Reiten Der Trailparcours am Franziskushof in Bigge wird eröffnet

Bigge. Der Trailparcour in Bigge wird eröffnet. Insgesamt 14.600 Euro wurden über Crowdfunding für das Konzept gesammelt. Darum geht es bei dem Projekt:

Es geht über Stock und Stein: Am diesem Samstag, 4. November, wird der Trailparcours am Franziskushof der Josefsheim gGmbH in Bigge eröffnet. „Das Reiten auf dem Parcours wird für die Menschen, die unsere Angebote nutzen, etwas ganz Neues sein. Für die Pferde wird es eine neue Herausforderung und eine schöne Abwechslung zum bisherigen Alltag sein“, sagt Anne Tschersich. Sie ist Abteilungsleiterin der für den Franziskushof zuständigen Bigger Werkstätten, ein Geschäftsbereich der Josefsheim gGmbH. Insgesamt 14.600 Euro hatte der Freundes- und Fördererverein des Josefsheimes über ein Crowdfunding für das Projekt gesammelt. Ohne das Engagement der durchführenden Volksbank OWL sowie aller großen wie kleinen Spender sei dies niemals möglich gewesen, so Vereinsvorsitzender Dr. Andreas Perniok. Alle Spender des Trailparcours sind zur feierlichen Eröffnung und zum gemütlichen Beisammensein herzlich eingeladen.

Das Engagement ist vielfältig

Aber auch die Mitarbeitenden zeigten volles Engagement und leisteten bereits einige Arbeitsschritte in Eigenleistung. Da der Franziskushof das ganze Jahr über geöffnet hat, konnte und kann jeder Baufortschritt für alle Interessierten jederzeit sichtbar sein. Der Parcours wird nicht in einem gebaut, er wird nach und nach wachsen. „Wir werden den Franziskushof als Ort der Begegnung somit weiter stärken und unser Angebot erweitern“, sagt Anne Tschersich. Auch in den vergangenen Monaten konnten Vorbeilaufende und Besucher bereits staunen: Im August stellten die Forstwerker-Auszubildenden aus dem BBW den Zaun rund um das Gelände auf. Zur selben Zeit erledigte die Firma Schmidt & Schmidt die letzten Erdbewegungen. Danach ging es an die ersten Konturen: Das Team des Franziskushofes walzte u.a. in Eigenleistung die Hügelbahn und baute einen Hügelpfad. „Außerdem mussten die Pferde nach und nach an das neue Terrain gewöhnt werden“, erklärt Birgit Lammert, Reitpädagogin. Von den Holzhindernissen über das gesamte Parcoursgelände mit seinem Auf und Ab bis hin zu den Wasserstellen, die übrigens ebenfalls in Eigenleistung entstanden, gab es für die Tiere vieles Neues zu erkunden. Das bedeutet für sie eine gelungene Abwechslung, aber auch, dass sie vertraut mit dem Gelände werden. Inzwischen sind auch schon die Obstbäume gepflanzt, so dass es bei der Eröffnung am 4. November einiges zu sehen gibt.

Parallel zur Eröffnung des Trailparcours lädt der Franziskushof am Samstag, 4. November, Interessierte, Freunde und Förderer sowie Kunden zum 2. Patennachmittag für alle Hoftiere vom Schaf bis zum Pferd ein.

