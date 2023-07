Die besten Familienangebote des Skiklubs Winterberg

Winterberg. Der Skiklub Winterberg hat sich zwar zur Unterstützung von Wintersportlern gegründet, aber gerade Kindern wird weitaus mehr angeboten.

Dieses Mal: Der Skiklub Winterberg.

Der Skiklub Winterberg bietet auch Aktivitäten außerhalb des Wintersports an, wie einen Inlinerkurs für Kinder. Foto: Skiklub Winterberg / WP

Ohnehin gibt es von dem Verein viele Angebote für Kinder. Foto: Skiklub Winterberg / WP

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Manuel Steber (Pressearbeit): 491 Mitglieder sind zwischen 21 und 39 Jahre alt.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Der Skiklub Winterberg wurde zusammen mit dem Skiklub Sauerland (heute Westdeutscher Skiverband) am Samstag den 23. Februar 1907 im Hotel Leisse in Winterberg durch die Mitglieder des Kegelklubs „Gesellschaft und Erholung“ gegründet. Ziel und Zweck der Gründung war, die Menschen für den Wintersport zu begeistern und entsprechend auch zu fördern.

Was macht Ihren Verein aus?

Der Skiklub Winterberg steht für Sportbegeisterung, egal welcher Altersklasse, alle sind willkommen. Neben den Aspekten, die Menschen an den Sport zu bringen, fördert der Skiklub auch die Nachwuchsgewinnung im Leistungssport. Alpin, Biathlon, Breitensport, Nordische Kombination und Skisprung sind die einzelnen Sparten des Vereins.

Im Frühling bietet der Verein auch Maiwanderungen an. Foto: Skiklub Winterberg / WP

Wie oft trifft sich der Verein?

Es gibt eine monatliche Vorstandssitzung. Des Weiteren ist in naher Zukunft geplant, einen Stammtisch einzuführen, bei dem sich die Skiklub Mitglieder treffen und sich gegenseitig austauschen können.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Der Skiklub fördert den Leistungssport in den Bereichen Alpin, Biathlon, Nordische Kombination und Skisprung für Kinder und Jugendliche. Hier können sie in den verschiedenen Sparten ihr Talent erproben und auch weiter ausüben und fördern. Im Breitensportbereich ist der Skiklub für jede Altersklasse mit den vielen Kursangeboten sehr gut aufgestellt. Für die Kinder gibt es zum Beispiel die Eisbärengruppe ab 4 Jahren, Pinguingruppe (6 bis 10 Jahre), bis hin zur Schneehasengruppe (10 bis 14 Jahre), die dort für die Kinder sportliche und spielerische Tätigkeiten anbieten.



Für Jugendliche und Erwachsene wird neben der Wirbelsäulengymnastik auch Badminton angeboten. Nordic Walking, Frauen- und Männersport, Mountainbike Touren und Hallenfußball stehen ebenfalls auf dem Programm. Alle Kursangebote sind auch auf der Internetseite unter der Kategorie Breitensport zu finden. Für die Kinder werden meistens immer zusätzlich in den Sommerferien ein Inlinerkurs und eine Waldrallye angeboten. In den Wintermonaten gibt es auch immer einen Skikurs, in Kooperation mit der Neuen Skischule Winterberg, dem Edith-Stein Familienzentrum und dem DRK Kindergarten. Der Skiklub ist auch Ausrichter verschiedener Wettbewerbe, wie das traditionelle Pfingstspringen, die Nord-Westdeutsche Mattenschanzentournee und dem DSV Schülercup Skisprung und Nordische Kombination der Schülerklassen S12/S13. Im Biathlon ist der Skiklub ebenfalls mit Veranstaltungen wie unter anderem dem 2-Ländercup immer präsent. Heimische Sportlerinnen und Sportler aus dem Nachwuchsbereich sind bei solchen Veranstaltungen meistens immer präsent. Aktuelle Informationen rund um den Skiklub gibt es immer auf unserer Homepage sowie auf der Facebook-Seite, Instagram und auch auf der vereinseigenen Skiklub App.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Vereinsmitglieder können sich immer wieder gerne im Skiklub einbringen und beteiligen, sei es auf Vorstandsebene, im Hintergrund oder bei Veranstaltungen als helfende Hand. Ebenso können unsere Mitglieder neue Ideen und Vorschläge, die im Interesse des Vereins stehen, mit einbringen.

Vereinspass: Skiklub Winterberg

Vorsitzender/Ansprechpartner: 2. Vorsitzender Joachim Wahle; Ansprechpartner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Manuel Steber

Anschrift: Nuhnestraße 1359955 Winterberg

Homepage: www.sk-winterberg.de

Facebook: www.facebook.com/SkiklubWinterberg

E-Mail: info@sk-winterberg.de

Instagram: skiklubwinterberg1907

Telefonnummer: 02981/7385

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche: Nina Schulte, Fachwartin Breitensport. E-Mail: breitensport@sk-winterberg.de sowie Aaron Kroll, Jugendwart. E-Mail: jugend@sk-winterberg.de

Mitgliederzahl: 1618 Mitglieder

Mitgliedsbeitrag: Erwachsene zahlen 36 Euro, Jugendliche von 15 bis 17 Jahre 27 Euro. Kinder bis 14 Jahre: 24 Euro, Rentner ab 65 Jahre: 15 Euro. Ab der zweiten Person wird der Familienbeitrag berechnet. Erwachsene zahlen einen Familienbeitrag von 12 Euro, Jugendliche 9 Euro und Kinder 8 Euro.

