Der Mai endet im Sauerland nasskalt – sogar Schnee möglich

Hochsauerlandkreis. Der Frühsommer verabschiedet sich aus dem Sauerland. Am Vatertag wird es noch warm, zum Wochenende wird es immer kühler und nass.

Der Mai verabschiedet sich eher kühl und unbeständig aus dem Sauerland. So ist der Feiertag am Donnerstag noch der wärmste Tag des verlängerten Wochenendes. Neben einigen Schauern bringt er dem AltkreisHochsauerland auch etwas Sonne. Zum Freitag und am Wochenende frischt der Wind auf, kühlere Luft weht heran und das Schauerwetter bleibt uns erhalten. ganz oben am Langenberg können vereinzelt sogar Schneeflocken fallen.

Das Wetter auf dem Berg

Bisher gab es auf dem Kahlen Asten in diesem Monat erst einen einzigen Tag mit einer einstelligen Höchsttemperatur. Dies war der 1. Mai, welcher vielen von der Maiwanderung her noch bekannt sein dürfte. Dicke Jacken waren damals durchaus notwendig. Es folgten viele sonnige und warme Tage, so dass das Monatsmittel bisher nur wenig unter dem Rekordwarmen Mai aus dem Jahre 2018 liegt.

Mittlerweile hat sich die Wetterlage aber umgestellt und so wird diese Durchschnittstemperatur noch deutlich nach unten gedrückt werden. An Christi Himmelfahrt erreichen wir rund um die Winterberger Hochfläche immerhin noch Werte um oder knapp über 15 Grad, dazu ziehen aber recht viele Wolken vorbei und es muss auch mit einigen Regenschauern gerechnet werden. Die meisten voraussichtlich am Vormittag, nachmittags könnte sich ab und an auch die Sonne blicken lassen.

Dieses von Schauern geprägte Wetter wird sich auch über den Brückentag sowie am Wochenende fortsetzen. Dabei dreht der Wind allmählich auf nördliche bis nordwestliche Richtungen und frischt etwas auf. Er führt kühle Luft aus Skandinavien heran, so dass nur noch mit großer Mühe rund 10 Grad erreicht werden. Der 1. Mai könnte also noch Gesellschaft bekommen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Mai ist uns auch rund um die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg als ein warmer und durchaus auch freundlicher Monat in Erinnerung. Bisher zeigt die Statistik etwa zwischen 160 und 180 Sonnenstunden und liegt damit nur noch knapp unter dem Durchschnittswert, welcher am Ende des Monats erreicht werden sollte. Etwa 200 Stunden werden also verbreitet möglich sein. Um dies nochmal in Erinnerung zu rufen: Der März dieses Jahres brachte es auf 250 Sonnenstunden und dies, obwohl die Tage zu dieser Jahreszeit deutlich kürzer sind.

In den kommenden Tagen ist die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg insgesamt wetterbegünstigt, denn der Wind dreht auf nordwestliche Richtungen, so dass die Schauerwolken vielfach zwischen Brilon, Olsberg und Winterberg hängen bleiben. So können sich gerade hier längere freundliche Abschnitte ergeben und die kurzen Phasen mit etwas Regen sind fast zu vernachlässigen.

Trotzdem: Von einem sommerlichen, langen Wochenende sind wir doch ein gutes Stück entfernt, denn der kühle Wind wird auch in die Täler entlang von Nuhne, Orke und Diemel durchgreifen, so dass bei Höchstwerten von maximal 15 Grad die Jacke durchaus zu empfehlen ist.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Wetterlage, die sich in den kommenden Tagen einstellen wird, wäre im Januar oder Februar ein Genuss für alle Freunde des Winterwetters. Hoher Luftdruck liegt westlich von uns über dem Atlantik und den Britischen Inseln. Ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet vom Norden Skandinaviens über Mitteleuropa bis in den Alpenraum wird mit einer straffen nördlichen bis nordwestlichen Strömung kühle Luft vom Europäischen Nordmeer zu uns geführt.

In den Wintermonaten würde dies Neuschnee bis in die Täler bringen, Ende Mai sinkt die Schneefallgrenze in kräftigen Schauern örtlich bis knapp unter 1000 m. So sind rund um den Langenberg am Wochenende einzelne Schneeflocken in den Regenschauern nicht vollständig ausgeschlossen. Die Temperaturen können dann kurzzeitig deutlich unter 5 Grad sinken, daneben ergeben sich aber auch längere freundliche Abschnitte und in diesen steigen die Temperaturen auf den Bergen immerhin auf rund 10 Grad. Entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche sind es dann meist 13 - 15 Grad.

Im Verhältnis zu den Werten, die wir in diesem Monat bereits erlebt haben, wird uns das verlängerte Wochenende aber sehr kühl vorkommen. Deinen Beitrag liefert dazu auch der böige Wind, der teils bis rund 50 km/h erreichen kann.

Trend

Der Start in die kommende Woche verläuft wohl ebenfalls kühl mit Temperaturen deutlich unter der 20 Grad-Marke und noch einigen Schauern. Zum Monatswechsel gehen die Berechnungen der Wettermodelle dann aber weiter auseinander, eine deutliche Erwärmung wie auch kühles Regenwetter sind derzeit noch möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

