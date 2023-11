Deutschland vor dem Abstieg? Das sagt der ifo-Chef in Brilon

Brilon. Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, warnt vor Deindustrialisierung in Deutschland. Diese Spannungen sieht er als Hauptursache.

Nein, Deutschland droht erstmal keine komplette Deindustrialisierung. So dramatisch ist die Lage nicht. Aber es bröckelt am Industriestandort. Man müsse jetzt an den richtigen Stellschrauben drehen, damit sich die Wirtschaft erholen kann, betonte am Donnerstagabend Prof. Dr. Clemens Fuest als Gastredner beim 60. Briloner Wirtschaftsforum. Der 55-Jährige ist Präsident des renommierten ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München und er berät führende Politiker.

Stellschrauben, versicherte Fuest, gebe es in Deutschland nach wie vor mehr als genug. Als eine wichtige Basis nannte er den Mittelstand und die vielen Hidden Champions. Das sind Unternehmen, die in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind. Aus Deutschland kämen rund die Hälfte aller weltweiten Hidden Champions, mit wachsender Tendenz. Welch Vorlage für Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der nach dem Vortrag ganz selbstverständlich ein knappes Dutzend Hidden Champions aus der eigenen Region in den Ring werfen konnte, deren Geschäftsführer und Mitarbeiter auch zum Vortrag ins Bürgerzentrum Kolpinghaus gekommen waren.

Droht Deutschland die Deindustrialisierung?

Dass ausgerechnet sie selbst die Heilsbringer der deutschen Wirtschaft sind, war wohl ein sehr aufbauendes Fazit für die rund 250 Gäste im Raum. Aber auch ein herausforderndes. Zuvor hatte der Redner zum Thema „Zwischen Energiekrise und geopolitischen Spannungen: Droht Deutschland die Deindustrialisierung?“ erst die Lage im Land reflektiert und für 2024 eine Stabilisierung der Wirtschaft ebenso wie eine sinkende Inflationsrate prognostiziert.

„Kurzfristig sollte man da nicht zu negativ sein.“ Allerdings, so stellte Fuest auch klar: „Prognosen gehen immer von bedingten Annahmen aus.“ Und langfristig sind Prognosen mit Blick auf die Weltlage immer schwieriger geworden. Fragil sei die Situation etwa bei den Energiepreisen, jetzt aktuell richte sich der Blick angesichts des Nahostkonflikts auch auf die Ölpreisentwicklung.

Beim Wirtschaftforum in Brilon: Ingo Ritter, Sparkasse Hochsauerland; Dr. Christof Bartsch, Bürgermeister Stadt Brilon; Prof. Clemens Fuest; Referent; Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer Brilon; Jürgen Hillebrand, Sparkasse Hochsauerland. Foto: BWT Brilon

Energiepolitik bremst die Wirtschaft aus

Wären wir bei der langfristigen Entwicklung, die sich eben kaum prognostizieren lässt. Stattdessen blickte Fuest darauf, wo das Land gerade steht. Ganz deutlich wurde, dass Deutschlands aktuelle Energiepolitik die Wirtschaft immens (aus)bremst. Demographie, Klimawandel, Digitalisierung – das seien Themen in allen Ländern. Kein anderes Land aber steigt wie Deutschland derart schnell und komplett aus herkömmlichen Energieträgern aus und setzt komplett auf Sonne, Wind und Wasserstoff- bzw. Gaskraftwerke. „Das ist ein reizvolles Energiesystem, aber es gab dies auch noch nie.

Man wird Jahrzehnte für den Aufbau brauchen.“ Mit dieser Energiepolitik im Hintergrund könnten besonders energieintensive Unternehmen etwa aus der Chemiebranche nicht mehr wirtschaften. Zwar mache die energieintensive Industrie nur etwa 17 Prozent der Bruttowertschöpfung im Land aus. Aber dennoch: „Ein Industrieland braucht Energie!“ Deutschland sei nicht auf dem Weg der Deindustrialisierung, aber hier bröckele es, während die Industrieproduktion etwa in Österreich und der EU sogar leicht gewachsen sei. „Das verdient Aufmerksamkeit!“ Welche Branchen wachsen? Entgegen aller Erwartungen vor Jahren sei dies die Fahrzeugbranche. Deutsche Unternehmen seien, anders als in der öffentlichen Wahrnehmung, gar nicht so schlecht in Sachen E-Mobilität aufgestellt. Sie hätten viele wichtige Patente angemeldet aber vieles, warum auch immer, nicht auf den Markt gebracht. Und ein ganz wichtiger Sektor im Dienstleistungsbereich sei und werde zunehmend der Bereich „Gesundheit und Soziales“. Ja, hier ließe sich Geld verdienen!

Deutschland kann Industrie

Wichtig laut Fuest: Es benötigt jetzt gute Entscheidungen, denn in allen europäischen Ländern schwindet seit Jahren insgesamt der Anteil von Industrieproduktion an der Wertschöpfung, teils auch bewusst, wie z.B. in Großbritannien oder Schweden. Das müsse nicht schlecht sein, denn nicht nur Industrie bringe Wertschöpfung. „Damit sich die Wirtschaft in Ländern gut entwickelt, sollten sie vielmehr auf ihre komparativen Vorteile setzen. Jedes Land hat andere. Wir in Deutschland können Industrie! Wir müssen hier etwas Neues finden, damit wir auch in Zukunft gut da stehen.“

Ja, aber was? Da war er bei den Hidden Champions, nannte z.B. Ravensburger, Miele und auch das südwestfälische Mennekes. „Wir müssen Unternehmertum und Investitionen fördern, aber dürfen uns nicht so festlegen, wie es im Moment passiert. Es gibt unglaublich viele Stellschrauben, das zu lösen. Wir müssen jetzt nur an einigen Punkten das Richtige tun. Und wir brauchen Offenheit für breite Investitionen.“ Das Energieeffizienzgesetz halte er für völlig sinnlos, viel effektiver sei, wenn man hier schon regulieren wolle, ein erhöhter CO-2-Preis. Insgesamt sei die Programmatik mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung falsch. „Die Regierung überzieht die Bevölkerung mit komplexen Gesetzen, die sicher auch gut gemeint sind, aber die komplett in die falsche Richtung gehen und die die breite Bevölkerung nicht versteht.“

Besondere Kundennähe und ein gutes Management gelten als Erfolgsgeheimnis von Hidden Champions, die Südwestfalen als drittgrößte Industrieregion Deutschlands ebenso wie der gesamte Mittelstand prägen. Ingo Ritter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland, die in diesem Jahr das Wirtschaftsforum sponserte, gab dem Mittelstand sein Versprechen, dass die Sparkasse verlässlicher Partner vor Ort bleibe. Da spreche er sicher auch für die Volksbanken mit. Brilons Bürgermeister Christof Bartsch stellte Brilon als „kleine Volkswirtschaft“ mit mehr als solidem Wirtschaftswachstum vor, was dem Redner ausgesprochen gut gefiel. Und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme zog ein Resümee zum 60. Wirtschaftsforum und den vielen Inputs, die prominente Redner über die Jahre gaben. So wie Clemens Fuest, der bei aller Problematik doch Zuversicht im Gepäck hatte. Sein persönlicher prominenter Besuch saß indes in der ersten Reihe: Fuests Eltern waren aus Geseke angereist. Auch er selbst ist dort, nur einige Kilometer von Brilon entfernt, aufgewachsen.

