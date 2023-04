Die 6 besten Tipps für Osterferien mit Kindern im Sauerland

Hochsauerlandkreis. Die Osterferien sind gestartet und im Sauerland gibt es einiges für Familien mit Kindern zu erleben. Sechs Tipps für Action rund um Brilon und Co

Die Osterferien haben begonnen und mit ihnen auch das erste sonnige Frühlingswetter in diesem Jahr. Familien mit Kindern können nun einiges im Sauerland unternehmen. Hier gibt es die sechs besten Tipps aus dem Hochsauerlandkreis für die nächsten Tage:

1. Ein Besuch in Alme inklusive tollem Essen und Fahrradtour

Gutes Wetter ist hier Voraussetzung, denn ein ausgedehnter Besuch in Alme spielt sich draußen ab. Nach einem Spaziergang durchs Dorf lohnt sich ein Besuch der Almer Schlossmühle. Die ehemalige Mühle ist das Ambiente für leckeres Essen von Martin Steiner, der schon jetzt in den Sozialen Netzwerken seine Frühlingsspeisekarte zeigt. Danach lässt sich direkt in der Nähe das barocke Schloss anschauen, allerdings nur von der Straße. Eine Fahrradtour zum Gut Almerfeld lohnt sich daraufhin. Die Umgebung dort ist zauberhaft zum Entspannen in der Natur. Das Café hat allerdings vorübergehend geschlossen.

2. Minigolf in Winterberg, Brilon und Usseln

Minigolf in Brilon ist für die ganze Familie auf 18 Bahnen ein Erlebnis. Foto: Privat

Minigolf ist für jede Familie ein spannender und manchmal nervenzerreißender Wettbewerb. In Brilon kann im Kreishauspark Minigolf gespielt werden (www.minigolfsport-brilon.de). Adventure Golf – eine Mischung aus normalem Golf und Minigolf, ist in Winterberg zu erleben (www.adventuregolf-winterberg.de). In Usseln gibt es neben dem Minigolfplatz auch Tischtennisplatten und Riesenschach.

3. Natur erleben mit Kindern rund um Olsberg

In Olsberg gibt es gleich drei Naturerlebnispfade, die nicht länger als zwei oder drei Kilometer sind und so auch kleinere Kinder nicht überfordern. Der Vosspfad startet ab der Vogelstange in Helmeringhausen und bietet 21 Erlebnisstationen wie Hüpfscheiben, Baumgitarre und Barfußpfad (2,5km). Große Freiheit Siebenstern startet ab dem Wanderparkplatz Langer Berg (fünf Erlebnisstationen, 2 km). Der Drumecke-Rundweg ab Drumecke bietet einen Naturlehrpfad mit Tieren am Wegesrand (3km).

4. Schifffahrten auf dem Möhnesee

Auf dem Möhnesee kreuzen der Katamaran MS Möhnesee mit 600 Plätzen und das Shuttleboot MS Körbecke mit 80 Plätzen. Der Ausblick, die Aufregung auf einem Boot und das gastronomische Angebot sind genau richtig für ein Abenteuer für Kinder (www.moehnesee-schiffahrt.de).

5. Kart- und Bowlingcenter in Willingen

Freizeitvergnügen mit einem Schuss Adrenalin werden in Willingen geboten. Am Hoppern können 6,5-PS-Motoren auf der Kahrtbahn ausprobiert werden oder auf fünf Bahnen die Bowlingkugeln geschwungen werden (www.kahrtbahn-willingen.de).

6. Schwimmen in Arnsberg

Im Freizeitbad Nass in Arnsberg gibt es Sport und Spaß für Wasserratten. Wer Hunger hat, kann sich an dem gastronomischen Angebot bedienen. Erwachsene können die Sauna nutzen um zwischendurch zu entspannen (www.nass-arnsberg.de).

