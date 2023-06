Detektiv in Brilon von Ladendieb angegriffen und verprügelt

Ein Ladendieb attackiert in Brilon einen Detektiv.

Brilon. Ein Detektiv erwischt in Brilon einen Ladendieb auf frischer Tat. Der Täter schlägt auf den Wachmann ein. Dann beginnt eine Verfolgung.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, kam es am Dienstag gegen 15:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in Brilon. Ein 42-jähriger Mann aus Brilon stahl nach bisherigen Erkenntnissen in einem Lebensmittelgeschäft auf der Bahnhofstraße einige Gegenstände.

Der Ladendetektiv stellte den Mann zur Rede und wurde daraufhin mit Schlägen attackiert. Der Dieb flüchtete aus dem Geschäft. Ein Radfahrer unterstützte den Detektiv bei der Verfolgung. Der Mann konnte gestellt und festgenommen werden.

Verdacht wegen „Räuberischen Diebstahls“

Der Ladendetektiv blieb unverletzt. Aktuell wird wegen des Verdachts auf „Räuberischen Diebstahls“ ermittelt. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

