Der HSK steht auf gegen rechts: Demonstrationen an elf Orten

Hochsauerlandkreis In Meschede sind schon Hunderte auf die Straße gegangen, in vielen anderen HSK-Städten werden sie folgen. Alle Demonstrationen im Überblick:

Das Mescheder Bündnis für Demokratie und Solidarität hatte angesichts der jüngsten Ereignisse um das Treffen rechtspopulistischer und rechtsradikaler Personen in einem Hotel am Lehnitzsee dazu aufgerufen, „Gesicht zu zeigen und offensiv für den Erhalt der Demokratie einzutreten.“ 350 Menschen sind an diesem Abend in die Stadt gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Es ist nicht der einzige Ort im Hochsauerlandkreis, wo demonstriert wird.

Übersicht der Polizei über Demonstrationen für Demokratie

Die Polizeisprecherin des HSK, Laura Burmann, hat auf WP-Anfrage eine Übersicht erstellt, in welchen Städten noch demonstriert werden wird, um ein Zeichen gegen den Rechtsruck zu senden.

27. Januar, 9.30 Uhr: Arnsberg-Neheim. Treffpunkt: Hauptstraße / Möhnestraße

28. Januar, 17 Uhr: Hallenberg. Treffpunkt: Marktplatz

29. Januar, 18 Uhr: Arnsberg-Oeventrop. Treffpunkt: Kirchstraße

2. Februar, 16.30 Uhr: Arnsberg-Neheim. Treffpunkt: Neheimer Markt

2. Februar, 17 Uhr: Brilon. Treffpunkt: Am Markt

2. Februar, 17 Uhr: Sundern. Treffpunkt: Rathausplatz

5. Februar, 18 Uhr: Arnsberg-Oeventrop. Treffpunkt: Kirchstraße 47

16. Februar, 17 Uhr: Schmallenberg. Treffpunkt: Paul-Falke-Platz

19. Februar, 18 Uhr: Arnsberg-Oeventrop. Treffpunkt: Kirchstraße 47

25. Februar, 16 Uhr: Olsberg. Treffpunkt: Stadionstraße 9

26 Februar, 18 Uhr: Arnsberg-Oeventrop. Treffpunkt: Kirchstraße 47

Wichtig: Zu den einzelnen Versammlungen liegen zum Teil noch keine Versammlungsanzeigen vor. Die Polizei hat die Daten teilweise den Aufrufen der Veranstalter entnommen. In allen Fällen habe es jedoch schon fernmündliche Kontaktaufnahmen seitens der Versammlungsbehörde der Polizei mit den Veranstaltern gegeben. Kooperationsgespräche haben überwiegend noch nicht stattgefunden, sodass Abweichungen möglich sind.

