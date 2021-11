Winterberg: Ansturm auf die Wintersportregion bleibt aus

In Winterberg ist die Skisaison am 27.11.2021 eröffnet worden.

Winterberg. Der Touristenansturm am Samstag in Winterberg ist ausgeblieben. 12 Zentimeter Neuschnee liegen am Kahlen Asten, auf den Straßen ist es ruhig.

Na bitte, der Winter ist da! Zwölf Zentimeter Neuschnee meldete Wetter-Experte Julian Pape vom Wetterportal Sauerland am Samstagmittag. Und wie versprochen laufen die ersten beiden Lifte. Von einem Ansturm auf die Wintersportregion kann jedoch nicht die Rede sein. Auf der Haupteingangsmeile in die Winterberger City - die Straße von Niedersfeld nach Winterberg - war es bis zum Mittag erstaunlich ruhig.

Keine schneebedingten Unfälle

Die Autofahrer hatten sich offensichtlich auf die Straßenverhältnisse eingestellt. Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Unfall mit Blechschaden bei Hildfeld. Ansonsten gab es keinerlei witterungsbedingte Vorfälle auf den Straßen im HSK, so die Leitstelle der Polizei in Meschede.

Wintermäßig geht es in den nächsten Tagen weiter. Am Samstag sei kaum noch mit Niederschlägen zu rechnen, sagt Julian Pape. Ohnehin sei in den Regionen unterhalb von 500 Metern kaum Schnee liegen geblieben. Die Temperaturen gehen aber weiter nach unten, so dass auch nachts Beschneiungen von Pisten möglich sind - und vielleicht am nächsten Wochenende schon weitere Lifte laufen könnten.

