Der Sommer lässt im Sauerland weiterhin auf sich warten

Hochsauerlandkreis. Das Sauerland erwartet eine eher ungemütliche Juliwoche mit kräftigen Tiefdruckgebieten. Wie lange hält das Schmuddelwetter an

Leicht wechselhaft, insgesamt aber nicht unfreundlich und weitgehend gemäßigte Temperaturen. So schaut es in dieser Woche im Sauerland aus. Der Dienstag ist dabei ein überwiegend freundlicher und trockener Tag. Zum Mittwoch entstehen einige Schauer, während der Donnerstag überwiegend trocken verläuft.

Das Wetter auf dem Berg: Gut die Hälfte des Julis ist auf dem Kahlen Asten Geschichte. Er brachte Temperaturen, die rund 1,5 Grad wärmer waren als das langjährige Mittel der vergangenen 30 Jahre, die Niederschläge waren mit etwa 40 Litern ein wenig geringer als im Durchschnitt, die Sonne zeigte sich dagegen mit 120 Stunden rund 30 Stunden länger als üblich. Damit erlebten wir eine meist freundliche erste Julihälfte mit einigen hochsommerlichen Spitzentagen, die selbst auf dem Kahlen Asten bis zu 28 Grad erreichten. Solche Spitzen sind in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Das Temperaturniveau pendelt sich viel mehr bei durchschnittlichen Juli-Bergwerten von 17 bis 20 Grad ein. Dabei ist der Dienstag der wärmste und auch der freundlichste Tag. Die Sonne zeigt sich für viele Stunden und einige Wolkenfelder bleiben weitgehend harmlos. In der Nacht zu Mittwoch halten sich einige dichtere Wolkenfelder und es kann hin und wieder etwas regnen. Der Tag selbst bringt ebenfalls mehr Wolken als noch am Dienstag und hin und wieder auch ein paar Spritzer Regen. Die 20 Grad-Marke wird dabei nicht mehr erreicht. Zum Donnerstag dürfte die Sonne wieder etwas länger mit von der Partie sein.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg: Über Südeuropa herrscht derzeit unerträgliche Hitze von oft mehr als 40 Grad. Schon im Süden Skandinaviens sinkt dagegen die Schneefallgrenze zum Donnerstag teils unter 1500 m Höhe. Diese großen Temperaturunterschiede über Europa werden durch eine westliche Luftströmung mit kühlen Tiefdruckgebieten im Norden und einem Hitzehoch im Süden hervorgerufen. Wir liegen genau in der Mitte und bekommen quasi von beiden Seiten etwas ab. In Sachen Wetter profitieren wir eher vom südlichen Hoch, welches vor allem am Dienstag viel Sonnenschein auch nach Medebach, Hallenberg und Marsberg schickt. Die Temperaturen erreichen dazu immerhin bis zu 25 Grad. Zum Mittwoch kommt die kühle Luft aus Nordeuropa näher und sie führt einige dichte Wolken und auch etwas Regen mit sich. Viel wird dies aber nicht sein und auch die Sonne kommt hin und wieder zum Vorschein. Dazu steigen die Temperaturen nur noch knapp über die 20 Grad-Marke. Ähnliche Temperaturen sind auch für den Donnerstag zu erwarten. Dazu kommt das Azorenhoch wieder etwas näher und die Sonne scheint zeitweise. Regenschauer bleiben die absolute Ausnahme.

Das Wetter für den Nordkreis: Mit rund 30 Litern Regen rund um Brilon war der Juli in seiner ersten Hälfte eher ein trockener Monat – die Sonne zeigte sich dagegen häufig, wenn auch nicht ganz so konstant wie noch im Juni. In dieser Woche herrscht auf der Briloner Hochfläche und rund um Olsberg eher kein Badewetter. Eine westliche Strömung bringt vor allem tagsüber teils kräftige Windböen und mit diesen erwärmen sich die Temperaturen am Dienstag maximal auf etwa 25 Grad. Immerhin scheint dabei aber für längere Zeit die Sonne, so dass man durchaus von Freibadwetter sprechen kann. Am Mittwoch gehen dann eher nur die hargesotteneren Zeitgenossen ins kühle nass. Zum einen gehen die Temperaturen um einige Grad zurück und zum andere nehmen die Wolkenanteile zu. Dabei muss hier und da auch mit einigen kurzen Regenschauern gerechnet werden. Oft bleibt es aber auch trocken. Das Wolkenpaket, welches für diesen eher unbeständigen Dienstag verantwortlich war, bewegt sich anschließend wieder weiter nach Osten und die Wolken lockern in der Nacht zu Donnerstag häufiger auf. Tagsüber stellt sich dann wieder ein angenehmer Mix aus Sonnenschein, ein paar Wolken und ganz vereinzelt mal einem Schauer ein. Die Temperaturen bleiben mit meist um 22 Grad wenig verändert.

Trend: Zum Wochenende schwenkt noch einmal etwas wärmere Luft ins Sauerland und in den Tälern können zwischen 23 und 26 Grad erreicht werden. Spätestens zum Wochenwechsel wird es aber unbeständiger und die darauf folgende Woche könnte vergleichsweise frisch werden.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

