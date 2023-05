Der Sommer kommt ins Sauerland: 25 Grad am Wochenende

Hochsauerlandkreis. Erst wird es am Vatertags-Wochenende noch kalt, aber dann steigen die Temperaturen – auf Sommer-Niveau. Wo es sogar 25 Grad warm werden kann

Pünktlich zum langen Vatertagswochenende im Hochsauerlandkreis geht der Trend nun doch eindeutig in die freundliche Richtung. So setzt sich die Sonne täglich mehr als zehn Stunden durch und die Regenwahrscheinlichkeit tendiert gegen null. Nach kühlen Frühtemperaturen wird es bis zum Sonntag immer wärmer.

Das Wetter auf dem Berg – Kahler Asten und Winterberg

Auch in den höchsten Lagen rund um den Kahlen Asten erstrahlt die Natur nun im frischen Grün. Die letzten Birken auf der Hochheide rund um den Vater der Sauerländer Berge sind allerdings erst vor wenigen Tagen richtig grün geworden. Daran erkennt man, dass das Frühjahr 2023 im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein doch wechselhaftes und vergleichsweise kühles gewesen ist. Auch der Feiertag beginnt nun nochmals sehr frisch, oftmals auch mit Bodenfrost. Tagsüber scheint die Sonne aber bis zu 15 Stunden lang und die Temperaturen erreichen zwischen 10 und 12 Grad. Bei einem mäßigen Wind ist dabei gerade in freien Lagen aber weiterhin die Jacke notwendig. In den kommenden Tagen bis zum Wochenende kann diese dann allmählich abgelegt werden, denn schrittweise geht es weiter nach oben. So sind am Freitag rund um Winterberg etwa 15 Grad möglich. Samstag können 17 Grad erreicht werden und am Sonntag winkt die 20 Grad-Marke. Während der Freitag noch quasi makellos sonnig ist, wird die Luft am Wochenende etwas feuchter und im Tagesverlauf bilden sich einige größere Quellwolken. Diese können an den Nachmittag auch mal einen Schauer produzieren, oft bleibt es aber auch trocken.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Donnerstagmorgen wird wohl in vielen Talorten rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg der letzte Frosttag des zu Ende gehenden Winter Halbjahres 2022/23 sein. Bei klarem Himmel sind es in der Früh auch in zwei Meter Höhe oft knapp unter 0 Grad, direkt am Erdboden können örtlich sogar nochmals -5 Grad erreicht werden. Empfindliche Pflanzen müssen also unbedingt geschützt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen deutlich, erreichen aber auch in den tiefsten Lagen wohl nicht die Marke von 15 Grad. In puncto Sonnenstunden ist dieser Wert von 15 aber durchaus möglich. Ganz ähnlich zeigt sich auch der Freitag. Nach einer weiterhin frischen, allerdings nicht mehr ganz so kalten Nacht scheint wieder vielfach die Sonne. Einige Schleier-, und Schönwetterwolken behindern den freundlichen Eindruck kaum. Zum Wochenende wird die Luft schrittweise noch wärmer, allerdings auch etwas feuchter. So beginnen beide Tage örtlich mit einigen Nebelfeldern, die sich schnell auflösen. Dann scheint tagsüber wieder für längere Zeit die Sonne bevor am Nachmittag einige dichtere Quellwolken entstehen. Örtlich sind diese mal etwas dunkler und können auch einen kurzen Schauer bringen. Bei Höchstwerten bis zu 25 Grad ist es frühsommerlich warm.

Das Wetter für den Nordkreis – Olsberg und Brilon

Bis jetzt konnte man die wirklich warmen Stunden in diesem Jahr nahezu an einer Hand abzählen. Zwar kletterten die Temperaturen an wenigen Tagen bereits über die 20 Grad-Marke, so richtig frühlingshaft oder gar frühsommerlich war es rund um Olsberg und Brilon allerdings noch nicht. Dies wird sich zum Ende des nun anstehenden langen Wochenendes ändern, allerdings brauchen wir gerade am Feiertag nochmals die dickere Jacke. Nach einer klaren Nacht liegen die Temperaturen in den Frühstunden nur um den Gefrierpunkt und auch tagsüber ist bei etwas Wind durchaus eine dünne Jacke anzuraten. Gerade in freien und etwas höheren Lagen bleibt das Temperaturgefühl noch recht kühl. So ist also etwas Bewegung bei Wanderungen nötig, um Wärme zu erzeugen. An den Folgetagen braucht es diese Bewegung nicht mehr unbedingt, denn am Freitag sind immerhin schon rund 18 Grad möglich, Samstag kann die 20 Grad Marke erreicht werden und am Sonntag ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass sogar die offizielle Sommergrenze von 25 Grad knapp erreicht wird. Dazu dominiert die Sonne weiterhin den Himmel, allerdings sind an beiden Tagen auch einige Quellwolken zu erwarten. Man muss schon Pech haben, um auch einen Schauer oder sogar ein kurzes Gewitter abzubekommen. Im Gegensatz zu den beiden Tagen davor sind sie aber nicht auszuschließen.

Trend:

Die erste Hälfte der kommenden Woche zeigt sich voraussichtlich leicht schwül bei einigen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen bleiben dazu aber vergleichsweise hoch und können in den freundlichen Phasen weiterhin über 20 Grad liegen. Auch die Nächte sind deutlich milder als bisher. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

