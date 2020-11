Deutschlands schönste Kleinstädte: Platz zwei für Winterberg

Winterberg. Winterberg bleibt die zweitbeliebteste Kleinstadt in Deutschland – bei Instagram. Mehr als 200.000 Posts mit dem Hashtag Winterberg gibt es.

Bereits zum vierten Mal hintereinander ist Winterberg die zweitfotogenste Kleinstadt Deutschlands. Das belegt das jährliche Instagram-Ranking der Reiseplattform Travelcircus für 2020.

Was für viele ein emotionaler Gruß aus dem Urlaub, ein Schnappschuss oder eine kleine Erinnerung an einen tollen Ort ist, ist für die Urlaubsdestinationen in Deutschland ein messbares Element auf dem Erfolgsbarometer. An den ersten acht Plätzen hat sich in dem Ranking, welches nun seit vier Jahren von den Tourismusexperten ausgewertet wird, nichts geändert. Winterberg liegt nach wie vor auf dem zweiten Platz hinter dem bayerischen Füssen. Winterberg konnte die 200.000-Beiträge-Marke knacken und steigt von 163.400 (2019) auf 202.489 Instagram-Posts.

Sommer-Motive

Längst sind nicht nur die wintersportlichen Orte und Erlebnisse die, die am häufigsten fotografiert werden. Besonders im Sommer genießen die Gäste die Wander- und Bikemöglichkeiten und wachsenden Freizeitangebote.

1012 Kleinstädte in der Größenordnung 5000 bis 20.000 Einwohnern wurden zum vierten Mal anhand der Anzahl ihrer Hashtags bei Instagram ausgewertet. Dabei stellen die Reiseexperten fest: „Füssen, Winterberg und Rothenburg als Drittplatzierte sind weiterhin die Hotspots der Instagrammer“. „Die bei Facebook oder Instagram geposteten Fotos aus den Tourismusdestinationen haben längst nicht mehr nur einen emotionalen Wert, sondern sie sind Werbeträger und machen andere User auf die Reiseziele aufmerksam“, so Susanne Kleinsorge von der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Mehr Fotos von Mountainbikern

Die Reisewebseite Travelcircus stellte wiederholt fest, dass es besonders die sportlichen Fotos sind, die am meisten vorkommen. Dabei sind es immer mehr Sommerbilder von Mountainbikern, die hochgeladen werden. „Gerade in einem so besonderen Jahr wie diesem ist die Platzierung Winterbergs unter den ersten drei Plätzen eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Hinter Füssen als einem touristischen Hotspot mit den bayrischen Königsschlössern zu liegen, ist etwas Besonderes“, so WTW-Geschäftsführer und Bürgermeister Michael Beckmann. Winterberg ist die einzige Kleinstadt aus dem Sauerland unter den Top 100. Auf dem dritten Rang liegt Rothenburg mit 133.063 Posts.

Weitere Infos und die komplette Auflistung gibt es unter www.travelcircus.de/urlaubsziele/instagram-kleinstaedte