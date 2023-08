Deutschland Tour: In Winterberg gibt es das große Spektakel

Brilon/Marsberg/Winterberg. Die Deutschlandtour rollt durchs Sauerland. Brilon, Marsberg und Winterberg sind Stationen der Radrennfahrer. Die wichtigsten Fakten zur Tour.

Die Deutschland Tour ist das größte Radrennen des Landes und lockt die weltbesten Radsportler vom 23. bis 27. August in die Regionen. Auf 724 Kilometer führt die Deutschland Tour vom Süden, St. Wendel im Saarland, bis nach Bremen im Norden durch fünf Bundesländer. Auf zwei Etappen nimmt sie Station im Sauerland: Die zweite und längste Etappe beginnt am 25. August in der Kasseler Innenstadt und geht nach 190 Kilometern mit 2310 Gesamthöhenmetern in Winterberg zu Ende. Nach einer Nacht Erholung geht es für die Radprofis am 26. August direkt weiter im Sauerland. Am Neheimer Markt erfolgt der Start der dritten Etappe, die über 174 Kilometer nach Essen führt.

Am 25. August ist live vor Ort Gänsehaut garantiert, denn Marsberg, Winterberg und Brilon sind wichtiger Teil dieses einmaligen Spitzensport-Erlebnisses. Auf dem Weg von Kassel nach Winterberg führt die Deutschland Tour durch Marsberg, Brilon, Meschede zum Hennesee und weiter nach Eslohe.

Streckenverlauf in Marsberg

Die erste Station im Sauerland ist die Stadt Marsberg. Erwartet wird die Karawane des Radrennens am 25. August etwa um 13 Uhr – abhängig vom gefahrenen Stundenmittel – in Erlinghausen. Nach rasanter Abfahrt führt der Weg in Niedermarsberg weiter über die „Weist“ zur Ostanbindung und B7. Als Besonderheit hält Marsberg einen sportlichen Höhepunkt bereit: An der Bredelarer Straße (Bushaltestelle LWL) in Niedermarsberg wird um wertvolle Punkte bei der Sprintwertung gekämpft. In Bredelar wird das Feld gegen 13.25 Uhr erwartet. Dort biegt es ab auf die „Madfelder Straße/B7“. „Die Vorfreude ist groß,“ so Michaela Schröder vom Stadtmarketing Marsberg. „Mit dem Einzelzeitfahren der Deutschen Straßenradmeisterschaften hatten wir im letzten Jahr bereits die deutsche Radsport-Elite zu Gast. Das haben wir sehr gut gemeistert. Jetzt ist das Feld international besetzt. Das ist eine tolle Gelegenheit einem großen Publikum zu zeigen, wie begeisterungs- und leistungsfähig wir hier im Sauerland sind.“

Streckenverlauf in Brilon

In der Stadt Brilon ist die Karawane des Radrennens voraussichtlich zwischen 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Ausgehend von der B7 unterhalb von Rösenbeck weiter über die L870, die Hoppecker Straße, am Rathaus vorbei durch die Innenstadt bis nach Altenbüren „erfahren“ die ,rofis Brilon. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen erfolgreich waren, die Tour durch die historische Briloner Altstadt zu führen“ so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Wir hoffen natürlich, dass viele Brilonerinnen und Briloner die Fahrer vom Streckenrand aus anfeuern“.

Streckenverlauf in Winterberg

Winterberg ist auf dem Weg zum Gesamtsieg ein wichtiger Meilenstein. Warum? Weil Winterberg Zielort der 2. Etappe am 25. August ist und die Pedaleure auf dem Weg von Kassel zum Ziel im Zentrum Winterbergs insgesamt stolze 2310 Höhenmeter zu bewältigen haben. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Deutschland Tour eine tragende Rolle als Zielort spielen werden. Als touristisch sehr beliebte Rad-Destination in Deutschland haben wir damit eine wunderbare Gelegenheit, uns zu präsentieren. Und wir freuen uns natürlich auf Radsport der Extraklasse mit einem spannenden Zielsprint mitten in der Stadt“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. Neben dem sicherlich spektakulären Zielsprint darf sich das Publikum am Renntag ab 12 Uhr auch auf ein attraktives Expo-Areal rund um das Hotel Brabander mit namhaften Herstellern und Marken aus der Rad-Branche sowie auf interessierte Einblicke in das Fahrerlager direkt im Zielbereich freuen. In der Team-Area am Rathaus werden die Team-Busse zu bestaunen sein. Und das i-Tüpfelchen: Zuschauer haben sogar die Möglichkeit, sich das Fahrerfeld in Winterberg gleich zweimal anzuschauen. Einmal im Verlauf der Schlussrunde zum Beispiel am Herrloh, um dann direkt zum Ziel zu pilgern und den Sprint zu verfolgen.

Hochspannung verspricht die Zielrunde der 2. Etappe! Sie führt von Altastenberg vorbei am Erlebnisberg Kappe durch den Herrlohtunnel und über die Kreisverkehre vorbei an der Ruhrquelle hinunter nach Elkeringhausen. Aus dem Orketal geht es dann steil hinauf nach Winterberg und dort führen die letzten Meter über die Bahnhofstraße, die Brücke am E-Center zur Zielgeraden am Waltenberg. In Höhe des Hotel Brabander wird ein spektakulärer Zielsprint erwartet.

Verkehrliche Einschränkungen

Ein solches Spitzensport-Ereignis ist für die Anlieger mit zeitweisen verkehrlichen Einschränkungen wie kurzzeitigen Sperrrungen und Haltverboten entlang der Strecke für die Anwohnenden verbunden.

Die Streckensperre erfolgt rollierend. Vor dem Feld der Radsportler sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vorher die herannahenden Profisportler an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei. Es ist geplant, dass dieses am jeweiligen Sperrpunkt etwa 35 Minuten dauern wird. Die Organisation der Tour (Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH) und die Städte Brilon und Marsberg sind bemüht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Im Rahmen des Profiradrennens wird es am 25. August zu folgenden zeitlich begrenzten Straßensperrungen von maximal 35 Minuten kommen: Strecke zwischen Altastenberg (ab 15:45 Uhr), Winterberg (Bundesstraße 480 ab ca. 16:00 Uhr) und Elkeringhausen (Ortsdurchfahrt ab ca. 16:15 Uhr). Betroffen ist dann auch der Transitverkehr aus den Richtungen Niedersfeld, Züschen und Neuastenberg (B480 & 236). Die rund halbstündige Sperrung betrifft ab ca. 16:20 Uhr in der Innenstadt die Zufahrt zum Dumelgebiet und die Bahnhofstraße (mit Zufahrten Orkestraße, Forsthausweg, Neue Mitte).•Folgende Abschnitte werden voll gesperrt: 12 bis 17 Uhr Am Waltenberg (ab Uppu bis Hotel Schneider aufwärts) und unterer Fichtenweg (bis Einmündung Schneilstraße); 7 bis 20 Uhr Oberer Waltenberg ab Hotel Schneider aufwärts bis zur Einmündung Fichtenweg und Bundesstraße. Rettungswege werden zu jeder Zeit freigehalten.

Ausführliche Informationen, die Durchfahrtszeit der Radsportler sowie Sperrhinweise können auf dwww.Deutschland-Tour.com/Verkehr abgerufen werden.

