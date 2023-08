Der Sommer ist zurück: Sechs Ausflugstipps fürs Sauerland

Hochsauerlandkreis. Endlich wieder Sonne! Wer das gute Wetter im Sauerland ausnutzen will, kann einen von den sechs Tipps für Familien ausprobieren.

Der Sommer ist zurück! Und obwohl die Ferien jetzt vorbei sind, lässt sich trotzdem noch so richtig das gute Wetter im Sauerland genießen. Die besten Tipps, was man bei Sonnenschein unternehmen kann, gibt es hier:

Schwimmen

An den Seen im Sauerland lässt sich umsonst in der Sonne liegen und im Wasser planschen, wie am Strandbad Heringhausen und Seebrücke/Hohes Rad am Diemelsee. Badevergnügen gibt es mit Großrutsche, Grillplätzen, Spielplätzen und Strandcafés. Der Twistesee hält das Strandbad „Kleine Reise“ vor, hier sitzt das DLRG. Ein Seerundweg der rund sieben Kilometer lang ist und im Bereich Vorstau und Westseite bis einschließlich Staudamm durchgehend asphaltiert und autofrei ist, bietet Möglichkeiten zur Bewegung. Der Hennesee in Meschede bietet drei Badebuchten, die Berghauser Bucht (Nordufer), die Badestelle Mielinghausen (unterhalb der Ferienhaussiedlung)und die Badestelle des Knaus Campingpark Hennesee am Vorstaubecken. Mit Picknickkorb und -decke halten die Strand- und Badebuchten viel Spaß ohne Eintrittsgeld vor.

Das Waldfreibad in Gudenhagen bietet eine erfrischende Abkühlung im Sommer Foto: Privat / WP

Die Freibäder in der Region nehmen, insbesondere mit der Familienkarte, auch nur wenige Euro an Eintritt. Das Waldfreibad Gudenhagen bietet im riesigen Schwimmbecken mit 6.500 Quadratmeter Wasserfläche Besuchern die Möglichkeit, lange Bahnen zu ziehen oder vom Drei-Meter-Turm ins kühle zu Nass springen. Für Kinder bieten sich hingegen der Nichtschwimmerbereich oder der Kinderspielplatz an. In Usseln, Siedlinghausen, Olsberg und Rüthen sind die Freibäder ebenfalls geöffnet.

Wildwald Vosswinkel

Wer es gern etwas ruhiger und naturnäher hat, kann mit der Familie einen Ausflug in den Wildwald Vosswinkel machen, den Naturpark bei Arnsberg. Hier können die Kinder auf dem Spielplatz toben, die Natur und die Tierwelt entdecken und einen ganzen Nachmittag mit Gummistiefeln im Matsch herumspringen. Tiere lassen sich auf der großen Wildwiese oder im Wildschweinrevier entdecken. Auch Waldvögel können die Besucher beobachten. Gemütliches Kaffeetrinken in einer der Waldhütten oder ein abendliches Familiengrillen können den Ausflug abrunden. Der Wildwald selbst verspricht als Erlebnis: „Dichtes Sommergrün der Bäume, virtuoses Vogelgezwitscher, bunte Blütenblätter - und eine emsige Ameise die hurtig über den Tisch läuft.“ Wildspezialitäten, Pulled Pork Burger, „Finger“-Fritten und hausgemachte Kuchen gibt es im Böers Waldcafé.

Täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen ab 5 Euro, Kinder zwischen 4 und 16 Jahren ab 4 Euro für den Eintritt, am Wochenende ist der Beitrag höher. Wildpark, Bellingsen 5, 59757 Arnsberg.

Bürgerwiese Marsberg

Auf der Fläche des ehemaligen Freibades können sich Eltern und Kinder gleichermaßen austoben. Insgesamt sechs Bereiche – unter anderem ein Tipidorf, ein Baumstammmikado, ein Seilgarten oder Wasserspiele laden zum Ausprobieren ein.

Schildstraße 4, Jahnstraße, Marsberg

Bogenschießen in Brilon

Wer mehr Action will, kann sich im Bogenschießen versuchen. Auf 25 Hektar am Plattenberg können geübte Bogenschützen sich ausprobieren. Drei Runden und 75 Stationen bietet der Waldparcours, auf 200 Zielfiguren kann geschossen werden. Angeboten werden auch geführte Touren.

Equipment ist ausleihbar. Informationen gibt es unter www.bogenschuetzen.net

Bilsteintal in Warstein

Im Wildpark des Bilsteintals können Familien Tiere beobachten und mit dem Futter, das dort gekauft werden kann, anlocken und füttern. Auf dem Waldspielplatz kann ausgiebig getobt werden. Die Tropfsteinhöhle, 400 Meter tief, kann besichtigt und bestaunt werden.

Informationen gibt es online unter www.bilsteintal.de

Erlebnisberg Kappe in Winterberg

Sammelt man Freizeittipps für Familien in Winterberg, kommt man um den Erlebnisberg Kappe nicht herum. Mit bis zu 40 km/h saust man auf der Sommerrodelbahn den Berg hinunter. 70 Hindernisse überwinden Besucher im Kletterwald. 1000 Meter lang ist die Fly-Line. 14 Stationen bietet der Naturerlebnispfad. Hier kommt jedes Familienmitglied auf seine Kosten.

Mehr Infos gibt es auf www.erlebnisbergkappe.de. Kapperundweg, Winterberg.

