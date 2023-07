Der Briloner Musiksommer startet: Konzerte am Marktplatz

Brilon. Der Briloner Musiksommer geht 2023 in seiner 24. Auflage. Zum Start gibt es Musik von Bon Jovi und

Von vielen schon sehnsüchtig erwartet startet der 24. Briloner Musiksommer am Donnerstag, 13. Juli, auf dem Marktplatz in Brilon um 19.30 Uhr mit der Band Bounce. Bounce ist zurzeit Europas erfolgreichste und meistgebuchte Bon Jovi Tribute-Band und Sänger Oliver Henrich wurde im Dezember 2020 Zweitplatzierter der Casting-Show „The Voice of Germany“.

Bounce absolvierte allein in den letzten 20 Jahren über 700 Konzerte in sechs verschiedenen Ländern. Die YouTube Clips mit Oliver überschritten bisher mehrfach die Marke von einer Million Clicks. Ausverkaufte Konzerte in mehreren Städten, und jetzt in Brilon, zweieinhalb Stunden Show und 100 Prozent authentisch.

„Music Monks“ am Freitag

Music Monks – DIE SEEED: Peter Fox – Tribute Band beim Briloner Musiksommer, Foto: Music Monks

Am Freitag, 14. Juli geht es direkt weiter mit den „Music Monks“. Deutschlands erste und einzige Seeed Peter Fox Tribute-Band erobert seit über acht Jahren die Tanzsäle, Konzerthallen, Festivals und Open-Airs quer durch den deutschsprachigen Raum im Sturm und hinterlässt die Menschen garantiert in genau zwei Zuständen: Durchgetanzt und überglücklich.

Wie gehabt lautet das Motto für beide Veranstaltungen live, umsonst und draußen. Der Eintritt ist frei dank der Unterstützung durch die Sparkasse Hochsauerland, Egger, die Stadtwerke Brilon, Germeta, die Warsteiner Brauerei und Peter Bergmann. Kühle Getränke vom Team Oliver Czwikla-Werner und Leckereien aus dem Genuss-Truck vom Michael Ester zur Musik versprechen zwei wunderbare Musiksommerabende auf dem Briloner Marktplatz.

