielen guten internen und externen Weiterbildungsprogramme, Schulungen, Seminare und E-Learnings machen Egger letztendlich für mich aus. Die Möglichkeit, sich stetig weiterzuentwickeln und persönlich wachsen zu können, schätze ich wirklich sehr.“

Tipp: Macht ein Praktikum

Von 2018 bis 2022 hat Lina Köster bei der Firma Egger als stellvertretende Teamleiterin gearbeitet, seit Mai’22 ist sie auf ihrer jetzigen Stelle als Gebietsverkaufsleiterin im Einsatz. „Der Job macht mir sehr viel Spaß, vor allem, weil ich so flexibel und selbstständig arbeiten kann. Die Arbeit ist sehr vielfältig. Ich habe jeden Tag mit neuen Themen und ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Das finde ich sehr spannend. Und mit der Zeit merkt man, dass sich Geschäftsbeziehungen zu den Kunden entwickeln. Das finde ich sehr schön“, erzählt die Medebacherin. Zu schätzen, weiß sie auch, dass sie bisher immer das Glück hatte, dass sie gefördert und von ihrem Arbeitgeber unterstützt wurde. Ihr Tipp für alle, die einen guten Karriere-Einstieg suchen: „Macht ein Praktikum in verschiedenen Bereichen, die euch interessieren.“

Unternehmens-Infos

Mitarbeiter: 1.200 in Brilon (11.000 weltweit)

Standorte: 21 weltweitBranche: Holzwerkstoffindustrie

Tarif: Vergütung über Tarifniveau, Schichtzuschläge, Urlaubs- und WeihnachtsgeldArbeitszeit: 38 bzw. 40 Stunden

Arbeitsplatz: Büroarbeitsplätze, Produktionsarbeitsplätze

Benefits: Flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Werkskantine, Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio, E-Bike-Leasing, Mitarbeitergetränkeverkauf, Hausverkauf und Rabatte auf lokale und überregionale Produkte

Weiterbildungen: Interne, EGGER-spezifische Weiterbildungsangebote, sowie externe Schulungen, Seminare und Workshops.

Weitere Besonderheiten: EGGER ist das einzige vollintegrierte Werk der europäischen Holzwerkstoffindustrie in eigener unternehmerischer Verantwortung. Vom Baumstamm bis zum fertigen Produkt werden alle Produktionsprozesse abgewickelt und die dabei entstandenen Restmaterialien wiederverwertet, zum Beispiel bei der Erzeugung von Strom im eigenen Biomassekraftwerk.

Adresse: EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG, Im Kissen, 59929 Brilon

Social Media Kontakt: www.youtube.com/user/EggerOnline

www.linkedin.com/company/egger-dach/

www.instagram.com/egger.dach/

www.facebook.com/EGGERDE

